Kimolos, l’isola greca lontana dalla folla che ancora (forse) non conosci

Spiagge e calette segrete da vivere in tranquillità: scoprite i litorali più nascosti e suggestivi di Kimolos, dove il mare cristallino incontra il relax totale

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato:

Kimolos, l’isola greca lontana dalla folla che ancora (forse) non conosci
iStock
Le caratteristiche case bianche nel porto di Psathi a Kimolos

Perché andare nelle mete più famose quando la Grecia ha ben 227 isole abitate tra le quali scegliere? Molte di queste sono il rifugio perfetto per una vacanza lontana dalla folla, tra calette nascoste e litorali raggiungibili solo a piedi. Una di queste è l’isola di Kimolos, dove gli aspiranti Robinson Crusoe troveranno un paradiso delle Cicladi ancora lontano dai radar: un atollo di circa 36 chilometri quadrati alla deriva in un mare turchese.

Seppur distante solo 25 minuti di barca dalla più famosa Milos, l’isola permette ancora di scandire le proprie giornate tra il semplice relax in spiaggia, dove la pausa pranzo a base di ladenia, la focaccia tipica dell’isola, rende oleose le dita salate dal mare, e i pomeriggi lenti trascorsi semplicemente aspettando il tramonto.

Se è questa l’idea di vacanza che sognate, questi sono i nostri consigli per organizzarla al meglio.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Isole Mare Viaggi RelaxGreciaIsole Cicladi