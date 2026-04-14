Chi vi arriva, infatti, percepisce una specie di centralità, una forza che nei secoli ha attirato civiltà diverse, pellegrini, religiosi, nobili e studiosi. Gli Etruschi parlarono di omphalos , un punto cardine, una sorta di centro simbolico del mondo . Tra lecci, ulivi e piante secolari si aprono scorci improvvisi, piccole baie e tratti rocciosi che scendono verso l’acqua limpida.

Le sue acque raccontano una storia antichissima, legata a un sistema vulcanico spento da centinaia di migliaia di anni quando esplosioni e collassi diedero origine a una vasta caldera poi colmata dalle piogge. Quel paesaggio, rimasto sorprendentemente integro, contribuisce a creare un’atmosfera che ha poco a che fare con la semplice bellezza naturale .

Al centro del Lago di Bolsena , il bacino vulcanico più grande d’Europa, emerge una massa di terra dalla forma triangolare con una presenza magnetica. Il suo nome è Isola Bisentina e occupa appena 17 ettari. Ma, nonostante le sue minute dimensioni, restituisce una sensazione di densità rara, quasi eccessiva per uno spazio così raccolto.

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In più, oltre 200 specie vegetali convivono in uno spazio compatto, alle quali si aggiunge un patrimonio architettonico stratificato che alterna ruderi, cappelle, percorsi scolpiti nel tufo e interventi rinascimentali di grande ambizione.

Breve storia e leggende dell'Isola Bisentina

Le tracce più remote di questa perla del Lazio riportano all'età del Bronzo, quando una piroga solcava le acque di Bolsena e veniva poi inghiottita dal tempo (venne ritrovata millenni dopo vicino a Punta Calcino.) Tombe etrusche e reperti romani suggeriscono frequentazioni costanti, anche se difficili da interpretare. Qualcosa spingeva le persone a raggiungere questa porzione di terra isolata, già allora percepita come speciale.

Nel IX secolo la funzione cambiò radicalmente. Le incursioni saracene lungo la costa tirrenica costrinsero le popolazioni locali a cercare rifugio. L'isola diventò riparo, una difesa naturale circondata dall'acqua. Da quel momento prese forma una presenza stabile, fatta di piccoli insediamenti e strutture essenziali.

Il Medioevo portò conflitti, distruzioni e passaggi di potere, al punto che nel XIII secolo venne devastata durante le lotte legate al controllo del territorio, mentre nel '300 entrò nell'orbita della potente famiglia Farnese: fu proprio qui che avvenne la trasformazione più significativa.

Tra '400 e '500 prese forma un progetto che mescolava spiritualità e arte. I frati minori osservanti costruirono convento, chiesa e una serie di cappelle distribuite lungo il perimetro, seguendo un'idea che richiamava le sette chiese di Roma. Visitare tutti gli edifici significava ottenere l'indulgenza plenaria, rendendo l'isola una meta di pellegrinaggio molto frequentata.

La Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo divenne il fulcro monumentale. La cupola, legata al nome di Jacopo Barozzi da Vignola, domina il profilo dell'isola e ancora oggi rappresenta il segno più evidente dell'ambizione rinascimentale dei Farnese, che scelsero questo posto come mausoleo familiare.

Sotto il Monte Tabor si nasconde invece uno degli elementi più inquietanti: la Malta dei Papi (citata persino da Dante ne La Divina Commedia), una prigione scavata nel tufo e accessibile attraverso un pozzo profondo circa 30 metri. Qui venivano rinchiusi ecclesiastici accusati di eresia, condannati a una reclusione senza ritorno. Un ambiente quasi privo di luce, in grado di restituire ancora oggi una sensazione di oppressione difficile da ignorare.

Accanto alla storia documentata si muove una dimensione più sfuggente. Alcuni racconti parlano di un accesso sotterraneo verso Agarthi, un mondo nascosto al centro della Terra abitato da una civiltà avanzata. Ipotesi suggestiva, priva di prove, ma perfettamente in linea con il carattere enigmatico della Bisentina.

Come visitare l'Isola Bisentina e cosa vedere

L'accesso avviene esclusivamente via acqua e in date specifiche in quanto isola privata (si consiglia di visitare il sito ufficiale). Le partenze si svolgono dai moli di Capodimonte e Bolsena, con un breve tragitto che già prepara all'esperienza. La visita segue un percorso ad anello di circa un chilometro e mezzo su un terreno che alterna tratti pianeggianti a passaggi irregolari, con gradini scavati nella roccia e superfici che possono risultare scivolose. In sostanza, scarpe adatte al contesto fanno decisamente la differenza.

Una guida accompagna il gruppo lungo un itinerario che tocca i punti principali. La darsena introduce subito a un'atmosfera raccolta, per poi procedere verso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, il cuore monumentale, con la sua cupola che si intravede tra gli alberi.

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Le cappelle disseminate lungo il perimetro costituiscono un elemento distintivo. Ognuna presenta caratteristiche proprie, sia nella posizione sia nell'orientamento. Alcune appaiono integre, altre mostrano segni evidenti del tempo, ma tutte contribuiscono a costruire una narrazione coerente.

Tra i punti più curiosi merita una menzione il cosiddetto Bagno della Duchessa, un ambiente legato alla vita aristocratica più recente, e la presenza di statue simboliche, tra cui un leone monumentale ai piedi del Monte Tabor. L'aspetto naturale resta sempre dominante, grazie a boschi fitti, radure improvvise e scorci sul lago che cambiano continuamente. In alcuni tratti la vegetazione si apre lasciando intravedere giardini all'italiana che sono l'eredità degli interventi ottocenteschi.

Il tempo della visita si aggira intorno alle 3 ore e si svolge con un ritmo lento per dare la giusta attenzione ai dettagli. Del resto, da queste parti il valore sta proprio nella capacità di osservare senza distrarsi.

Dove si trova e come arrivare

La misteriosa (e affascinante) Isola Bisentina si trova nel settore occidentale del Lago di Bolsena, a breve distanza dalla costa. Appartiene al territorio comunale di Capodimonte, in provincia di Viterbo, che offre un accesso diretto con un porticciolo attrezzato e una lunga spiaggia. Bolsena, poco più distante, aggiunge un contesto storico più ampio, con rocche, chiese e una tradizione gastronomica legata al pesce di lago.

Le partenze avvengono in fasce orarie stabilite durante la stagione di apertura, generalmente dalla primavera all'autunno. Il biglietto include il trasporto in battello e la visita guidata, ma è bene prenotare in anticipo.

Arrivare fin qui richiede una deviazione rispetto ai percorsi più battuti del turismo italiano, e forse è proprio questo che contribuisce a mantenere intatto il carattere del luogo. Anche perché l'Isola Bisentina si rivela una combinazione di elementi che continua a lavorare anche dopo la partenza, come se quell'antica idea di centro del mondo avesse ancora qualcosa da dire.