PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La magnifica Isola di Polyaigos

Pensare a un’isola disabitata porta subito verso l’idea di una terra rimasta fuori dal tempo, una sagoma chiara sull’orizzonte, qualche cespuglio battuto dal meltemi e una linea di costa scavata dal sale. In Grecia, però, il termine “disabitata” racconta soltanto il presente: basta scendere di qualche centimetro sotto la superficie, tra frammenti di ceramica, muretti a secco, cave dimenticate e torrette di difesa, per capire che molti di questi scogli in passato hanno accolto uomini, bestiame, commerci, preghiere, paure e raccolti.

Raggiungerle significa cambiare prospettiva, perché il mare smette di fare da cornice e diventa strada. La pietra finisce di sembrare semplice roccia e torna documento. In questi luoghi il blu si allarga fino a divorare la linea del tempo, mentre i dettagli raccontano più di qualunque museo. Scopriamo insieme quali sono le isole deserte più belle della Grecia.

Dryonissi, la piccola sentinella di Paros

A sud-est di Paros, poco oltre il litorale di Dryos, affiora Dryonissi con la sua massa chiara di calcare che dal mare appare quasi austera. Chi la osserva dalla costa potrebbe scambiarla per un frammento geologico senza storia ma gli scavi, invece, hanno raccontato tutt’altro. Tra pietre consumate dal sale, infatti, sono emersi utensili litici, ceramiche e tracce databili al primo periodo cicladico, quindi tra il 3000 e il 2000 a.C.

Una distanza cronologica difficile persino da immaginare. Sul terreno si distinguono ancora segmenti di muretti agricoli, linee basse costruite con pazienza per trattenere terra fertile e proteggere colture minute dal vento. Nella parte occidentale affiora anche una piccola cava calcarea, segnale chiaro di un’attività estrattiva organizzata.

Delos, l’ombelico spirituale delle Cicladi

Posta quasi esattamente al centro di un cerchio immaginario formato dalle isole circostanti, Delos (o Delo) fu uno dei luoghi sacri più importanti dell’antichità greca. La mitologia identifica questo suolo come il punto esatto del parto di Latona, la quale diede alla luce Apollo e Artemide proteggendosi dietro una palma.

Oggi la zona appare come un museo a cielo aperto di proporzioni sbalorditive. Camminando lungo la Terrazza dei Leoni, si osservano i fieri guardiani di marmo naxio che fissano l’orizzonte dal 600 a.C., sebbene le copie attuali proteggano gli originali custoditi al coperto. L’architettura urbana dell’epoca ellenistica emerge vivida nel Quartiere del Teatro, laddove mosaici dai colori ancora vibranti decorano i pavimenti delle antiche dimore patrizie come la Casa dei Delfini.

Sotto il sole cocente, il monte Kynthos offre una vista panoramica che permette di comprendere la posizione strategica dell’insediamento, un tempo snodo cruciale per il commercio marittimo prima che il saccheggio di Mitridate nel 88 a.C. ne decretasse il declino definitivo. Nessuno può risiedere qui dopo il tramonto (a eccezione di custodi, tecnici e archeologi), perché la legge protegge la purezza archeologica del sito.

Filizi, l’isola raggiunta in poche bracciate

A est di Paros, nei pressi di Santa Maria, compare Filizi che nei fatti è poco più di un frammento emerso. Oggi una breve nuotata separa questa lingua di roccia dalla terra principale. Secoli fa, invece, Filizi risultava collegata a Paros da una sottile striscia di terreno, poi sommersa dai cambiamenti geomorfologici.

Gli archeologi hanno individuato resti databili tra l’VIII e il V secolo a.C., il pieno dell’età arcaica e classica. Parliamo del periodo in cui le poleis greche consolidavano commerci, colonie, sistemi politici e identità artistiche. Sulla superficie l’isola appare semplice, ma proprio questa dimensione minima restituisce una sensazione stranissima: ci si sente ospiti, mai proprietari.

Filizi regala una quiete quasi irreale, quella dei luoghi piccoli abbastanza da sembrare intimi e grandi abbastanza da trattenere memoria.

Polyaigos, il diamante grezzo vicino a Milos

Il nome significa letteralmente “molte capre”, unici residenti fissi di questa grande isola rocciosa situata a breve distanza da Kimolos. La geologia regala qui uno spettacolo cromatico unico grazie alla presenza di ossidiana e minerali che colorano le scogliere di sfumature rosse e violacee.

Le baie sono piscine naturali profonde diversi metri talmente tanto limpide da permettere la visione della sabbia bianca sottostante con precisione millimetrica. Insenature come Kato Mersini attirano i velisti che cercano isolamento totale. Manufatti risalenti all’età del bronzo suggeriscono una frequentazione umana legata all’estrazione di risorse preziose, ma l’assenza di sorgenti ha mantenuto la natura selvaggia.

Le foche monache scelgono le grotte marine di Polyaigos per partorire, protette dalla scarsa pressione turistica. Guardando le scogliere a picco, si nota un faro solitario che domina il versante orientale, guida luminosa per le navi dirette verso Creta.

Panteronissia, la laguna turchese con memoria romana

Tra Paros e Antiparos si apre una porzione di mare soprannominata Blue Lagoon. Acqua trasparente, fondali chiari e riflessi quasi tropicali al cui centro si distribuisce l’arcipelago di Panteronissia. Dietro questa bellezza quasi sfacciata, il terreno custodisce miniere di arenaria, frammenti di abitazioni, ceramiche e resti di attività produttive. Le evidenze indicano una presenza umana arrivata fino alla tarda età romana.

Pensare a questi isolotti come punti di estrazione e piccoli avamposti commerciali cambia radicalmente il paesaggio. Il turchese resta, certo, però acquista profondità. Quella stessa acqua, oggi fotografata dai catamarani, trasportava blocchi di pietra, merci, uomini e sì, anche speranze.

Chrissi, l’isola dorata del Libico

A 15 chilometri dalla costa meridionale di Creta galleggia Chrissi, conosciuta anche come Gaidouronisi. Il nome principale deriva da “chrysos”, ovvero oro. Basta avvicinarsi per capire il motivo: la sabbia passa dal bianco al miele, fino a sfumature rosa generate dalla polverizzazione naturale delle conchiglie.

iStock

L’isola misura 4,7 km² e custodisce un patrimonio ecologico straordinario. Antichi ginepri marittimi alti fino a 10 metri occupano circa 350 ettari e alcuni esemplari hanno superato persino i 200 anni. Tra piccole spiagge, una cappella dedicata a San Nicola e resti minoici legati alla produzione della porpora, Chrissi regala una delle esperienze più intense dell’intero Mediterraneo.