La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La spiaggia di Jaz Beach

Se visitate il Montenegro in estate siamo sicuri che, nell’itinerario, vorrete sicuramente inserire qualche spiaggia. Chi ha in programma di visitare la zona di Kotor e Budva, troverà piccole calette di ciottoli, baie incastonate tra le rocce, piccoli moli in cemento e baie chiuse da promontori. Proprio una di quest’ultime è stata riconosciuta tra le 50 spiagge più belle del mondo, con le sue acque azzurre e le ampie distese di sabbia (una rarità, insieme alla spiaggia di Bečići, in questa zona del Paese).

Stiamo parlando di Jaz Beach, la cui bellezza è ammirabile soprattutto dall’alto della strada per Tivat. È una spiaggia molto frequentata non solo perché ampia e larga, ma anche perché facilmente accessibile grazie alla presenza di un ampio parcheggio e di tutti i servizi necessari, dai ristoranti agli stabilimenti balneari.

Jaz Beach, dove vivere l’estate montenegrina

Jaz Beach è perfetta per chi cerca spazi ampi e un orizzonte che sembra non finire mai. Situata a soli 12 minuti di auto da Budva, con i suoi 1.200 metri di litorale rappresenta la combinazione ideale tra comodità e paesaggi naturali suggestivi. Chi soggiorna nella città di Budva, infatti, spesso e volentieri preferisce raggiungerla per evitare l’affollamento nelle spiagge urbane, più piccole e particolarmente piene soprattutto nei mesi estivi.

La spiaggia è divisa naturalmente in due aree: la parte a sinistra è caratterizzata da ciottoli levigati, mentre spostandosi verso destra la riva diventa più sabbiosa. Grazie alle sue acque cristalline e poco profonde, è un vero paradiso per le famiglie, che possono usufruire di parchi acquatici galleggianti e servizi completi.

Non mancano vivaci beach bar con musica dal vivo, ristoranti, stabilimenti balneari e zone più tranquille e riparate alle estremità. Oltre al nuoto e allo snorkeling, è disponibile una vastissima gamma di sport acquatici, tra cui kayak, stand-up paddle e moto d’acqua. Per un pizzico di adrenalina in più, è possibile provare il parasailing o persino il go-kart nelle vicinanze.

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Cosa vedere nei dintorni

A brevissima distanza si trova Budva, perla dell’Adriatico dove perdersi tra i vicoli della Città Vecchia (Stari Grad), racchiusa tra mura medievali e affacciata su un mare cristallino. Se però la vostra curiosità si spinge oltre la superficie, la posizione di questa spiaggia è strategica per scoprire un mondo sommerso.

Per i subacquei, infatti, Jaz rappresenta una base eccellente grazie alla vicinanza ad alcuni dei migliori siti sottomarini della regione. Le scogliere di Capo Platamuni offrono pareti affascinanti e una ricca biodiversità, mentre i più esperti possono avventurarsi verso il suggestivo relitto della nave Oreste.

Situato a 32 metri di profondità, questo scafo offre uno scenario spettrale e affascinante, meta di spedizioni popolari che possono essere facilmente organizzate tramite i centri diving della vicina Budva.

Come raggiungere Jaz Beach

Raggiungere la spiaggia di Jaz è estremamente semplice, data la sua vicinanza ai principali centri turistici di questa zona costiera del Montenegro, ma la scelta del mezzo dipende molto dal tipo di flessibilità che cercate.

Da Budva, in auto il tragitto dura circa 10-12 minuti: all’arrivo troverete un ampio parcheggio proprio a ridosso del litorale. Durante i mesi estivi, è garantito il collegamento con frequenti bus navetta e linee locali che partono dal centro di Budva.