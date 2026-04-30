Per stilare la classifica, come ogni anno, è stato messo in atto un rigoroso processo di selezione : più di 1.000 professionisti del settore turistico hanno nominato la loro spiaggia preferita, che è stata poi vagliata dal team di World’s 50 Beaches in collaborazione con un gruppo dedicato di “Ambasciatori delle spiagge” (ognuno dei quali ha nominato a sua volta tre spiagge). Ognuna di esse è stata poi classificata in base a otto criteri: unicità, fauna selvatica, natura incontaminata, colonna sonora della natura, facilità di accesso all’acqua, acque calme, assenza di folla e probabilità di trovare condizioni perfette. Il risultato? Una lista di luoghi meravigliosi da raggiungere assolutamente almeno una volta nella vita.

La classifica 2026 delle World’s 50 Best Beaches ha incoronato le spiagge più spettacolari del mondo e tra queste spiccano anche due paradisi naturali italiani che tornano a far battere il cuore di chi ama viaggiare in luoghi che sembrano uscire da un dipinto, tra acque turchesi e trasparenti, sabbia candida e vegetazione selvaggia.

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Entalula Beach è la spiaggia più bella del mondo nel 2026

È lei la regina delle spiagge da sogno nel mondo quest'anno: Entalula Beach, nelle Filippine, è un "angolo di paradiso spesso trascurato" nella provincia di Palawan. Basta guardarne l'immagine per capire il motivo per cui è salita al primo gradino del podio: una distesa di sabbia bianca soffice, incorniciata da imponenti scogliere calcaree a picco e ombreggiata da grandi palme.

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Si affaccia su una piccola isola selvaggia omonima e ha conservato la sua bellezza grazie al suo isolamento, infatti è raggiungibile solo in barca. Poco affollata, incontaminata e dall'acqua calmissima ed eccezionalmente limpida, è uno di quei posti che bisogna vedere per credere.

Quando raggiungerla? Le giornate soleggiate sono molto più probabili da dicembre ad aprile, mentre il resto dell'anno è caratterizzato da una stagione delle piogge estremamente intensa, con il rischio di incontrare tifoni in particolare nel periodo che va da giugno a ottobre.

Due spiagge italiane tra le più belle del mondo

Sono due le spiagge italiane che rientrano nella classifica World's 50 Best Beaches 2026 ed entrambe appartengono alla Sardegna, scrigno naturale di autentiche meraviglie marine amate in tutto il mondo. Solo a leggerne i nomi vi spiegherete il perché sono state scelte: si tratta di Cala dei Gabbiani e La Pelosa.

Cala dei Gabbiani

Cala dei Gabbiani si aggiudica il 18° posto in classifica: un luogo autentico dove la bellezza della Sardegna si distingue. Si trova lungo la spettacolare Costa di Baunei, nella località di Punta Ispuligi e a meno di un miglio dalla famosissima Cala Goloritzé.

Nota per le sue acque cristalline dalle sfumature smeraldo e per la spiaggia di ciottoli bianchi levigati dal mare, Cala dei Gabbiani è un piccolo rifugio naturale che si apre all’improvviso dopo trekking impegnativi o arrivi via mare. Proprio l’accesso non immediato contribuisce a mantenerla più tranquilla rispetto ad altre calette della zona, regalando un senso di esclusività raro. Incorniciata da alte scogliere calcaree e profumata dalla macchia mediterranea, offre uno dei colpi d’occhio più belli del Mediterraneo.

Per viverla al meglio, i mesi ideali sono giugno e settembre, preferibilmente al mattino presto, quando la luce esalta i colori e il silenzio è ancora assoluto.

La Pelosa

La Pelosa si conferma ancora una volta tra le spiagge più belle del mondo: al 48° posto della classifica, è situata sulla costa nord-occidentale della Sardegna, nella località di Stintino, ed è famosa per le sue splendide acque turchesi, calme e poco profonde. Si trova nel Mediterraneo, ma è paragonata da sempre alle spiagge tropicali più paradisiache del globo.

Quello che la rende davvero unica è il suo paesaggio quasi irreale: una distesa di sabbia chiara e finissima che sembra dipinta, di fronte all’isolotto di Piana e dominata dalla storica Torre della Pelosa, torre aragonese del XVI secolo che aggiunge un tocco iconico allo scenario. Nelle giornate limpide, il mare assume trasparenze così perfette da sembrare una piscina naturale a cielo aperto. Proprio per preservarne la bellezza, l’accesso è regolamentato e contingentato.

La classifica completa delle 50 spiagge più spettacolari

Dopo Entalula Beach, a completare il podio della classifica 2026 ci pensano due scenari molto diversi tra loro, ma accomunati da un fascino selvaggio e autentico. Al secondo posto si piazza Fteri Beach, a Cefalonia (Grecia), una baia nascosta e difficile da raggiungere, incastonata tra maestose scogliere bianche che proteggono un tratto di ciottoli chiari e sabbia affacciato sulle acque del Mar Ionio dal colore del cielo: il suo isolamento la rende una delle spiagge più pure e silenziose d’Europa.

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Sul terzo gradino del podio troviamo invece Wharton Beach, nell'Australia Occidentale, dove la natura si esprime in modo più aspro e spettacolare: una distesa remota di sabbia bianchissima bagnata da un oceano cristallino, amata dai surfisti e perfetta per chi cerca solitudine, panorami sconfinati e persino l’emozione di avvistare delfini lungo la costa.

Di seguito riportiamo la classifica completa delle spiagge più belle del mondo nel 2026: