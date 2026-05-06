Louisiana sul grande schermo (e nella vita reale): viaggio nel cuore di Hollywood South

Un legame che inizia da molto lontano ma il cinema tourism non è mai stato così vivo: se la Louisiana è l'Hollywood South c'è un motivo. Ecco quale

Explore Louisiana Il bed and breakfast di Fiori d'acciaio

Succede sempre guardando un film ambientato in Louisiana: ti fermi e pensi: aspetta, questo posto esiste davvero? Quella luce dorata che filtra tra i cipressi del bayou, quelle strade acciottolate di New Orleans che sembrano uscite da un sogno febbricitante, quei porticati carichi di storia e di qualcosa di indefinibile che fa venire voglia di prenotare un volo. Ecco, quella sensazione ha un nome. Si chiama cinema tourism, e in Louisiana è diventata quasi una forma d’arte a sé.

Non è un caso che la Louisiana venga ormai chiamata affettuosamente Hollywood South. Negli ultimi vent’anni, lo Stato ha attirato produzioni cinematografiche e televisive di ogni genere – da Django Unchained a True Detective, da 12 anni schiavo a Il Curioso Caso di Benjamin Button – trasformandosi in uno dei set naturali più amati al mondo. Ma, dopo i titoli di coda, succede qualcosa di più interessante perché migliaia di persone, ogni anno, atterrano a New Orleans con una lista di luoghi da visitare che non è stata compilata da nessuna guida turistica tradizionale. L’hanno costruita loro, fotogramma per fotogramma, sullo schermo di casa.

Prima di Hollywood

La storia della Louisiana con il cinema non comincia con True Detective né con Brad Pitt ma nel 1896, quando New Orleans inaugurò il primo cinema al coperto con posti a sedere degli Stati Uniti. Un dettaglio che dice molto su una città che ha sempre avuto un rapporto privilegiato con lo spettacolo in tutte le sue forme.

Poi arriva il 1918, e arriva Tarzan. Quando Tarzan delle scimmie uscì nelle sale, la giungla africana era in realtà Morgan City, Louisiana. Il film fu presentato in anteprima al Broadway Theatre di New York e divenne subito un caso: uno dei primi sei film della storia a superare il milione di dollari d’incasso, cifra considerevole all’epoca. Da allora, sono oltre 2.500 le produzioni girate in questo Stato. Tom Cruise, Elvis Presley, Sean Penn, John Wayne, Dolly Parton, Brad Pitt, Charlton Heston, Jack Nicholson, Julia Roberts tutti, prima o poi, hanno camminato sugli stessi marciapiedi, respirato la stessa aria del bayou.

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Louisiana, il bayou non mente mai

La Louisiana è fotogenica in modo naturale e, quindi, non c’è bisogno di molto sforzo da parte dei registi. Basta puntare una macchina da presa verso qualsiasi angolo del bayou all’alba e il risultato è già cinematografico. La luce ambrata, la nebbia bassa sull’acqua, il silenzio rotto solo dal verso di qualche uccello acquatico hanno fatto da sfondo a scene memorabili di decine di produzioni.

Il Louisiana Film Trail, il percorso ufficiale che collega le location più significative dello Stato, è un po’ come un libro di storia scritto in pellicola con paesaggi che conosci già, anche se questo è il tuo primo viaggio. È quella strana magia del déjà vu cinematografico: arrivi in un posto nuovo e ti sembra di tornare a casa.

New Orleans, la città che recita da sola

Per chi ama l’horror, New Orleans è quasi un pellegrinaggio. American Horror Story – nelle stagioni Coven e Freak Show – ha trasformato il Garden District in un labirinto di streghe, sacerdotesse voodoo e presenze che è meglio non incontrare di notte. La Hermann-Grima House e il Lafayette Cemetery No. 1 sono tra le location più cercate dai fan: il cimitero, con le sue tombe sopraelevate che sembrano piccole case, è uno dei set più usati dell’intera città, apparso in decine di produzioni.

Al numero 1140 di Royal Street, nel cuore del French Quarter, sorge la famigerata LaLaurie Mansion, uno dei luoghi più inquietanti di New Orleans anche senza bisogno della fiction. Vale la pena fermarsi anche al New Orleans Pharmacy Museum, che in Freak Show appare come location e nella vita reale è già di per sé un posto fuori dal comune, dedicato alla medicina del XIX secolo. E se si vuole chiudere la serata in modo cinematograficamente corretto, il Cure – un bar dell’Upper East Side – è il posto dove la strega “Suprema” Fiona sorseggia il suo martini. Difficile resistere all’idea di ordinare lo stesso.

