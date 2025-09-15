Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Dopo il tour mondiale attraverso i cinque continenti e il Tour Mediterraneo in Italia, la Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare italiana, si prepara per il prossimo viaggio che partirà nel 2026: il Tour Mondiale nel Nord America. L’Amerigo Vespucci, il celebre veliero, è soprannominata “la nave più bella del mondo”.

Anche gli americani avranno così l’occasione di ammirare una delle navi scuola più iconiche al mondo, ma anche di conoscere il patrimonio culturale dell’Italia grazie al Villaggio IN Italia, un’area espositiva progettata per raccontare la storia e i valori della Marina Militare Italiana, con una tappa speciale a New York City.

“Con il Tour Mondiale Vespucci abbiamo compiuto un viaggio unico: abbiamo portato l’Italia nel mondo a bordo di un’ambasciata d’eccezione, orgoglio della nostra Marina Militare e della Difesa”, ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della presentazione dei risultati complessivi e dell’analisi di impatto del progetto “Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci – Villaggio Italia e Villaggio IN Italia 2023 – 2025″ che si è a Roma, presso il Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo.

La Vespucci in Nord America nel 2026

Il 2026 sarà l’anno del Nord America con il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci Nord America 2026” che continuerà, così, a unire la tradizionale attività di addestramento e di Naval Diplomacy della Nave Scuola della Marina Militare, con la promozione delle eccellenze del Made in Italy portando nel mondo, attraverso il Villaggio Italia, la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno del nostro un Paese universalmente apprezzato.

La Nave Amerigo Vespucci, attualmente si trova nell’Arsenale della Marina Militare di La Spezia per una importante sosta lavori fondamentale per preservarne l’efficienza, la sicurezza e il fascino senza tempo, nell’estate 2026 raggiungerà le principali città del Nord America e a New York sarà realizzata un’edizione speciale del Villaggio Italia, in versione “expo”.

I numeri del Tour Vespucci

Sono state 1.269.533 le persone che hanno visitato la Nave Scuola della Marina Militare e i Villaggi Italia e i Villaggi IN Italia nel corso del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025. Nello specifico: nella fase mondiale sono stati 419.855 coloro che, all’estero, hanno visitato gli otto Villaggi Italia, la mini esposizione itinerante pluriennale che ha promosso e raccontato le eccellenze del Made in Italy.

Nella fase mediterranea, sono stati 446.101 i visitatori dei nove Villaggi IN Italia, luogo di racconto che ha reso partecipi tutti gli italiani dell’esperienza vissuta da Nave Amerigo Vespucci nel mondo. Infine, sono stati 403.577 coloro che hanno visitato Nave Amerigo Vespucci nelle tappe nelle quali non sono stati allestiti i villaggi.