Davanti a Dubrovnik, tra canali dal profilo quasi lacustre e colline cariche di ulivi, Šipan custodisce ville nobiliari, chiese-fortezza, baie antiche e un'anima rimasta intatta

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta dall'alto dell'Isola di Šipan

Lasciandosi alle spalle una delle città più celebri dell’Adriatico, Dubrovnik, si ha l’opportunità di ritrovarsi nel giro di meno di 80 minuti di navigazione dentro un frammento di Dalmazia che pare scritto da un cronista del Rinascimento. Parliamo di Šipan (Giuppana in italiano), isola che appartiene all’arcipelago delle Elafiti, situata tra il canale di Koločep, quello di Meleda e la penisola di Pelješac, chiamata nella nostra lingua Sabbioncello.

Šipan, con i suoi 16 chilometri quadrati, è la terra emersa maggiore dell’arcipelago e custodisce due piccoli centri abitati, una valle fertile al centro e un numero impressionante di olivi. Proprio qui, infatti, si trova il primato che le ha regalato un posto nel Guinness dei Primati: c’è la più alta concentrazione di alberi d’olivo rispetto alla superficie disponibile.

Eppure il fascino di Šipan va ben oltre il paesaggio agricolo, al punto che la prima impressione, appena la barca entra in porto, è di pura poesia grazie alla pietra chiara, l’acqua trasparente e il silenzio autentico (no, non c’è alcun grande resort e nemmeno un lungomare artificiale).

Cosa vedere sull’Isola di Šipan

Gran parte del patrimonio storico di quest’isola della Croazia (che è ampio e raffinatissimo) si distribuisce lontano dai porti, tra vallate agricole, piccoli nuclei rurali e crinali panoramici. Ciò significa che qui il viaggio richiede curiosità, tempo e un pizzico di attenzione ai dettagli.

Suđurađ, il porto orientale delle famiglie armatrici

Per molti visitatori rappresenta il primo incontro con l’isola. Suđurađ occupa il versante orientale attorno a una baia raccolta, protetta dai venti occidentali e utilizzata da secoli da pescatori, mercanti e diportisti. Le case in pietra calcarea scendono fino all’acqua, intervallate da scalinate, giardini nascosti e piccole logge.

A dominare il borgo sono soprattutto le torri rinascimentali della famiglia Skočibuha, tra le dinastie marinare più influenti della Dubrovnik del XVI secolo. Il complesso venne costruito sulla zona di un antico cantiere navale, luogo dal quale salparono numerose imbarcazioni della flotta ragusea.

Il palazzo di Vice Stjepović Skočibuha

Tra gli edifici storici più scenografici dell’intera isola, Vice Stjepović Skočibuha rappresenta uno dei migliori esempi di architettura civile rinascimentale nelle Elafiti.

Facciata simmetrica, finestre ad arco, cortile interno, murature fortificate e una posizione dominante sul porto raccontano la ricchezza di una famiglia che costruì la propria fortuna sul commercio marittimo.

Šipanska Luka, il grande porto occidentale

Sul lato opposto dell’isola compare Šipanska Luka, un’insenatura lunga e profonda che ricorda più un piccolo lago mediterraneo che una baia marina. Da secoli questo porto rappresenta un approdo sicuro per imbarcazioni private, yacht e velieri. Il paesaggio, chiuso da colline terrazzate, genera una protezione naturale rara.

Il Palazzo del Rettore del 1450

Sopra Šipanska Luka prende vita uno dei posti storicamente più significativi di questa elegante terra emersa: il Palazzo del Rettore. Edificato nel 1450 in stile tardo gotico, rappresentava il centro amministrativo della Repubblica di Ragusa su Šipan.

La chiesa-fortezza dello Spirito Santo

La chiesa-fortezza dello Spirito Santo è senza dubbio uno dei luoghi più sorprendenti dell’isola. A prima vista sembra una piccola chiesa di campagna, poi emergono feritoie, murature spesse e proporzioni difensive.

