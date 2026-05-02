Tra Zara e il Quarnaro, un lembo di terra bassissimo custodisce baie dorate, tradizioni rurali e un ritmo lento che cambia la percezione del tempo

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La splendida costa dell'isola di Olib

Quasi completamente assente nei racconti turistici più diffusi, Olib (o Ulbo) è un’isola della Croazia che resta defilata rispetto alle rotte più battute del Paese. Si trova nel tratto di mare tra Zara e il Quarnaro, distesa, allungata da nord a sud e quasi senza rilievi. Vi basti pensare che il punto più alto, Kalac, raggiunge appena 74 metri e, soprattutto, sfoggia linee morbide, fondali chiari e spiagge sabbiose. Una presenza piuttosto rara lungo l’Adriatico croato, tendenzialmente dominato da rocce e ciottoli.

Chiamata anche “Regina adriatica delle spiagge di sabbia“, vanta acque che restano basse per metri e metri e che sono anche calde, accoglienti e quasi ferme. Nel suo territorio, tra l’altro, c’è un solo centro abitato con lo stesso nome dell’isola, che raccoglie poche centinaia di residenti. In sostanza qui non c’è traffico e si gira a piedi, in bicicletta o talvolta su piccoli mezzi elettrici.

Il silenzio pesa ma in senso positivo, perché si avverte nelle ore centrali del giorno e ancora di più al tramonto, quando il sole scende libero verso ovest senza ostacoli.

Cosa vedere a Olib

Chi arriva in questa perla della Croazia ha un obiettivo piuttosto chiaro: cercare qualcosa di diverso rispetto alle mete più celebri della costa locale, ovvero una sorta di un insieme di dettagli che costruiscono un’esperienza coerente fatta di luce, acqua e tracce del passato.

Il villaggio di Olib

Unico centro abitato di quest’isola della Dalmazia, è affacciato sul lato occidentale ed è un susseguirsi di case basse, strade semplici e un piccolo porto. L’atmosfera richiama un Mediterraneo essenziale, ben distante dalle trasformazioni turistiche più invasive. Il momento più bello, però, è forse il calar del sole, perché qui si gode di una luce piena, diretta e che trasforma il cielo in uno spettacolo continuo.

Torre Kaštel

All’ingresso del porto, la Torre Kaštel risale al XVI secolo e racconta un periodo turbolento di questa terra preziosa. Costruita come difesa contro incursioni piratesche, domina ancora l’accesso al paese. Con un struttura semplice ma massiccia, rappresenta uno dei pochi elementi architettonici di rilievo visivo immediato.

Chiesa di Sant’Anastasia

La chiesa parrocchiale, intitolata a Sant’Anastasia, custodisce un patrimonio poco noto ma significativo. Al suo interno, infatti, sono custoditi i codici glagolitici che testimoniano una tradizione culturale radicata legata a una delle più antiche scritture slave. L’edificio attuale deriva da restauri successivi, ma mantiene un forte valore identitario.

Baia di Banjve e resti antichi

Nella baia di Banjve affiorano tracce di un insediamento romano e i resti della chiesa di San Paolo con un antico monastero abbandonato nel XIII secolo. Pietre sparse, muri incompleti e segni che richiedono attenzione per essere letti.

I muretti a secco

Olib è impreziosita da muretti a secco, costruzioni artigianali che delimitano i campi di olivi e i pascoli. Il fatto curioso è che formano un labirinto di pietra che percorre l’intero territorio.

Realizzati senza l’uso di malta, rappresentano un esempio di ingegneria rurale tradizionale, legata alla tecnica dei muretti a secco diffusa nel Mediterraneo. Passeggiare lungo tali confini permette di apprezzare la fatica degli antichi contadini che modellarono il paesaggio con le proprie mani.

Le spiagge più belle di Olib

Ve lo abbiamo detto: sorprendentemente per le coste e le isole croate, qui a dominare è soprattutto sabbia morbida e candida. Non a caso, per molti le spiagge dell’isola costituiscono il vero motivo del viaggio (anche perché la varietà è sorprendente per un territorio così compatto). Tra le più suggestive segnaliamo:

Cala Slatinica : si trova sul lato orientale e rappresenta l’immagine più iconica di Olib. La sabbia è chiara sotto i piedi, l’acqua bassissima e con trasparenze che cambiano colore con la profondità. Da qui lo sguardo si allunga verso l’Isola di Pag e, più lontano, in direzione della catena del Velebit che disegna un profilo netto all’orizzonte.

: si trova sul lato orientale e rappresenta l’immagine più iconica di Olib. La sabbia è chiara sotto i piedi, l’acqua bassissima e con trasparenze che cambiano colore con la profondità. Da qui lo sguardo si allunga verso l’Isola di Pag e, più lontano, in direzione della catena del Velebit che disegna un profilo netto all’orizzonte. Slatine : ampia e tranquilla, si caratterizza per la presenza di sabbia fine e ingresso dolce in mare, al punto da rivelarsi perfetta per soste lunghe e relax totale

: ampia e tranquilla, si caratterizza per la presenza di sabbia fine e ingresso dolce in mare, al punto da rivelarsi perfetta per soste lunghe e relax totale Banjve : da queste parti l’atmosfera è più selvaggia e c’è un’alternanza tra sabbia e roccia, con resti antichi nei dintorni che aggiungono fascino al paesaggio

: da queste parti l’atmosfera è più selvaggia e c’è un’alternanza tra sabbia e roccia, con resti antichi nei dintorni che aggiungono fascino al paesaggio Calette nascoste dell’isola : sparse lungo la costa, sono spesso raggiungibili via mare o tramite sentieri e offrono scorci intimi e mare limpidissimo lontano da tutto.

: sparse lungo la costa, sono spesso raggiungibili via mare o tramite sentieri e offrono scorci intimi e mare limpidissimo lontano da tutto. Le lagune sabbiose del sud: una sequenza di piccole baie che crea un sistema naturale di grande fascino. Fondali sabbiosi, acqua trasparente e protezione dai venti. Certo, gli spazi sono ridotti ma allo stesso tempo ottimali per chi desidera isolamento.

Dove si trova e come arrivare

L’affascinanti Isola di Olib si colloca nella parte nord-occidentale dell’arcipelago di Zara, tra l’Isola di Silba e quella di Premuda, in una zona di transizione tra Dalmazia e Quarnaro. Dista circa 25 miglia nautiche da Zara, posizione che la mantiene lontana dalle rotte più affollate. Il collegamento principale avviene via mare. A disposizione devi visitatori ci sono infatti traghetti di linea che partono da Zara con percorrenza intorno alle 2 ore, spesso con fermate intermedie nelle isole vicine.

Esiste anche un servizio di catamarano più rapido, circa 1 ora di viaggio, utilizzato soprattutto nei mesi estivi. Un’altra opzione collega Olib a Mali Lošinj, ampliando le possibilità di spostamento tra le isole dell’area. In zona non esistono infrastrutture per auto, al punto che l’accesso avviene esclusivamente a piedi o con piccoli mezzi locali.

Chi naviga trova un punto di riferimento utile: le baie attorno a Olib offrono riparo naturale grazie alla presenza di isolotti e bassi fondali sabbiosi che garantiscono buona tenuta all’ancora. Raggiungere questo magico angolo dell’Adriatico richiede un minimo di organizzazione ma, una volta arrivati, quel piccolo sforzo acquista senso.

E il motivo è da ritrovare nel fatto che quest’isola restituisce qualcosa che altrove si è perso da tempo, ovvero una dimensione semplice, concreta e quasi fuori scala rispetto al resto della costa adriatica.