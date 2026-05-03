PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'incredibile bellezza di Taputapuatea

Se pensiamo alla Polinesia Francese, la prima immagine che ci viene in mente è senza dubbio quella paradisiaca delle sue isole più celebri. Ma Raiatea è diversa, perché piena di pendii verdi, baie silenziose, strade lente e un senso di antichità che entra subito addosso. Proprio sulla costa sud-orientale di quest’isola, infatti, sorge Taputapuatea, un complesso sacro all’aperto considerato da molti polinesiani la culla simbolica della loro civiltà.

Il nome indica un luogo di offerte giunte da lontano, definizione che rivela il ruolo avuto per secoli. Capi, sacerdoti, navigatori e guerrieri raggiungevano questo promontorio da arcipelaghi lontanissimi attraverso rotte oceaniche tracciate con stelle, correnti, vento, e volo degli uccelli. Arrivare fin qui, del resto, significava partecipare a una rete politica, religiosa e culturale vastissima.

Chi visita oggi Taputapuatea avverte subito che il paesaggio circostante fa parte del santuario, al punto che nulla pare collocato a caso. Davanti si apre la laguna, oltre la barriera passa l’oceano immenso. Alle spalle, invece, salgono rilievi coperti di vegetazione e basta fermarsi pochi minuti per comprendere perché questo sito venga associato al mana, l’energia spirituale celebrata in tutto il mondo polinesiano.

Il 9 luglio 2017 Taputapuatea è entrato nella lista UNESCO, 43° (all’epoca) bene francese tra patrimoni culturali e naturali riconosciuti. Una consacrazione internazionale che ha dato voce a un posto già centrale nella memoria oceanica.

Breve storia di Taputapuatea

Le prime fasi del complesso risalgono a molti secoli fa e la sua crescita proseguì tra XIV e XVIII secolo. In origine il culto era legato a Ta’aroa, divinità creatrice. Col tempo il santuario venne associato a ‘Oro, dio della guerra e della fertilità, figura potentissima nella tradizione locale.

Taputapuatea fu strettamente legato al potere della dinastia dei Tamatoa, lignaggio di capi di Raiatea che consolidò prestigio e alleanze su una vasta area del Pacifico. In quest’epoca il Marae fu molto più di un tempio: qui si sancivano patti, si investivano leader, si celebravano funerali, si definivano gerarchie e si rinnovavano rapporti tra isole lontane.

Nel 1763 guerrieri provenienti da Bora Bora saccheggiarono il sito, episodio rimasto nella memoria regionale. Nei decenni successivi l’arrivo dei missionari cristiani cambiò profondamente la società locale e molte pratiche rituali cessarono. Fu così che, inevitabilmente, il complesso venne progressivamente abbandonato.

La tutela moderna iniziò nel 1952 con la protezione legale della Polinesia Francese. Tra 1994 e 1995 si svolsero restauri archeologici importanti e oggi Taputapuatea vive una nuova stagione fatta di studi, cerimonie identitarie e trasmissione culturale.

Cosa vedere a Taputapuatea

Tenete a mente questo prezioso consiglio: prima di osservare i singoli spazi, alzato lo sguardo per leggere l’insieme. Taputapuatea copre circa 2.000 ettari tra terra e mare e comprende vallate interne, laguna e barriera corallina. Qui il monumento principale conta molto, però il vero capolavoro resta il dialogo tra architettura sacra e natura.

Marae Taputapuatea

Il Marae Taputapuatea è il cuore del complesso, un grande cortile lastricato di forma quadrangolare con piattaforma cerimoniale rettangolare detta ahu rivolta verso il mare. Blocchi di basalto e corallo compongono linee essenziali, severe ma potentissime, mentre al centro si percepisce l’idea polinesiana del contatto tra mondo dei vivi, chiamato Te Ao, e sfera degli antenati, Te Po.

La pietra eretta del recinto sacro

Uno degli elementi più suggestivi del sito è la grande pietra verticale collocata in un’area rituale minore. Rappresentava autorità, consacrazione e memoria. Vista dal vivo colpisce per semplicità assoluta: una sola massa in grado di dominare il paesaggio.

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Te Ava Mo’a

Davanti al santuario si apre il passaggio sacro nella barriera corallina. Da Te Ava Mo’a entravano le grandi canoe oceaniche dopo l’attesa al largo. Immaginare file di imbarcazioni tradizionali che chiedono accesso al cuore spirituale della Polinesia cambia completamente la percezione di questo incredibile posto.

Atāra Motu

Impossibile non notare Atāra Motu, piccolo isolotto nella barriera, usato un tempo come punto di attesa per gli arrivi ufficiali. Oggi aggiunge profondità scenografica alla vista sulla laguna e ospita uccelli marini. Da lontano pare un dettaglio, ma in realtà era parte del protocollo sacro.

Valle di ‘Ōpo’a e Hotopu’u

Alle spalle del complesso si aprono valli coperte di foresta con terrazze agricole, resti abitativi e altri marae più antichi. Qui si comprende la struttura della società ma’ohi, con coltivatori nelle zone interne e classi dirigenti più vicine alla costa cerimoniale.

Monte Tea’etapu

Il Monte Tea’etapu è la montagna sacra che domina il settore sud-orientale di Raiatea. La sua presenza scenica accompagna l’intera visita e quando nuvole veloci sfiorano la sua cima, il profilo sembra custodire ancora il santuario.

Il fiore Tiare Apetahi

Simbolo botanico di Raiatea, il fiore Tiare Apetahi cresce soltanto sul monte Temehani. Chi prolunga il soggiorno può cercare questo rarissimo emblema isolano, pieno di petali delicati e con una storia fragile che lo ha reso quasi leggendario.

Dove si trova e come arrivare

Taputapuatea si trova nel comune di Opoa, costa sud-est di Raiatea, una delle Isole della Società nella Polinesia Francese. Raiatea giace accanto a Tahaa e relativamente vicina a Bora Bora e Huahine, al centro di un arcipelago tra i più celebri del Pacifico. Il modo più semplice per arrivare prevede volo interno da Tahiti fino all’aeroporto di Raiatea.

Dallo scalo al sito, poi, servono auto a noleggio, taxi o escursioni organizzate. La strada costiera attraversa villaggi tranquilli, giardini tropicali e scorci sulla laguna. Molti viaggiatori raggiungono Raiatea anche in barca a vela, dato che l’isola è una base nautica rinomata.

È molto importante tenere a mente, inoltre, che Taputapuatea richiede rispetto al massimo: si resta sui percorsi segnati, si evita di salire sulle strutture e si parla a bassa voce. Nessuno impone teatralità spirituali, però il posto suggerisce naturalmente misura.

Quando il sole cala e le pietre si scuriscono, Raiatea mostra il suo soprannome più sincero: quello di Isola Sacra. In quell’ora Taputapuatea smette di sembrare un sito archeologico e torna ciò che fu per secoli, ovvero un centro vivo del Pacifico.