iStock Lago Sete Cidades nelle Azzorre

Giugno è uno dei mesi migliori per partire verso destinazioni calde senza dover affrontare l’affollamento dell’alta stagione. Le temperature sono piacevoli e i prezzi di voli e hotel risultano spesso più convenienti rispetto a luglio e agosto. Per chi cerca mare cristallino, città vivaci, natura tropicale o isole ancora poco battute dal turismo di massa, questo periodo rappresenta il compromesso perfetto.

Scegliere dove andare in vacanza a giugno al caldo significa anche trovare mete facilmente raggiungibili, sicure e con condizioni climatiche ideali. Per questo motivo è utile puntare su Paesi dove il sole è già protagonista, ma senza temperature eccessive. Alcune località offrono spiagge caraibiche a poche ore di volo dall’Italia, altre permettono di vivere esperienze più autentiche lontano dai circuiti turistici di massa.

Dalle isole vulcaniche dell’Atlantico ai piccoli paradisi dell’Oceano Indiano, passando per città mediterranee e arcipelaghi tropicali ancora poco conosciuti, abbiamo fatto una selezione di 6 mete perfette dove andare in vacanza a giugno al caldo.

Capo Verde, tra dune dorate e oceano

Capo Verde è una delle mete più interessanti per chi desidera mare, vento costante e temperature estive già perfette a giugno (tra i 24° e i 30°). Lo stato insulare africano, situato nell’Oceano Atlantico, offre clima secco, giornate soleggiate e spiagge immense che ricordano i Caraibi. Isole come Sal e Boa Vista sono ideali per chi cerca relax e resort sul mare, ma esistono anche angoli più autentici.

Santo Antão, per esempio, è perfetta per trekking panoramici tra montagne verdi, panorami mozzafiato e villaggi sospesi nel tempo. São Vicente, invece, è la scelta giusta per chi vuole musica, cultura creola e vita notturna. Giugno è un ottimo periodo anche per praticare kitesurf e windsurf grazie agli alisei costanti.

Dal punto di vista economico, Capo Verde è spesso più accessibile rispetto ad altre destinazioni tropicali con un rapporto qualità-prezzo eccellente. Inoltre, il fuso orario ridotto e i voli diretti dall’Italia rendono il viaggio meno stancante.

Madeira, il giardino vulcanico

Madeira è una delle destinazioni meno scontate per chi cerca caldo a giugno senza temperature afose. L’isola portoghese nel cuore dell’Atlantico regala un clima mite tutto l’anno, ma all’inizio dell’estate raggiunge il suo equilibrio perfetto con 20°/23°.

Qui il fascino non è legato soltanto al mare, ma soprattutto alla natura. Le levadas, antichi canali di irrigazione trasformati in sentieri panoramici, permettono di attraversare foreste di alloro, cascate e valli nascoste. Funchal, il capoluogo, è una città cosmopolita elegante e vivace dove convivono mercati storici, ristoranti di pesce e giardini botanici.

Per chi desidera spiagge particolari, Madeira offre baie di sabbia nera vulcanica e piscine naturali scavate nella roccia lavica. Porto Moniz è una delle località più pittoresche dell’isola. Giugno, inoltre, coincide con il periodo delle fioriture, che rendono il paesaggio un’esplosione di colori.

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Azzorre, il paradiso verde

Chi pensa che le Azzorre siano una meta solo per trekking e natura selvaggia spesso sottovaluta il loro clima sorprendentemente piacevole a giugno. L’arcipelago portoghese, disperso nell’Atlantico, offre temperature miti (18°/22°), paesaggi vulcanici e un turismo ancora lontano dalle masse.

São Miguel è l’isola principale e quella più semplice da esplorare. Qui si trovano laghi vulcanici (come Sete Cidades) e sorgenti termali calde. Le piscine naturali di Ferraria, alimentate dall’acqua geotermica, rappresentano una delle esperienze più particolari.

Per chi cerca una vacanza diversa dal classico mare, le Azzorre permettono di osservare balene e delfini (l’arcipelago offre oltre 20 specie di cetacei), fare immersioni nell’oceano e scoprire villaggi autentici come Povoação.

Giugno è ideale anche perché la vegetazione è super colorata e le condizioni meteo sono più stabili rispetto ai mesi primaverili.

Andalusia, tra oceano e villaggi bianchi

Per chi preferisce una vacanza calda ma senza voli troppo lunghi, l’Andalusia è una delle regioni europee più interessanti a giugno. Il sud della Spagna offre temperature già estive (intorno ai 23° ma con picchi anche di 30°), spiagge oceaniche e città dal fascino unico.

L’entroterra, con città come Siviglia e Cordoba, inizia a scaldarsi molto, ma le località costiere mantengono un clima piacevole grazie alla brezza atlantica. Cadice, spesso trascurata rispetto ad altre città spagnole, è una delle mete più autentiche della regione. Qui si trovano dorate spiagge ampie, tapas bar storici e un’atmosfera rilassata.

Chi cerca mare e natura può andare verso Costa de la Luz, meno affollata (e anche meno cementificata) rispetto alla Costa del Sol. Località come Tarifa, la capitale del vento, e Zahara de los Atunes offrono spiagge spettacolari e tramonti sull’oceano.

Giugno è anche il momento perfetto per visitare i pueblos blancos, i celebri villaggi bianchi arroccati sulle colline andaluse tra le province di Cadice e Malaga, senza il caldo estremo che caratterizza i mesi di luglio e agosto.

Mauritius, lagune turchesi e natura tropicale

Mauritius è una meta spesso associata ai viaggi di nozze, ma a giugno può diventare una scelta perfetta anche per chi cerca una vacanza tropicale più tranquilla, con meno affollamenti e meno costosa rispetto all’alta stagione.

In questo periodo il clima è secco, le temperature sono piacevoli (tra i 17° e i 25°) e l’umidità molto più bassa rispetto ai mesi estivi dell’emisfero australe. Le spiagge della costa occidentale, come Flic en Flac e Le Morne, offrono mare calmo e tramonti spettacolari.

L’isola, però, non è solo resort. L’interno custodisce la Strada del tè, parchi nazionali e percorsi naturalistici sorprendenti. Il Chamarel Geopark, con le sue dune colorate (le Terre dei Sette Colori) e la cascata immersa nella vegetazione, è una delle escursioni più suggestive.

Mauritius è inoltre una destinazione multiculturale dove influenze indiane, africane e francesi convivono nella cucina, nella musica e nelle tradizioni locali.

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Zanzibar, spiagge bianche e tramonti

Zanzibar rappresenta una delle migliori mete tropicali per chi vuole sole e mare a giugno. In questo periodo termina la stagione delle grandi piogge e l’arcipelago tanzaniano torna a offrire giornate luminose, clima asciutto e temperature ideali (tra i 25° e i 30°).

Le spiagge della costa orientale, come Paje e Jambiani, sono perfette per chi cerca paesaggi spettacolari, mare turchese e atmosfere rilassate.

Oltre al mare, Zanzibar conserva un forte patrimonio culturale. Stone Town, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un intreccio di vicoli, mercati di spezie e antichi edifici che raccontano il passato commerciale dell’isola.

Giugno è anche uno dei mesi migliori per i viaggi combinati in Tanzania e permette di unire ai giorni di mare un’indimenticabile esperienza safari nei grandi parchi africani.