La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio Stampa La particolare architettura del Xuelei Fragrance Museum in Cina

I musei sono progettati per custodire e permettere di ammirare manufatti antichi, oggetti affascinanti provenienti da ogni epoca storica e splendide opere d’arte, ma spesso anche gli edifici stessi meritano di essere ammirati con particolare attenzione. Dove e quali sono quelli più belli da segnare nell’itinerario di viaggio?

Ad aiutarci a scoprirli ci pensa Prix Versailles che ha appena annunciato sette dei musei più belli del mondo nel 2026. Tutte le opere incluse nella classifica si differenziano perché architettonicamente rappresentano il frutto di un lavoro meticoloso, curato in ogni singolo dettaglio, dove patrimonio artistico e paesaggio si incontrano convivendo in armonia.

Come ha dichiarato Jérôme Gouadain, segretario generale del Prix Versailles: “La lista dei musei più belli del mondo per il 2026 si distingue per la qualità delle sue interpretazioni e messe in scena architettoniche, che conferiscono ai luoghi un potere narrativo straordinario. Insieme, questi musei offrono una vera illustrazione di come forza e talento possano rivelarsi attraverso armonia, sensibilità e condivisione.”

Zayed National Museum, Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Lo Zayed National Museum di Abu Dhabi, firmato dallo studio Foster, rappresenta il cuore narrativo del distretto culturale di Saadiyat Island. Distinguendosi dalle istituzioni globali vicine, l’edificio evita il gigantismo per farsi custode della storia locale, dalle radici archeologiche alla visione di Sheikh Zayed.

L’architettura è caratterizzata da torri sottili che richiamano le ali di un falco, progettate per favorire la ventilazione naturale e dialogare con la luce. All’interno, gallerie minimaliste tracciano un atlante culturale tra rotte marittime e memorie politiche, offrendo un racconto lineare e armonioso che mira a definire l’identità emiratina oltre i modelli accademici occidentali.

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Science & Technology Museum, Shenzhen (Cina)

Il nuovo Science & Technology Museum, firmato da Zaha Hadid Architects, sorge nel distretto di Guangming come fulcro nevralgico della Greater Bay Area. L’architettura si distingue per una forma sferica che verso il parco si frammenta in terrazze panoramiche, circondando un imponente atrio centrale che funge da spazio pubblico e snodo intuitivo per i percorsi espositivi.

All’esterno, la facciata vanta un’innovativa tecnologia a ossidazione nanometrica, con pannelli in acciaio che sfumano dal blu al grigio per richiamare la fluidità dei corpi celesti. Oltre ai 35.000 metri quadri di esposizioni, la struttura integra laboratori di ricerca e cinema immersivi, unendo design dinamico e sostenibilità.

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Xuelei Fragrance Museum, Guangzhou (Cina)

È sempre in Cina il terzo museo in classifica. Lo Xuelei Fragrance Museum di Guangzhou, progettato da Leaping Creative all’interno di una suggestiva architettura in mattoni, detiene il Guinness World Record come il più grande museo al mondo dedicato alle fragranze.

Distribuito su sei livelli collegati da una scenografica scala a chiocciola, il percorso espositivo utilizza forme arrotondate e display cilindrici che richiamano il design delle boccette di profumo. L’esperienza guida i visitatori attraverso la storia globale dell’incenso e dell’aromaterapia, integrando tecnologie interattive.

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MoN Takanawa: The Museum of Narratives, Tokyo (Giappone)

Inaugurato nel marzo 2026 all’interno del complesso Takanawa Gateway City, il MoN Takanawa (Museum of Narratives) di Tokyo si propone come un hub sperimentale e multidisciplinare. La struttura si sviluppa su dieci livelli per ospitare programmi che fondono le radici della cultura giapponese con le tecnologie più avanzate.

Il percorso espositivo spazia dalle arti performative tradizionali fino ai linguaggi contemporanei del manga e dell’anime, creando un ponte narrativo tra passato e futuro. Inserito in un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, il museo funge da centro di innovazione culturale nel cuore della metropoli.

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National Medal of Honor Museum, Arlington (Stati Uniti)

Situato ad Arlington, tra i grandi stadi del Texas, il National Medal of Honor Museum è un’opera monumentale firmata dallo studio Rafael Viñoly Architects. Il progetto architettonico ruota attorno a un imponente blocco di alluminio anodizzato di circa 60 metri per lato, sospeso a 12 metri d’altezza. Questa struttura monolitica intende simboleggiare il peso del valore e l’onere delle responsabilità assunte dai decorati con la medaglia d’onore. Il volume poggia su cinque grandi colonne coniche in cemento, che rappresentano i rami delle forze armate statunitensi e l’idea di sostegno collettivo.

L’esperienza del visitatore inizia discendendo in una rotonda circolare all’aperto, per poi salire attraverso scale a spirale nel cuore del blocco sospeso. All’interno, il percorso espositivo combina cimeli storici, come un elicottero Huey, con tecnologie all’avanguardia: stazioni interattive potenziate dall’intelligenza artificiale permettono infatti di interagire con i racconti dei premiati, trasformando l’architettura in un memoriale dinamico e solenne.

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Islamic Civilization Center, Tashkent (Uzbekistan)

Situato accanto al complesso di Hazrati Imam, il Center for Islamic Civilization di Tashkent emerge come un potente simbolo della rinascita culturale dell’Uzbekistan. L’edificio colpisce per la sua imponente cupola a mosaico turchese e i quattro portali monumentali alti 34 metri, omaggio ai centri del sapere storico come Samarcanda e Bukhara.

Il percorso espositivo inizia nella Hall of Honour, dove mosaici dedicati a giganti del pensiero come Avicenna e Al-Khwarizmi celebrano il contributo della regione alla scienza globale. Diviso in quattro sezioni cronologiche, il museo non si limita al periodo islamico: esplora oltre 80.000 anni di storia, dai manufatti in pietra di Obi-Rahmat ai tesori della Battria. Grazie a un massiccio uso della tecnologia interattiva, i visitatori possono interagire con antichi alfabeti e ricostruzioni digitali, collegando il patrimonio del passato con la visione del “Nuovo Uzbekistan”.

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Lost Shtetl Museum, Šeduva (Lituania)

L’unico museo europeo all’interno della classifica è Lost Shtetl Museum in Lituania. Questo è un progetto architettonico e memoriale di profonda sensibilità, firmato dallo studio finlandese Lahdelma & Mahlamäki Architects. Situato accanto all’antico cimitero ebraico, il museo non nasce per documentare esclusivamente l’orrore dell’Olocausto, ma per far rivivere la secolare quotidianità dello shtetl (il villaggio ebraico) cancellato nel 1941.

L’architettura si ispira alla tipologia delle fattorie lituane: un complesso decentralizzato di dieci volumi con tetti a capanna, rivestiti uniformemente in una lega di alluminio di derivazione navale e dettagli in larice siberiano. Questi padiglioni, collegati da corridoi sotterranei, digradano seguendo la topografia del terreno, permettendo alla luce naturale di filtrare nelle sale espositive.

Il percorso culmina nella sezione dedicata alla Shoah, ospitata nel volume più alto e scosceso. Qui, il design gioca sui contrasti spaziali: dal buio opprimente dell'”Holocaust Canyon” nel seminterrato si risale verso il “Canyon di Luce”, un corridoio luminoso che si apre con un’alta feritoia verso il cimitero, ricongiungendo idealmente la memoria dei defunti con il paesaggio attuale.