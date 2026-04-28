Port-Cros è un’isola segreta francese tra silenzi mediterranei, forti storici e sentieri di pietra

Isola selvaggia delle Hyères, Port-Cros custodisce foreste fitte, fortificazioni del '600, acque trasparenti e percorsi antichi senza traffico: non ci sono auto

Foto di Serena Proietti Colonna

Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Pubblicato:

Port-Cros è un’isola segreta francese tra silenzi mediterranei, forti storici e sentieri di pietra
iStock
I bellissimi colori di Port-Cros

Lungo il tratto costiero della Provenza affacciato sul Mediterraneo tra Tolone e il golfo di Saint-Tropez, galleggia un arcipelago chiamato Hyères dove la riviera francese non è di certo quella glamour della Costa Azzurra più nota. Una delle sue preziose isole prende il nome di Port-Cros, terra emersa in cui il mare resta protagonista ma, contemporaneamente, cede spazio a colline ripide che spesso si rivelano piccoli rilievi coperti di lecci e pini marittimi.

L’isola ha dimensioni ridotte (circa 670 ettari terrestri), eppure racchiude una densità di ambienti rara nel bacino mediterraneo. Dal porto principale si percepisce subito la natura del luogo: una stretta insenatura protetta da promontori boscosi, qualche edificio raccolto e silenzio quasi perenne, se non fosse per gli uccelli marini e il vento tra le chiome.

Forti, torri e presidi militari punteggiano il territorio e fanno parte di un Parco Nazionale che oggi tutela terra e mare con regole severe. Il risultato è un ambiente in cui vegetazione, fauna e resti storici convivono senza alterazioni moderne invasive.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Isole Itinerari culturali Mare Mediterraneo Viaggi RelaxFranciaProvenza