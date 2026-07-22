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Succosi grappoli maturi, formaggi d’alpeggio e profumi di erbe di montagna riempiono le tavole e le piazze d’estate. È il momento delle sagre di paese, delle feste patronali e degli eventi enogastronomici che animano i borghi, tra musica dal vivo, piccoli mercatini e specialità della tradizione. Le serate si allungano, le luci si accendono sui centri storici e sulle frazioni di montagna, mentre le ricette tipiche diventano protagoniste di cene all’aperto e convivialità.

In Trentino-Alto Adige agosto è un invito a scoprire sapori e panorami, dalle vallate dolomitiche alle zone vinicole più rinomate. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda spiccano la Festa del vino di Caldaro, che celebra il legame profondo tra vigneti e lago, e i Giochi medievali a Sluderno, dove storia e gusto si incontrano tra rievocazioni e stand gastronomici. A fare da cornice, eventi come Festa ta mont, la tradizione ladina in Val San Nicolò e l’evocativa Alba sotto le Stelle a Canazei, per un mese di montagna vissuta tra degustazioni e atmosfere uniche.

Gli eventi di agosto 2026 in Trentino-Alto Adige da gustare

Alba sotto le Stelle – Canazei (TN), dal 30 luglio al 24 agosto 2026.

Alba sotto le Stelle chiude al traffico la via principale di Alba di Canazei, trasformandola in un vivace spazio pedonale con musica, artisti di strada, spettacoli e intrattenimento serale.

– Canazei (TN), dal 30 luglio al 24 agosto 2026. Alba sotto le Stelle chiude al traffico la via principale di Alba di Canazei, trasformandola in un vivace spazio pedonale con musica, artisti di strada, spettacoli e intrattenimento serale. Festa ta mont, la tradizione ladina in Val San Nicolò – Sèn Jan di Fassa (TN), dal 1 al 2 agosto 2026.

In Val San Nicolò la festa “ta mont” celebra la tradizione ladina con costumi, musica, specialità culinarie, storie e leggende in un’atmosfera suggestiva.

– Sèn Jan di Fassa (TN), dal 1 al 2 agosto 2026. In Val San Nicolò la festa “ta mont” celebra la tradizione ladina con costumi, musica, specialità culinarie, storie e leggende in un’atmosfera suggestiva. Festa dei Mulini, dal grano alla farina – Terento (BZ), il 2 agosto 2026.

La Festa dei Mulini a Terento permette di assistere alla macinatura del grano come un tempo, nei mulini storici azionati dall’acqua, con dimostrazioni per grandi e piccoli.

– Terento (BZ), il 2 agosto 2026. La Festa dei Mulini a Terento permette di assistere alla macinatura del grano come un tempo, nei mulini storici azionati dall’acqua, con dimostrazioni per grandi e piccoli. Festa dei Canederli – Castelrotto (BZ), il 3 agosto 2026.

La Festa dei Canederli a Castelrotto propone piatti tipici altoatesini a base di canederli in numerose varianti salate e dolci, serviti nella piazza del paese.

– Castelrotto (BZ), il 3 agosto 2026. La Festa dei Canederli a Castelrotto propone piatti tipici altoatesini a base di canederli in numerose varianti salate e dolci, serviti nella piazza del paese. Le Notti di Re Laurino – Nova Levante (BZ), il 5 agosto 2026.

Le Notti di Re Laurino a Nova Levante offrono gastronomia locale, shopping serale con negozi aperti, musica tradizionale e attività per bambini come castello gonfiabile e laboratori.

– Nova Levante (BZ), il 5 agosto 2026. Le Notti di Re Laurino a Nova Levante offrono gastronomia locale, shopping serale con negozi aperti, musica tradizionale e attività per bambini come castello gonfiabile e laboratori. Festa del vino di Caldaro – Caldaro sulla Strada del Vino (BZ), dal 12 al 15 agosto 2026.

Tradizionale Festa del vino di Caldaro nel piazzale delle cantine, con degustazioni e musica dal vivo che invita a ballare.

– Caldaro sulla Strada del Vino (BZ), dal 12 al 15 agosto 2026. Tradizionale Festa del vino di Caldaro nel piazzale delle cantine, con degustazioni e musica dal vivo che invita a ballare. Baldo Bio e Benessere – Brentonico (TN), dal 14 al 16 agosto 2026.

Evento dedicato al benessere e ai prodotti biologici a km zero dell’Altopiano di Brentonico, con mostra mercato, laboratori, workshop, sport e trattamenti olistici.

– Brentonico (TN), dal 14 al 16 agosto 2026. Evento dedicato al benessere e ai prodotti biologici a km zero dell’Altopiano di Brentonico, con mostra mercato, laboratori, workshop, sport e trattamenti olistici. Festa della polenta – Castelrotto (BZ), dal 14 al 16 agosto 2026.

Festa tradizionale dedicata alla polenta nel centro del paese, con specialità tipiche e atmosfera conviviale.

– Castelrotto (BZ), dal 14 al 16 agosto 2026. Festa tradizionale dedicata alla polenta nel centro del paese, con specialità tipiche e atmosfera conviviale. Torna ogni due anni Altstadtfest a Bressanone – Bressanone (BZ), dal 21 al 23 agosto 2026.

Altstadtfest a Bressanone propone un ricco programma di musica, folklore, teatro e gastronomia per intrattenere i visitatori.

– Bressanone (BZ), dal 21 al 23 agosto 2026. Altstadtfest a Bressanone propone un ricco programma di musica, folklore, teatro e gastronomia per intrattenere i visitatori. Festa del Cioccolato a Monguelfo – Monguelfo-Tesido (BZ), dal 21 al 22 agosto 2026.

A Monguelfo ritorna la festa del cioccolato, un appuntamento goloso per appassionati e curiosi di ogni età.

– Monguelfo-Tesido (BZ), dal 21 al 22 agosto 2026. A Monguelfo ritorna la festa del cioccolato, un appuntamento goloso per appassionati e curiosi di ogni età. Giochi medievali a Sluderno – Sluderno (BZ), dal 21 al 23 agosto 2026.

Giochi Medievali dell’Alto Adige a Sluderno, con spettacolari combattimenti e duelli nella suggestiva cornice di castelli e abbazia.

– Sluderno (BZ), dal 21 al 23 agosto 2026. Giochi Medievali dell’Alto Adige a Sluderno, con spettacolari combattimenti e duelli nella suggestiva cornice di castelli e abbazia. Ritorna il Palio della Sloiza a Transacqua – Primiero San Martino di Castrozza (TN), il 22 agosto 2026.

Il Palio della Sloiza rievoca antiche attività agricole con prove di forza e abilità tra i paesi di Primiero, preceduto da una serata dedicata ai mestieri di un tempo e a degustazioni tipiche.

– Primiero San Martino di Castrozza (TN), il 22 agosto 2026. Il Palio della Sloiza rievoca antiche attività agricole con prove di forza e abilità tra i paesi di Primiero, preceduto da una serata dedicata ai mestieri di un tempo e a degustazioni tipiche. Palio Raglio – Cembra Lisignago (TN), dal 31 agosto al 2 settembre 2026.

Il Palio Raglio è una versione tragicomica del Palio di Siena, con corsa a dorso d’asino e sfilata dei contradaioli nel borgo cembrano.