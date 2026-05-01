La nave che ha incantato il mondo intero ora è pronta a ripartire oltreoceano, ma prima si può visitare gratuitamente: ecco come prenotare l'esperienza unica

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images La Nave Amerigo Vespucci a Genova

La nave scuola più celebre e amata della Marina Militare italiana torna a salpare da Genova per un nuovo entusiasmante viaggio dopo il successo del precedente tour mondiale 2023-2025. Dopo una sosta di 10 mesi per la sua manutenzione presso l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, la nave Amerigo Vespucci è pronta a tornare in mare per una nuova grande missione internazionale: attraverserà l’Atlantico per intraprendere l’emozionante viaggio del Tour Mondiale in Nord America 2026.

Ma prima di salpare, sarà possibile ammirare anche dall’interno l’iconica nave che da decenni fa sognare l’Italia e il mondo intero, grazie alle visite gratuite da prenotare prima che finiscano i posti a disposizione!

Quando riparte l’Amerigo Vespucci

L’Amerigo Vespucci riparte il 9 maggio 2026 (presumibilmente intorno alle 12:00) dal Porto Antico – Calata Molo Vecchio. Alle ore 10:30 è prevista la cerimonia ufficiale che festeggia la partenza del Tour Mondiale Amerigo Vespucci in Nord America.

Per l’occasione, la nave rimarrà nel Porto Antico dal 5 al 9 maggio e sarà visitabile gratuitamente dal pubblico. Un’occasione rara per salire a bordo di quella che viene considerata una delle navi a vela più belle al mondo, simbolo della tradizione marinaresca italiana.

Accanto alla nave sarà allestita al Belvedere dei Dogi (Porto Antico di Genova) una versione ridotta del Villaggio Italia, con spazi espositivi e uno shop dedicato.

Come prenotare la visita gratuita alla nave

L’accesso a bordo della Vespucci è una delle esperienze più richieste e sarà possibile solo su prenotazione obbligatoria e nominale, tramite il sito ufficiale Tourvespucci. La visita non è guidata, ma il personale di bordo sarà disponibile per rispondere alle domande lungo l’intero percorso.

Di seguito riportiamo gli orari delle visite a bordo, ricordando che l’ultimo accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura e ogni prenotazione può includere fino a 4 persone:

5 maggio: 15:00 – 18:00;

6 maggio: 14:00 – 19:00;

7 maggio: 14:00 – 19:00.

Come prenotare? È necessario accedere alla piattaforma ufficiale, scegliere il giorno e l’orario di interesse e inserire i propri dati personali. In seguito, si riceve un QR code via e-mail (personale e unico) che deve essere presentato all’ingresso allo staff del Villaggio Italia, insieme ai documenti indicati in fase di registrazione.

L’area di accredito si trova a Calata Molo Vecchio, raggiungibile dal Belvedere dei Dogi. Per raggiungerlo è consigliato l’uso dei mezzi pubblici.

Il nuovo tour tra Stati Uniti e Canada

Il nuovo itinerario dell’Amerigo Vespucci prevede la navigazione lungo le coste nordamericane con scali nei principali porti di Stati Uniti e Canada, in un programma che unisce attività addestrative per gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno e momenti di alta rappresentanza istituzionale e diplomazia navale.

Tra le tappe più attese figurano città simbolo come Baltimora, Boston e New York, dove la nave sarà protagonista delle celebrazioni del 4 luglio 2026, in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti.

Il tour si inserisce in un più ampio calendario di eventi internazionali, tra cui il SAIL250 negli Stati Uniti e il Rendez-vous naval de Québec in Canada, oltre a importanti appuntamenti in Italia come il Trans-Regional Seapower Symposium a Venezia e la Barcolana a Trieste.

Con partenza fissata da Genova il 9 maggio 2026, la Vespucci percorrerà un itinerario complessivo di 156 giorni di missione, durante i quali solcherà oltre 12.000 miglia nautiche, con 13 soste totali (di cui 8 in porti esteri), prima del rientro previsto a Trieste il 12 ottobre 2026.