Se è questa l’idea di vacanza che sognate, questi sono i nostri consigli per organizzarla al meglio.

Perché andare nelle mete più famose quando la Grecia ha ben 227 isole abitate tra le quali scegliere? Molte di queste sono il rifugio perfetto per una vacanza lontana dalla folla , tra calette nascoste e litorali raggiungibili solo a piedi. Una di queste è l’ isola di Kimolos , dove gli aspiranti Robinson Crusoe troveranno un paradiso delle Cicladi ancora lontano dai radar: un atollo di circa 36 chilometri quadrati alla deriva in un mare turchese.

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Cosa vedere sull'isola di Kimolos

In quest'isola circondata da sabbia dorata, le cose da fare e da vedere non sono tante. Con le sue case bianche, le spiagge tranquille e un ritmo di vita che sembra essersi fermato nel tempo, Kimolos offre ai viaggiatori uno scorcio genuino delle Cicladi, lontano dal turismo di massa.

Il quartiere di Kastro

Kastro è il quartiere più affascinante di Chorio, il capoluogo di Kimolos, e rappresenta il cuore pulsante della storia dell'isola. Questo antico distretto, un tempo interamente racchiuso da robuste mura, è stato l'unico centro abitato fino alla fine del XIX secolo, quando iniziarono a sorgere le prime case all'esterno della fortificazione.

La sua storia è segnata da secoli di turbolenze: nel 1207 entrò a far parte del Ducato di Naxos sotto il veneziano Marco Sanudo e, nonostante il saccheggio del pirata Barbarossa nel 1537, rimase sotto l'influenza di Venezia pagando un tributo al Sultano. La struttura che ammiriamo oggi fu voluta alla fine del XVI secolo dall'armatore Ioannes Rafos, con l'intento di ospitare i marinai e le loro famiglie, ma dovette affrontare un'ulteriore prova nel 1638, quando una violenta incursione pirata portò al saccheggio dell'isola e alla distruzione del castello.

Chorio, il cuore abitato dell'isola

Chorio, il centro principale di Kimolos, è un incantevole villaggio cicladico che conta circa 900 abitanti e si distingue per le sue strutture imbiancate a calce, i vicoli acciottolati e le classiche chiese dalle cupole blu. Passeggiando lungo i suoi sentieri tortuosi, potrete ammirare l'architettura tradizionale e le vivaci buganvillee che decorano cortili ricchi di fascino. Dopo aver esplorato il borgo, scendete verso il piccolo porto per godervi un drink o un pranzo in riva al mare, assaporando la tranquillità di questo luogo.

Museo archeologico di Kimolos

Situato all'interno di una dimora tradizionale a due piani del XIX secolo a Chorio, il Museo Archeologico di Kimolos custodisce i tesori più preziosi dell'isola. Al suo interno sono esposti reperti rinvenuti principalmente nella spiaggia di Ellinika, il sito archeologico più celebre di Kimolos, che ospitava l'antica città e la sua necropoli.

La collezione spazia dalla preistoria fino alla tarda antichità, con un focus particolare su ceramiche, cimeli e corredi funebri risalenti all'VIII e VII secolo a.C.

Escursioni e trekking

Se avete messo in valigia scarpe comode, esplorare i sentieri di Kimolos è una delle attività imperdibili dell'isola grazie a un paesaggio variegato che permette di immergersi nella natura e godere di panorami mozzafiato. Un'escursione caldamente consigliata è quella che conduce alla cappella di Agios Ioannis sto Lenio, arroccata su una collina con una vista spettacolare sul mare.

Per chi ama la costa, un percorso molto suggestivo si snoda da Chorio verso le spiagge di Prassa e Aliki, attraversando scogliere rocciose, calette isolate e pittoreschi villaggi di pescatori. I camminatori più esperti, invece, possono cimentarsi nel trekking verso Ellinika: un tragitto più impegnativo che regala un tuffo nella storia antica dell'isola, dove nei fondali sono stati rinvenuti reperti risalenti all'epoca ellenistica.

La spiaggia di Prassa

Situata lungo la costa nord-orientale di Kimolos, nella baia di Pigadi, la spiaggia di Prassa (conosciuta anche come Agios Georgios) si distingue per una bellezza quasi surreale: il litorale è ricoperto da una sabbia bianca, derivante dalle formazioni rocciose locali, che fa risplendere il mare di un turchese vivido. Uno dei suoi punti di forza è l'incredibile trasparenza dell'acqua, considerata tra le più limpide al mondo, il che la rende una meta irresistibile per chiunque desideri semplicemente immergersi nello splendore dell'Egeo.

Sebbene Prassa sia un vero gioiello, Kimolos ospita molte altre spiagge incantevoli con acque cristalline e sabbia dorata, tra cui spiccano Aliki, Bonatsa e Kalamitsi.

Isola di Poliegos

Nessun viaggio in Grecia è completo senza una giornata sulle acque scintillanti dell'Egeo! Noleggiare una barca per esplorare le spettacolari coste di Kimolos è il modo migliore per lasciarsi alle spalle ogni preoccupazione e godersi il mare nella sua forma più pura.

Una meta imperdibile per la vostra escursione è Poliegos, la più grande isola disabitata dell’Egeo, situata a sud-est di Kimolos. Questo paradiso selvaggio vi conquisterà con i suoi paesaggi mozzafiato, caratterizzati da scogliere frastagliate e calette nascoste. Oltre alla bellezza naturale e alle formazioni geologiche uniche, l'isola custodisce affascinanti siti archeologici, tra cui antiche cave e rovine immerse nel silenzio.

Dove si trova e come raggiungerla

Kimolos è una delle isole delle Cicladi meno turistiche e affollate. Situata nel cuore del Mar Egeo, a breve distanza da Milos (a sud-ovest) e vicino a Sifnos e Serifos, presenta una superficie di soli 36 chilometri quadrati e circa 900 residenti stabili. È la meta ideale per chi cerca una fuga idilliaca, fatta di strade pittoresche nell'unico villaggio dell'isola e spiagge dove regna il silenzio, lontano dalle folle dei circuiti più battuti.

Per arrivare a Kimolos, le opzioni principali sono due: la prima è il traghetto dal Pireo (Atene), mentre la seconda via Milos, dove potrete atterrare con l'aereo in partenza dalla capitale.

Una volta arrivati, data la natura remota e selvaggia di Kimolos, disporre di un mezzo proprio è fondamentale. Il trasporto pubblico e i taxi sono quasi inesistenti, quindi il nostro consiglio è di noleggiare un'auto.