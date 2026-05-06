Fra araucarie verticali, acque trasparenti, memorie kanak e incontri ravvicinati con la grande fauna marina, Îlot Brosse lascia addosso una sensazione rara e difficile da archiviare

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Îlot Brosse, paradiso deserto

Nell’estremo sud della Nuova Caledonia (sì, non proprio dietro l’angolo poiché parliamo di un paradiso a più di 16.000 chilometri dall’Europa), Îlot Brosse è un magico isolotto che riposa a poche miglia nautiche al largo della baia di Kuto, dentro una laguna dichiarata patrimonio mondiale UNESCO insieme al sistema corallino caledoniano.

Da lontano la sua sagoma fa sorridere perché assomiglia a una spazzola per capelli, ma da vicino la sua bellezza toglie qualsiasi tipo di parola dalla bocca. La parte più folta, coperta da araucarie colonnari, compone la “testa”, mentre la lingua sabbiosa più sottile crea il “manico”. Da qui il nome Brosse, ovvero “spazzola” in francese, uno di quei toponimi che già da soli sono in grado di raccontare un luogo prima ancora di metterci piede.

La superficie misura circa 1,43 km², abbastanza piccola da poterla attraversare in una mattinata, ma anche piuttosto articolata da regalare prospettive sempre diverse. A Îlot Brosse infatti, non ci sono strutture ricettive per soggiornare perché si tratta di un isolotto non abitato (sì, è deserto). Ciò vuol dire che vi si possono fare escursioni in giornata, ma che senza dubbio valgono la pena.

Cosa fare e vedere a Îlot Brosse

Prima ancora di toccare la terra di questa perla della Nuova Caledonia, l’esperienza inizia molto più in basso, sotto la linea dell’acqua, in un ecosistema che funziona con regole antiche, delicate e, per alcuni aspetti, rituali. Senza dimenticare che la traversata da Kuto è una pazzesca parte del viaggio.

La partenza dalla baia di Kuto

La maggior parte delle escursioni verso Îlot Brosse salpa dalla baia di Kuto, una mezzaluna luminosa sul lato sud-occidentale dell’Isola dei Pini. Le imbarcazioni solcano le acque marine già dal mattino presto, quando il sole resta ancora basso e il profilo del Pic N’ga, alto 262 metri, appare chiaro sopra la vegetazione.

Il tragitto attraversa un dedalo di piccoli isolotti, tra cui Moro, Kotomo e Bayonnaise. L’acqua assume sfumature che è difficile credere che siano vere, dal giada al cobalto. Il fondale resta visibile per lunghi tratti, come se l’imbarcazione stesse volando.

La stazione delle mante

Pochi visitatori immaginano che questa magnifica laguna custodisca una vera stazione di pulizia naturale per le mante. Qui le Manta ray raggiungono zone precise del reef, lasciando che piccoli pesci ripuliscano pelle e branchie. L’animale compare dal blu con movimenti ampi e con un’apertura alare che può superare i 4 metri.

Le tartarughe “grosse tête”

I capitani locali parlano di loro con affetto, le chiamano infatti “grosse tête“, teste grandi. Si tratta soprattutto della Tartaruga Carretta carretta, più rara rispetto alla Tartaruga verde caledoniana.

Nei bassi fondali, il muso emerge appena dalla superficie, poi scompare con una calma che ha del teatrale. Chi naviga abbastanza presto ha ottime possibilità di avvistarne diverse.

La foresta di araucarie

Una volta sbarcati, il paesaggio muta ancora con la foresta di araucarie, alberi che crescono dritti verso il cielo fino a superare spesso i 30 metri e con tronchi che appaiono perfetti. La popolazione kanak attribuisce a questi fusti un forte valore identitario, legato alla memoria dei clan e alla continuità delle generazioni.

Fra i pini compaiono sentieri naturali, radici affioranti, cocchi caduti e piccole aperture sulla laguna.

Il giro completo dell’isolotto

Il perimetro di Îlot Brosse permette un’esplorazione completa in poco tempo, eppure il percorso regala scenari molto diversi tra lato interno e fronte oceanico. Verso la laguna il terreno è chiaro, morbido e quasi abbagliante. Sul lato più esposto, invece, il vento modella vegetazione e dune in forme asimmetriche.

Da alcuni punti la vista abbraccia gran parte dell’Île des Pins, compreso il profilo del memoriale di Saint-Maurice e le sagome degli isolotti vicini.

Il pranzo con aragosta sull’isolotto Moro

Molte escursioni includono una seconda tappa verso Moro Islet per concedersi un pranzo che assume quasi un valore rituale: aragosta grigliata, pesce locale, igname e frutta tropicale. Fra le comunità kanak, l’igname mantiene ancora oggi una forte valenza culturale, legata al prestigio familiare e ai cicli agricoli tradizionali.

Le spiagge più belle

Dobbiamo darvi una notizia non piacevolissima: le spiagge più suggestive dell’area sono sulla terra principale, lungo la costa dell’Île des Pins. L’incontro tra la terra e il mare a Îlot Brosse genera scenari più cromatici, che comunque vale la pena osservare. Ma non mancano, certamente, angoli di paradiso sull’isolotto stesso. Tra le spiagge più belle della zona ci sono:

Kanuméra Bay : piccolo promontorio roccioso che separa la baia dal resto della costa. I fondali poco profondi attirano pesci farfalla, pesci pagliaccio e banchi tropicali dai colori quasi irreali.

: piccolo promontorio roccioso che separa la baia dal resto della costa. I fondali poco profondi attirano pesci farfalla, pesci pagliaccio e banchi tropicali dai colori quasi irreali. Kuto Bay : ampia, elegante e storicamente importante per gli sbarchi e per la navigazione locale. Al tramonto la sabbia riflette tonalità dorate che trasformano completamente il paesaggio.

: ampia, elegante e storicamente importante per gli sbarchi e per la navigazione locale. Al tramonto la sabbia riflette tonalità dorate che trasformano completamente il paesaggio. Oro Bay: celebre per la Piscine Naturelle, una piscina naturale scavata dal reef e protetta dalla barriera corallina, è una specie di acquario a cielo aperto.

celebre per la Piscine Naturelle, una piscina naturale scavata dal reef e protetta dalla barriera corallina, è una specie di acquario a cielo aperto. Upi Bay: più scenografica che balneare, punteggiata da grandi rocce coralline che sembrano galleggiare sull’acqua.

Dove si trova Îlot Brosse e come arrivare

Per raggiungere Îlot Brosse si parte prima da Nouméa, bellissima Capitale dell’arcipelago, che è collegata con voli domestici all’aeroporto dell’Île des Pins. L’alternativa disponibile è l’uso di un traghetto veloce. Dall’isola principale, la partenza verso Brosse avviene quasi sempre dalla baia di Kuto tramite operatori locali.

Il periodo più stabile va da maggio a ottobre poiché sono i mesi più asciutti, con ventilazione regolare e visibilità subacquea spesso eccellente. Tra giugno e agosto l’acqua può risultare più fresca, soprattutto durante le prime uscite del mattino. Fra novembre e aprile il clima diventa più caldo e umido, al punto che possono comparire rovesci rapidi che attraversano la laguna, e alla fine sparire quasi con la stessa velocità.

Poi accade qualcosa di curioso: dopo qualche ora a Îlot Brosse, il nome “spazzola” smette di far sorridere, perché nei fatti comincia a sembrare perfetto.