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NCIS, tram e caffè al Chicory

In NCIS: New Orleans si cambia completamente registro, con una realtà che ha portato sullo schermo una città più moderna e quotidiana. Le riprese si sono svolte al Café Du Monde e nella vicina Jackson Square, lungo Bourbon Street e sulla St. Charles Avenue fiancheggiata di querce, dove si possono vedere gli attori in posa davanti ai tram più antichi degli Stati Uniti. Quei tram ci sono ancora, e si prendono. Jackson Square e la Cattedrale di St. Louis compaiono anche in decine di altri film. Sono uno di quegli scorci che appartengono a tutti, perché li hai visti così tante volte che sembrano tuoi.

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Tra tutte le serie girate a New Orleans, Treme è forse quella che ama di più la città. Ambientata in uno dei più antichi quartieri afroamericani degli Stati Uniti, la serie porta gli spettatori in posti che non compaiono nelle guide standard come il Bullet’s Sports Bar, il Vaughn’s Lounge, il Liuzza’s By the Track. Posti veri, ancora aperti, frequentati da gente vera.

Fuori dalla città

New Orleans è solo il capitolo più noto di una storia più lunga. Spostandosi lungo il Mississippi, tra New Orleans e Baton Rouge, si incontra una sequenza di dimore storiche che hanno fatto da set a film importanti. La Felicity Plantation è dove è stato girato 12 anni schiavo mentre la Houmas House Estate and Gardens ospita invece la memoria di Piano, piano… dolce Carlotta e di Green Book.

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A Baton Rouge, il Campidoglio della Louisiana è dove è stato ambientato Tutti gli uomini del re, il film tratto dalla vita del controverso governatore Huey P. Long. A pochi isolati di distanza, la USS Kidd – una nave da guerra della Seconda Guerra Mondiale – è il set di Greyhound – Il nemico invisibile, con Tom Hanks.

E poi c’è Natchitoches, piccola città nel nord dello Stato, dove nel 1989 fu girato Fiori d’acciaio. La casa del film, una dimora del 1830, è oggi un bed and breakfast con sei camere: ci si può dormire, fare colazione nel set, e ridere tra le lacrime esattamente come faceva Truvy.

La Oak Alley Plantation a Vacherie, con il suo viale di querce secolari, è invece dove Brad Pitt brucia la sua dimora in Intervista col vampiro. Tour guidati portano a vedere la casa neoclassica restaurata e i luoghi delle scene del cimitero. Se sia davvero una tenuta adatta a un vampiro, ognuno può deciderlo da sé.

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Il lato selvatico

Duck Dynasty e Swamp People hanno portato sugli schermi di mezzo mondo il bayou più profondo: le paludi del bacino di Atchafalaya, le comunità cajun di Pierre Part, Houma, Thibodaux. È un mondo fatto di cacciatori di alligatori, richiami per anatre fatti a mano e una filosofia di vita che non chiede molto al di fuori del bayou stesso. West Monroe, nel nord dello Stato, ospita il Duck Commander Museum, che è esattamente quello che sembra.

Ma se vogliamo parlare di un caso studio perfetto di come una serie televisiva possa trasformare un territorio in una meta turistica, dobbiamo parlare di True Detective, la prima stagione, quella con Matthew McConaughey e Woody Harrelson che guidano per ore tra campi di canna da zucchero e cittadine fantasma. Quella serie raccontava la Louisiana rurale, con tutta la sua malinconia, la sua bellezza sfatta, i suoi paesaggi che sembrano fermi nel tempo.

Il risultato è stato un’ondata di turisti che voleva vedere quei posti con i propri occhi. Che voleva capire se quella luce piatta e quel cielo così vasto esistessero davvero. La risposta, per chi è andato a verificare di persona, è sì. Esistono eccome.

Come muoversi

Chi vuole seguire le location in modo organizzato può affidarsi ai tour tematici disponibili in città: diverse compagnie propongono itinerari dedicati al cinema e alle serie tv, guidando i visitatori tra i set più conosciuti del French Quarter, del Garden District e del Treme. Per chi invece preferisce muoversi in autonomia, il Film Trail ufficiale dello Stato è il punto di partenza. Un itinerario che connette New Orleans, le piantagioni lungo il Mississippi, Baton Rouge e le zone rurali del nord, tenendo insieme cinema, storia e cultura in un unico percorso.

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Perché partire adesso

Il cinema tourism non è una novità, ma sta vivendo una stagione d’oro. Le piattaforme di streaming hanno moltiplicato le produzioni ambientate in luoghi specifici, creando community di fan sempre più motivate a trasformare lo schermo in itinerario di viaggio. La Louisiana ha capito questa dinamica meglio di quasi chiunque altro, investendo nella promozione delle proprie location e costruendo un sistema in cui industria cinematografica e turismo si alimentano a vicenda.

Il risultato è un circolo virtuoso: arrivano i set, arrivano i film, arrivano i turisti. E i turisti, inevitabilmente, portano con sé qualcosa di prezioso come curiosità, rispetto, desiderio di capire. Non è male, per una storia che comincia sempre con qualcuno seduto sul divano, telecomando in mano, che si chiede: ma questo posto esiste davvero? Scopri di più su Explore Louisiana.