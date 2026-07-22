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Nel pieno del calendario estivo, l’Italia dei borghi si accende di tavolate all’aperto, feste patronali, mercati sotto le stelle e profumi di cucina di casa che invadono le piazze. È la stagione dei prodotti dell’orto, delle grigliate serali, dei brindisi tra amici dopo una giornata di mare o di escursioni. Tra colline, coste e piccoli paesi, le sagre diventano il modo più autentico per incontrare chi il territorio lo vive ogni giorno, tra musica, chiacchiere e luci sospese sopra le strade acciottolate. In questo scenario, la Toscana unisce gusto e storia in un mosaico di appuntamenti che riempiono ogni fine settimana.

Ad agosto la Toscana propone un viaggio che passa dalle atmosfere storiche di Volterra AD 1398 – rievocazione medievale ai sapori inconfondibili di Calici di Stelle a Montepulciano, tra brindisi e panorami sulle colline. Le piazze si trasformano in teatri a cielo aperto con eventi come la Sagra della Bistecca a Cortona, che richiama gli amanti della buona tavola, mentre le emozioni delle grandi tradizioni popolari trovano il loro momento simbolico nel Palio di Siena: la più famosa competizione fra contrade, appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il cuore pulsante della regione.

Eventi di agosto in Toscana, le sagre e le feste da vivere

Sagra della Zuppa di Aquileia – Lucca (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra della Zuppa di Aquilea celebra la tradizione gastronomica locale in una suggestiva cornice di colline, vigne e piane delle campagne lucchesi.

– Lucca (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La Sagra della Zuppa di Aquilea celebra la tradizione gastronomica locale in una suggestiva cornice di colline, vigne e piane delle campagne lucchesi. Sagra delle crisciolette – Molazzana (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra delle Crisciolette a Cascio offre tutte le sere in piazza le tipiche crisciolette, stand degustativi, bomboloni, mostra fotografica, mercatino dell’artigianato e altri sapori locali.

– Molazzana (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La Sagra delle Crisciolette a Cascio offre tutte le sere in piazza le tipiche crisciolette, stand degustativi, bomboloni, mostra fotografica, mercatino dell’artigianato e altri sapori locali. Terra di Prato, mercato dei prodotti agricoli – Prato (PO), il 1 agosto 2026.

Terra di Prato è un mercato agricolo dove acquistare direttamente dai produttori, scoprendo cibi di stagione, tipicità locali e saperi contadini raccontati da agricoltori ed esperti.

– Prato (PO), il 1 agosto 2026. Terra di Prato è un mercato agricolo dove acquistare direttamente dai produttori, scoprendo cibi di stagione, tipicità locali e saperi contadini raccontati da agricoltori ed esperti. Agrifiera Riparbellina – Riparbella (PI), dal 1 al 3 agosto 2026.

Agrifiera Riparbellina a Riparbella propone numerose iniziative dedicate soprattutto alla vita contadina, con attività ed eventi legati al mondo agricolo.

– Riparbella (PI), dal 1 al 3 agosto 2026. Agrifiera Riparbellina a Riparbella propone numerose iniziative dedicate soprattutto alla vita contadina, con attività ed eventi legati al mondo agricolo. Tre sere nel Passato – Fivizzano (MS), dal 7 al 9 agosto 2026.

Tre sere nel Passato è una rievocazione di mercato medievale nel borgo malaspiniano di Gragnola, tra antiche botteghe e scenografie storiche ai piedi del Castel dell’Aquila.

– Fivizzano (MS), dal 7 al 9 agosto 2026. Tre sere nel Passato è una rievocazione di mercato medievale nel borgo malaspiniano di Gragnola, tra antiche botteghe e scenografie storiche ai piedi del Castel dell’Aquila. Medioevo nel Borgo – Roccastrada (GR), dal 7 al 9 agosto 2026.

Medioevo nel Borgo trasforma Roccatederighi in un villaggio medievale con abitanti in costume storico, artigiani al lavoro, spettacoli di giullari, cantastorie, maghi e saltimbanchi nei vicoli illuminati dalle torce.

– Roccastrada (GR), dal 7 al 9 agosto 2026. Medioevo nel Borgo trasforma Roccatederighi in un villaggio medievale con abitanti in costume storico, artigiani al lavoro, spettacoli di giullari, cantastorie, maghi e saltimbanchi nei vicoli illuminati dalle torce. Volterra AD 1398 – rievocazione medievale – Volterra (PI), il 9 agosto 2026.

