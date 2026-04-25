PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I colori irreali di Karimunjawa

Se si osserva una cartina geografica dell’Indonesia, è possibile notare una sorta di collana lanciata verso nord-ovest da Jepara, città costiera di Giava Centrale. No, non è un gioiello che per sbaglio avete rotto, è “solo” il meraviglioso arcipelago di Karimunjawa, luogo in cui il traffico resta alle spalle, il rumore cala e il tempo rallenta davvero.

Composto da ben 27 isole disseminate nel Mar di Giava (di cui soltanto 7 abitate stabilmente), è un’esplosione di spiagge silenziose, lingue di sabbia, boschi tropicali, reef corallini e piccole baie che sembrano custodite gelosamente dall’acqua. L’area rientra nel Parco Nazionale Marino di Karimunjawa, oltre 110.000 ettari di ecosistemi protetti tra coralli, praterie marine, mangrovie e fondali che variano dai 15 ai 40 metri.

Il nome porta con sé una leggenda linguistica giavanese: “Kremun-kremun saking tanah Jawi” indicava quelle terre viste in lontananza e sfocate nella foschia marina. L’espressione venne attribuita alla tradizione dei Wali Songo, i nove santi legati alla diffusione dell’Islam in questa zona. Parliamo perciò di un’Indonesia quasi del tutto diversa rispetto a Bali o Lombok, con tramonti giganteschi e bambini che salutano lungo la strada.

Isola di Karimunjawa, il cuore dell’arcipelago

L’isola principale porta lo stesso nome dell’intero arcipelago ed è il centro della vita quotidiana. Qui attracca il traghetto, sorgono guesthouse, piccoli ristoranti, mercati serali e il porto è punteggiato da barche da pesca dipinte con colori vivaci. Il paesaggio alterna colline basse, risaie, strade sinuose e litorali chiari.

La sera però succede qualcosa di veramente speciale: sul prato vicino al porto si accendono griglie fumanti piene di pesce fresco che finisce sulla brace tra nuvole di sambal piccante. Sedersi su un tappeto di plastica con il mare a pochi passi e il richiamo del muezzin nell’aria, vale già il viaggio.

Tra le spiagge più celebri c’è certamente Tanjung Gelam, spesso chiamata Sunset Beach. E il soprannome già ci dice molto: esposta verso ovest, riceve tramonti larghi, infuocati e lunghissimi.

Kemujan, la gemella tranquilla

C’è un ponte a collegare Karimunjawa a Kemujan, alle volte definita come la sua gemella. Meno frequentata e più quieta, regala una sensazione di frontiera dolce. Da queste parti, tra l’altro, si trova anche il piccolo aeroporto di Dewadaru, usato per collegamenti interni. Kemujan conquista per la semplicità in quanto è un susseguirsi di villaggi bassi, strade strette e spiagge poco battute.

Molti visitatori la raggiungono per la foresta di mangrovie, uno degli ambienti più preziosi dell’arcipelago, anche perché formano una barriera naturale contro erosione e mareggiate. Radici contorte emergono dal fango come sculture vive, mentre granchi, molluschi e uccelli trovano rifugio tra tronchi salmastri.

Menjangan Besar, tra tartarughe e acque limpide

A pochi minuti di barca dall’isola principale “galleggia” in un mare limpido Menjangan Besar, nota per i programmi dedicati alle tartarughe marine. Le spiagge dell’arcipelago rappresentano da secoli luoghi adatti alla deposizione delle uova, anche se pressioni ambientali e pesca avevano ridotto le presenze.

Oggi alcuni centri locali lavorano sulla tutela delle specie marine e sull’educazione ambientale. Vedere giovani tartarughe scivolare verso il mare resta una scena potente, in grado di riportare il viaggio alla sua dimensione essenziale. Le acque circostanti attirano pure chi ama lo snorkeling, perché piene di coralli ramificati, pesci farfalla, stelle marine e branchi argentei che scorrono a pochi metri sotto la superficie.

Menyawakan, la laguna elegante

Menyawakan è frequentemente associata a una delle lagune più belle della zona. Sabbia fine, palme inclinate e colori che cambiano dal turchese al cobalto creano un quadro quasi irreale. L’isola ospita una struttura esclusiva, ma il vero lusso resta il silenzio.

Quando la marea si ritira, affiorano lingue sabbiose chiare che tagliano il mare in due. Camminandoci sopra sembra di procedere su vetro liquido, con il cielo riflesso sotto i piedi.

Gleyang, il paradiso dei banchi di sabbia

Navigando verso ovest si incontra Gleyang, una distesa quasi del tutto pianeggiante che pare fluttuare sulla superficie marina e nota per i cambiamenti dettati dalla marea. In certi momenti del giorno, infatti, affiorano lingue di sabbia chiara che sembrano dividere il mare. Palme da cocco e vegetazione resistente alla salsedine completano il paesaggio.

Fermarsi qui per un pranzo semplice a base di pesce appena cucinato resta una delle esperienze più autentiche di tutto l’arcipelago.

Cemara Kecil, il santuario dei pini marini

Il nome di questa piccola gemma deriva dalla presenza diffusa di alberi di casuarina, chiamati appunto “cemara” dagli abitanti locali. Sono dei fusti che ricordano i pini europei ma che si adattano perfettamente al clima tropicale. La foresta interna offre un riparo fresco dal sole cocente, creando un microclima umido e profumato.

Le radici delle piante si intrecciano con la sabbia corallina dando vita a sculture naturali sulla battigia. Il fondale circostante ospita vasti giardini di corallo a corna d’alce che fungono da rifugio per pesci pagliaccio e anemoni dai colori elettrici. La trasparenza del liquido che circonda la riva permette di osservare il movimento delle stelle marine e di piccoli organismi già dalla riva, quindi senza bisogno di attrezzatura (no, non vanno assolutamente toccati).

Dove si trova e come arrivare

L’arcipelago di Karimunjawa appartiene alla provincia di Giava Centrale in Indonesia. Il punto di accesso classico è Jepara, città costiera collegata via strada a Semarang, il maggiore centro vicino dotato di aeroporto e stazione ferroviaria. Da Jepara partono traghetti lenti e motoscafi veloci. Le corse rapide impiegano circa 2 ore, quelle tradizionali possono richiedere fino a 5 ore, variando secondo stagione e condizioni del mare.

Durante i mesi secchi, tra maggio e ottobre, traversata e visibilità risultano generalmente migliori. C’è però un’alternativa (ma solo in alcuni periodi dell’anno), ovvero arrivarci a bordo di piccoli voli interni verso l’aeroporto di Dewadaru, sull’isola di Kemujan. Conviene portare contanti, controllare gli orari con anticipo e lasciare margine nel programma. In zona è il mare che detta ancora le regole, e in fondo questa è una splendida notizia.

Karimunjawa resta uno di quei posti in grado di cambiare il passo del viaggiatore: ci si accorge che si sta rallentando quando si inizia a riconoscere il suono delle onde prima ancora di aprire gli occhi.