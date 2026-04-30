Svelate le 50 spiagge più belle del mondo nel 2026: due paradisi italiani sono in classifica

Sono state incoronate le spiagge più spettacolari del mondo e tra loro spiccano due meraviglie italiane: ecco la classifica World's 50 Best Beaches

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Svelate le 50 spiagge più belle del mondo nel 2026: due paradisi italiani sono in classifica
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La celebre spiaggia paradisiaca de La Pelosa, in Sardegna

La classifica 2026 delle World’s 50 Best Beaches ha incoronato le spiagge più spettacolari del mondo e tra queste spiccano anche due paradisi naturali italiani che tornano a far battere il cuore di chi ama viaggiare in luoghi che sembrano uscire da un dipinto, tra acque turchesi e trasparenti, sabbia candida e vegetazione selvaggia.

Per stilare la classifica, come ogni anno, è stato messo in atto un rigoroso processo di selezione: più di 1.000 professionisti del settore turistico hanno nominato la loro spiaggia preferita, che è stata poi vagliata dal team di World’s 50 Beaches in collaborazione con un gruppo dedicato di “Ambasciatori delle spiagge” (ognuno dei quali ha nominato a sua volta tre spiagge). Ognuna di esse è stata poi classificata in base a otto criteri: unicità, fauna selvatica, natura incontaminata, colonna sonora della natura, facilità di accesso all’acqua, acque calme, assenza di folla e probabilità di trovare condizioni perfette. Il risultato? Una lista di luoghi meravigliosi da raggiungere assolutamente almeno una volta nella vita.

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