Volterra AD 1398 rievoca il Medioevo cittadino con cavalieri, dame, artigiani, mercanti, sbandieratori, balestrieri, musici e giullari che animano strade e piazze.

– Volterra (PI), il 9 agosto 2026. Volterra AD 1398 rievoca il Medioevo cittadino con cavalieri, dame, artigiani, mercanti, sbandieratori, balestrieri, musici e giullari che animano strade e piazze. Calici di Stelle a Montepulciano – Montepulciano (SI), il 10 agosto 2026.

Calici di Stelle a Montepulciano anima la notte di San Lorenzo con degustazioni di Rosso di Montepulciano e Vino Nobile, prodotti tipici, musica, spettacoli per bambini ed esibizioni nel centro storico.

– Montepulciano (SI), il 10 agosto 2026. Calici di Stelle a Montepulciano anima la notte di San Lorenzo con degustazioni di Rosso di Montepulciano e Vino Nobile, prodotti tipici, musica, spettacoli per bambini ed esibizioni nel centro storico. Sagra della Bistecca – Cortona (AR), dal 11 al 15 agosto 2026.

La Sagra della Bistecca ai Giardini del Parterre di Cortona offre bistecca di carne chianina secondo tradizione toscana, accompagnata da vini locali per celebrare il ferragosto.

– Cortona (AR), dal 11 al 15 agosto 2026. La Sagra della Bistecca ai Giardini del Parterre di Cortona offre bistecca di carne chianina secondo tradizione toscana, accompagnata da vini locali per celebrare il ferragosto. La festa di Santa Chiara – Marciana Marina (LI), il 12 agosto 2026.

Marciana Marina festeggia Santa Chiara, patrona e protettrice dei naviganti, con momenti di musica, spettacoli, folklore, intrattenimento e iniziative di preghiera e riflessione.

– Marciana Marina (LI), il 12 agosto 2026. Marciana Marina festeggia Santa Chiara, patrona e protettrice dei naviganti, con momenti di musica, spettacoli, folklore, intrattenimento e iniziative di preghiera e riflessione. Filetto Rinascimentale – Villafranca in Lunigiana (MS), dal 12 al 16 agosto 2026.

Filetto Rinascimentale a Filetto (Villafranca in Lunigiana) è una festa storica con rievocatori e artisti, mostre di abiti, laboratori, conferenze, presentazioni di libri, danze, musici itineranti e spettacoli come mangiatori di fuoco.

– Villafranca in Lunigiana (MS), dal 12 al 16 agosto 2026. Filetto Rinascimentale a Filetto (Villafranca in Lunigiana) è una festa storica con rievocatori e artisti, mostre di abiti, laboratori, conferenze, presentazioni di libri, danze, musici itineranti e spettacoli come mangiatori di fuoco. Balestro del Girifalco – Massa Marittima (GR), il 14 agosto 2026.

Il Balestro del Girifalco è una gara di balestrieri nella piazza del Duomo di Massa Marittima, dove 24 tiratori dei tre terzieri si sfidano colpendo un bersaglio raffigurante un girifalco.

– Massa Marittima (GR), il 14 agosto 2026. Il Balestro del Girifalco è una gara di balestrieri nella piazza del Duomo di Massa Marittima, dove 24 tiratori dei tre terzieri si sfidano colpendo un bersaglio raffigurante un girifalco. Palio dei Ciuchi a Roccatederighi – Roccastrada (GR), il 14 agosto 2026.

A Roccatederighi si corre il Palio dei Ciuchi, gara tra le cinque contrade su asini, preceduta da un corteo storico in costume medievale con figuranti e presentazione di cavalcature e fantini.

– Roccastrada (GR), il 14 agosto 2026. A Roccatederighi si corre il Palio dei Ciuchi, gara tra le cinque contrade su asini, preceduta da un corteo storico in costume medievale con figuranti e presentazione di cavalcature e fantini. Palio di San Rocco – San Miniato (PI), dal 14 al 16 agosto 2026.

Il Palio di San Rocco a San Miniato è il Festival del pensiero popolare, che riunisce eventi e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni locali.

– San Miniato (PI), dal 14 al 16 agosto 2026. Il Palio di San Rocco a San Miniato è il Festival del pensiero popolare, che riunisce eventi e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni locali. Palio Marinaro dell’Argentario – Monte Argentario (GR), il 15 agosto 2026.

