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Sulle piazze dei borghi affacciati sul mare e tra le vallate interne che profumano di erbe e ulivi, le sere d’estate si accendono di musica, luci e tavolate all’aperto. Agosto è il tempo delle sagre di paese, delle feste patronali e degli appuntamenti dedicati ai prodotti tipici di stagione, tra degustazioni sotto le stelle e mercati contadini. In Liguria ogni fine settimana diventa l’occasione per scoprire specialità locali, vini del territorio e antiche tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Un invito a rallentare il passo, lasciarsi guidare dai profumi e vivere i borghi quando il caldo del giorno lascia spazio alla brezza serale.

Nel calendario di agosto 2026 spiccano tappe imperdibili per chi ama l’enogastronomia e le feste di paese: dalla storica Torta dei Fieschi di Lavagna alla vivace Sagra del Nostralino di Pietra Ligure, passando per le suggestive celebrazioni de La festa della Madonna Bianca a Portovenere. Tra mercati della terra, antiche fiere del bestiame e serate dedicate ai sapori locali, la regione offre un percorso fatto di assaggi, racconti e scenari diversi, dalle valli dell’entroterra alle coste più amate del turismo estivo.

Gli eventi di agosto in Liguria da assaporare giorno per giorno

Mercato della Terra di Cairo Montenotte – Cairo Montenotte (SV), il 8 agosto 2026.

Il Mercato della Terra di Cairo Montenotte, in Piazza della Vittoria, ospita produttori di Val Bormida, Riviera di Ponente e Basso Piemonte con verdure, olio ligure, salumi, formaggi dell’entroterra e pesce locale.

– Cairo Montenotte (SV), il 8 agosto 2026. Il Mercato della Terra di Cairo Montenotte, in Piazza della Vittoria, ospita produttori di Val Bormida, Riviera di Ponente e Basso Piemonte con verdure, olio ligure, salumi, formaggi dell’entroterra e pesce locale. Sagra del Nostralino – Pietra Ligure (SV), dal 10 al 14 agosto 2026.

La Sagra del Nostralino a Ranzi, sul Colle della Madonnina, offre un ricco menù di cucina locale con vini e sapori tradizionali, affiancato da manifestazioni sportive, iniziative culturali, spettacoli e intrattenimenti musicali.

– Pietra Ligure (SV), dal 10 al 14 agosto 2026. La Sagra del Nostralino a Ranzi, sul Colle della Madonnina, offre un ricco menù di cucina locale con vini e sapori tradizionali, affiancato da manifestazioni sportive, iniziative culturali, spettacoli e intrattenimenti musicali. Torta dei Fieschi – Lavagna (GE), il 14 agosto 2026.

La Torta dei Fieschi a Lavagna propone una sfilata storica in costumi medievali tra i sestieri cittadini e culmina con il proclama delle nozze, il taglio della torta e un originale gioco di abbinamenti per la distribuzione ai presenti.

– Lavagna (GE), il 14 agosto 2026. La Torta dei Fieschi a Lavagna propone una sfilata storica in costumi medievali tra i sestieri cittadini e culmina con il proclama delle nozze, il taglio della torta e un originale gioco di abbinamenti per la distribuzione ai presenti. La festa della Madonna Bianca – Portovenere (SP), il 17 agosto 2026.

A Porto Venere la festa della Madonna Bianca prevede l’illuminazione del promontorio di San Pietro con fiaccole, carugi addobbati con fiori e altarini, e la processione con l’immagine della Vergine patrona.

– Portovenere (SP), il 17 agosto 2026. A Porto Venere la festa della Madonna Bianca prevede l’illuminazione del promontorio di San Pietro con fiaccole, carugi addobbati con fiori e altarini, e la processione con l’immagine della Vergine patrona. Antica fiera del bestiame – Carcare (SV), dal 28 agosto al 1 settembre 2026.

A Carcare l’Antica Fiera del Bestiame 2026 ripropone la storica manifestazione dedicata al bestiame, preparata con largo anticipo per la complessità dell’organizzazione e degli adempimenti richiesti.