Questa struttura religiosa venne concepita anche come rifugio durante le incursioni provenienti dal mare. Una soluzione architettonica tipica dell’Adriatico meridionale, qui conservata in maniera straordinaria.

La valle degli ulivi tra Suđurađ e Šipanska Luka

La strada che collega i due borghi è un pullulare di vigneti, agrumeti, fichi, muretti a secco, terra rossa, cipressi e soprattutto olivi a perdita d’occhio, i quali vanno a comporre il paesaggio più identitario di Šipan. In questa parte, quindi, si comprende davvero il senso del Guinness dei Primati.

Velji Vrh, il punto più alto dell’isola

Con i suoi 243 metri, Velji Vrh domina l’intero arcipelago. Il sentiero sale tra macchia mediterranea, timo selvatico, rosmarino e pini. Dalla cima lo sguardo abbraccia Lopud, Koločep, Mljet e la lunga linea della penisola di Pelješac, al punto che nelle giornate limpide la vista sembra infinita.

Le spiagge più belle di Šipan

Il litorale di Šipan racconta due anime molto diverse: il versante meridionale appare più severo, roccioso e inciso dal mare, mentre quello settentrionale regala approdi più dolci, piccole insenature e acque calme. Tra le spiagge da non perdere ci sono:

Spiaggia di Suđurađ : piccola, raccolta e vicina al molo dei traghetti, è composta di ciottoli chiari, fondale trasparente e di uno scorcio perfetto sul borgo storico.

: piccola, raccolta e vicina al molo dei traghetti, è composta di ciottoli chiari, fondale trasparente e di uno scorcio perfetto sul borgo storico. Spiaggia di Šipanska Luka : situata lungo il grande porto occidentale, offre un ingresso graduale e un panorama sulle colline coltivate.

: situata lungo il grande porto occidentale, offre un ingresso graduale e un panorama sulle colline coltivate. Cale dell’area di Harpoti : qui siamo al cospetto di tratti rocciosi, acqua profonda, colori intensi e traffico nautico discreto. Ottimale per chi ama scenari più selvaggi.

: qui siamo al cospetto di tratti rocciosi, acqua profonda, colori intensi e traffico nautico discreto. Ottimale per chi ama scenari più selvaggi. Piccole baie del versante nord : insenature raggiungibili lungo sentieri secondari, spesso frequentate soltanto da residenti e navigatori.

: insenature raggiungibili lungo sentieri secondari, spesso frequentate soltanto da residenti e navigatori. Scogliere meridionali: le zone più scenografiche dell’isola, con rocce modellate dal vento e dal sale. Il top per chi desidera paesaggi puri.

Dove si trova e come arrivare

Šipan si raggiunge facilmente dal porto di Gruž, a Dubrovnik. I traghetti pubblici collegano la città alle Elafiti durante tutto l’anno, con traversate comprese tra 45 minuti e 1 ora e 20 minuti, in base al tipo di imbarcazione e alle fermate intermedie. Molti arrivi terminano a Suđurađ, mentre alcune corse proseguono fino a Šipanska Luka.

Tra maggio e giugno l’isola mostra il volto più equilibrato, con il verde che appare intenso, i sentieri che risultano piacevoli e la luce che riesce a valorizzare la pietra chiara. Settembre e ottobre, dal canto loro, regalano temperature morbide, mare ancora caldo e una quiete quasi perfetta.

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Luglio e agosto portano più movimento nei porti, anche se Šipan conserva una calma sorprendente rispetto alla costa dalmata più celebre. L’inverno, invece, rivela la sua anima più vera: pochi visitatori, ancor meno traghetti, vento leggero tra gli ulivi e la sensazione concreta di trovarsi in un angolo d’Adriatico che ha scelto, da secoli, di restare fedele a sé stesso.