Il Palio Marinaro dell’Argentario è una regata remiera a Porto Santo Stefano, dove i quattro rioni si sfidano con gozzi tradizionali, ciascuno intitolato a un vento, percorrendo ripetutamente il tracciato tra due gavitelli.

– Monte Argentario (GR), il 15 agosto 2026. Il Palio Marinaro dell’Argentario è una regata remiera a Porto Santo Stefano, dove i quattro rioni si sfidano con gozzi tradizionali, ciascuno intitolato a un vento, percorrendo ripetutamente il tracciato tra due gavitelli. Ostensione della Sacra Cintola – Prato (PO), il 15 agosto 2026.

Nel Duomo cittadino la Sacra Cintola, tradizionalmente appartenuta alla Vergine Maria, viene mostrata ai fedeli in specifiche ricorrenze dall’apposito pulpito di Donatello sulla facciata della cattedrale.

– Prato (PO), il 15 agosto 2026. Nel Duomo cittadino la Sacra Cintola, tradizionalmente appartenuta alla Vergine Maria, viene mostrata ai fedeli in specifiche ricorrenze dall’apposito pulpito di Donatello sulla facciata della cattedrale. La Giostra del Saracino di Sarteano – Sarteano (SI), il 15 agosto 2026.

A Sarteano la Giostra del Saracino rievoca la lotta dei cavalieri contro il predone arabo: i giostratori delle cinque contrade lanciano i cavalli al galoppo per infilare con l’asta un anello sullo scudo di una statua girevole.

– Sarteano (SI), il 15 agosto 2026. A Sarteano la Giostra del Saracino rievoca la lotta dei cavalieri contro il predone arabo: i giostratori delle cinque contrade lanciano i cavalli al galoppo per infilare con l’asta un anello sullo scudo di una statua girevole. Palio di Siena: la più famosa competizione fra contrade – Siena (SI), il 16 agosto 2026.

Il Palio di Siena è una storica corsa di cavalli tra le contrade, detta Carriera, che si disputa in onore della Madonna di Provenzano e della Madonna Assunta.

– Siena (SI), il 16 agosto 2026. Il Palio di Siena è una storica corsa di cavalli tra le contrade, detta Carriera, che si disputa in onore della Madonna di Provenzano e della Madonna Assunta. Fiera di San Rocchino – Montignoso (MS), il 17 agosto 2026.

La Fiera di San Rocchino a Montignoso, legata alla festa del Santo Patrono, propone bancarelle con prodotti artigianali, cibi tipici e altre specialità locali e non.

– Montignoso (MS), il 17 agosto 2026. La Fiera di San Rocchino a Montignoso, legata alla festa del Santo Patrono, propone bancarelle con prodotti artigianali, cibi tipici e altre specialità locali e non. Medievalis la rievocazione storica di Pontremoli – Pontremoli (MS), dal 19 al 23 agosto 2026.

Medievalis trasforma Pontremoli in un borgo del XIII secolo per rievocare la concessione di libero Comune del 1226, con vie popolate da figuranti in costumi storici, cavalieri, dame, giullari e altri personaggi.

– Pontremoli (MS), dal 19 al 23 agosto 2026. Medievalis trasforma Pontremoli in un borgo del XIII secolo per rievocare la concessione di libero Comune del 1226, con vie popolate da figuranti in costumi storici, cavalieri, dame, giullari e altri personaggi. Festa nel Castello – Montemignaio (AR), il 20 agosto 2026.

A Montemignaio il castello e il centro storico fanno da cornice a una festa a tema medievale, con ambientazione storica e atmosfera d’epoca.

– Montemignaio (AR), il 20 agosto 2026. A Montemignaio il castello e il centro storico fanno da cornice a una festa a tema medievale, con ambientazione storica e atmosfera d’epoca. Sagra della Bistecca – Pieve Fosciana (LU), dal 20 al 23 agosto 2026.

La Sagra della Bistecca a Pieve Fosciana è una tradizionale festa estiva dedicata alla bistecca garfagnina, protagonista dell’offerta gastronomica locale.

– Pieve Fosciana (LU), dal 20 al 23 agosto 2026. La Sagra della Bistecca a Pieve Fosciana è una tradizionale festa estiva dedicata alla bistecca garfagnina, protagonista dell’offerta gastronomica locale. Il Pagliaio di Greve in Chianti – Greve in Chianti (FI), il 23 agosto 2026.

Il Pagliaio è il mercato contadino e artigiano di Greve in Chianti, dove produttori locali propongono formaggi, pane, vino, olio, conserve, dolci e manufatti di artigianato naturale.