Il fascino senza tempo della Scozia in 5 magnifiche esperienze

Situata nella zona più settentrionale delle isole britanniche, la Scozia è una regione fantastica: variegata e dai tratti decisamente peculiari, sul suo territorio potete trovare splendide città in cui passato e modernità si incrociano alla perfezione, località dove la natura regna ancora sovrana e tanti panorami da lasciare tutti senza fiato. State già pensando di concedervi una vacanza in queste terre magnifiche? Abbiamo scelto per voi cinque esperienze da non lasciarvi sfuggire assolutamente, per vivere la vera essenza della Scozia.

Visitare Glasgow

Sebbene non sia la capitale, Glasgow è la città più grande della Scozia e una delle più caratteristiche. È senza dubbio la regina incontrastata del patrimonio storico e culturale della regione, dove migliaia di visitatori ogni anno possono trovare tracce dell’affascinante passato di queste terre. Potrete visitare molti musei e assaporare le tradizioni del Paese, ma anche concedervi qualche passeggiata ammirando le splendide architetture che si susseguono lungo le strade del centro.

Ma Glasgow è anche la città dei divertimenti: potrete dedicarvi allo shopping e a tante attività all’aperto, mentre la sera sono i tanti locali dove godere di musica dal vivo a farla da padrone.

Esplorare l’isola di Skye

Colline avvolte dalla nebbia, acque ribollenti che si scagliano contro le sue pareti rocciose e una natura selvaggia, quasi spaventosa: il panorama dell’isola di Skye è qualcosa che non si dimentica facilmente. Questa è una delle località più affascinanti delle Highlands scozzesi, ed è stata inserita tra le isole più belle del mondo.

Se siete amanti del trekking, l’isola di Skye è il luogo perfetto. Nel corso della vostra camminata avrete la possibilità di ammirare alcune delle sue meraviglie, come il famoso Old Man of Storr, lo splendido monolito che domina il paesaggio disabitato sottostante. E lungo la costa incontrerete diversi piccoli villaggi di pescatori: un vero tuffo indietro nel tempo.

Cercare il mostro di Loch Ness

La leggendaria creatura è conosciuta in tutto il mondo, ma sono pochissimi i fortunati che hanno avuto la possibilità di ammirarla in tutta la sua maestosità. Nessie – così si chiama il mostro che risiederebbe in queste acque – è stato avvistato per la prima volta nel 565, e da quel momento milioni di persone hanno tentato la fortuna sulle sponde del lago di Loch Ness nella speranza di portare a casa un’istantanea memorabile.

In realtà, questo suggestivo lago offre molto di più di una leggenda. Potrete godervi una crociera in battello sulle sue acque placide, affrontando l’avventura con grande coraggio, oppure visitare il pittoresco Castello di Urquhart, le cui rovine sorgono proprio sulle rive dello specchio d’acqua.

Assaggiare il whisky

Il whisky è la bevanda nazionale scozzese, e un vero viaggio alla scoperta del suo territorio non può considerarsi completo senza un assaggio di questo liquore ambrato. Grazie all’orzo coltivato nei campi dorati che punteggiano la Scozia, alle pure acque cristalline usate per la produzione e alla maestria dei distillatori, nasce un capolavoro famoso in tutto il mondo.

Nella regione ci sono moltissime distillerie, dove potrete concedervi un sorso di questa bevanda speciale. Ce ne sono di tantissime varietà, non dovrete far altro che trovare quella perfetta per soddisfare i vostri gusti.

Scoprire il castello di Eilean Donan

Prima di ripartire verso casa, c’è ancora una tappa che non potete assolutamente tralasciare. Nelle Highlands, il fantastico castello di Eilean Donan è una delle meraviglie che vi lascerà senza fiato. Situato all’interno della zona naturalistica protetta chiamata Kintail Natural Scenic Area, il maniero venne costruito per la prima volta nel XIII secolo e visse numerose traversie, fino ad arrivare al giorno d’oggi.

Preparate le macchine fotografiche, perché non potrete fare a meno di immortalare questa bellezza: il castello è così affascinante che è stato scelto più volte come location per famosissimi film, come ad esempio Il mondo non basta, della saga di James Bond.