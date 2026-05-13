PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Canali e mulini de L'Isle-sur-la-Sorgue

Nel cuore del dipartimento del Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture del Luberon, c’è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell’idea sia lontana dalla realtà. Parliamo de L’Isle-sur-la-Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall’acqua stessa.

Il fiume Sorgue, infatti, raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati, cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili.

Molti la chiamano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale: Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti; L’Isle-sur-la-Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite dal sole del Midi, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva.

Cosa vedere a L’Isle-sur-la-Sorgue

Senza dubbio, l’immagine più famosa di questo incantevole luogo di Francia è fatta di canali e ponticelli, ma qui c’è una stratificazione storica che merita tempo, attenzione e occhi curiosi.

Église Notre-Dame-des-Anges

Fondata nel 1212 per volontà del vescovo di Cavaillon, questa chiesa rappresenta uno dei simboli cittadini. L’esterno appare severo, segnato da influenze del gotico meridionale e da successivi interventi rinascimentali. L’interno, invece, è tutta un’altra storia: oro, stucchi, altari scolpiti, tele monumentali e cappelle laterali costruiscono uno dei complessi barocchi più sorprendenti della Provenza.

La navata principale, ricostruita nel XVII secolo dall’architetto François Royers de la Valfenière, riflette pienamente lo spirito della Controriforma cattolica, con spazi pensati per accogliere fedeli, confraternite, processioni e predicazione. Basta alzare gli occhi verso la grande Gloria lignea dorata per comprendere la potenza scenografica dell’edificio.

Partage des Eaux

A circa 1,5 km dal centro appare uno dei punti più poetici dell’intera vallata: Partage des Eaux. Qui la Sorgue si divide in 2 rami distinti, generando la Sorgue de Velleron e la Sorgue d’Entraigues. Platani maturi, acqua trasparente, rive erbose e riflessi argentati trasformano questo tratto fluviale in uno scenario quasi pittorico.

Per secoli questa divisione naturale ha influenzato attività agricole, pesca e distribuzione dell’energia idraulica. Durante le prime ore del mattino la luce filtra fra le foglie e colpisce la superficie con una precisione in grado di emozionare.

Campredon Centre d’Art

Fra il XVII e il XVIII secolo numerose famiglie aristocratiche investirono nella costruzione di hôtel particuliers. Questo edificio, commissionato dalla famiglia Campredon, rappresenta uno degli esempi più raffinati. Progettato da Esprit-Joseph Brun, presenta una struttura a L, facciata monumentale, scalone interno a 3 rampe e giardino con ninfei.

Dal 1984 ospita un centro d’arte dedicato a mostre temporanee, fotografia, pittura contemporanea e memoria letteraria legata a René Char.

Percorso delle Ruote

L’identità industriale cittadina appare con chiarezza lungo questo itinerario di più o meno 2 km pieno di pale in legno (alcune ancora attive) che segnano il corso dei canali. Un tempo superavano quota 70 e alimentavano cartiere, mulini da farina, filande della seta, lanifici e oleifici.

Oggi circa 15 esemplari raccontano una stagione economica che rese questo piccolo centro uno dei più dinamici della regione. Di curioso interesse è il muschio, il quale ricopre le pale aggiungendo un fascino quasi cinematografico.

La Filaventure Brun de Vian-Tiran

Fondata nel 1808, la Filaventure Brun de Vian-Tiran è una manifattura che rappresenta l’ultima grande realtà tessile ancora attiva lungo la Sorgue. Il visitatore può muoversi tra mappe interattive, fibre pregiate, telai, archivi industriali, campioni provenienti dalla Mongolia, dal Crau e dalle Ande che raccontano oltre 2 secoli di sapere artigianale francese.

Cosa fare a L’Isle-sur-la-Sorgue

Non possiamo di certo negare l’evidenza: è vero che L’Isle-sur-la-Sorgue conquista già al primo sguardo, ma è altrettanto reale che la sua anima emerge sul serio attraverso piccoli rituali quotidiani, appuntamenti locali e tradizioni tramandate da generazioni. Tra le esperienze da non perdere ci sono:

visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica : oltre 230 espositori trasformano vie e banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive, frutta del Vaucluse, miele e saponi artigianali;

: oltre 230 espositori trasformano vie e banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive, frutta del Vaucluse, miele e saponi artigianali; degustare i dolci alla lavanda : pasticcerie storiche sfornano piccoli frollini decorati con i fiori viola del dipartimento garantendo un’esplosione floreale al palato assolutamente inedita per il viaggiatore straniero;

: pasticcerie storiche sfornano piccoli frollini decorati con i fiori viola del dipartimento garantendo un’esplosione floreale al palato assolutamente inedita per il viaggiatore straniero; cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci : la città viene considerata la capitale francese dell’antiquariato fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici;

: la città viene considerata la capitale francese dell’antiquariato fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici; osservare le imbarcazioni Nègo Chin : sono barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali. E ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali;

: sono barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali. E ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali; raggiungere le fiere internazionali di Pasqua e Ferragosto : collezionisti, designer, restauratori e curiosi arrivano da tutta Europa per due appuntamenti che possono superare quota 10.000 visitatori;

: collezionisti, designer, restauratori e curiosi arrivano da tutta Europa per due appuntamenti che possono superare quota 10.000 visitatori; bagnare i piedi nel fiume : nelle giornate molto calde, è quasi un (piacevole) rito;

: nelle giornate molto calde, è quasi un (piacevole) rito; restare fino al tramonto lungo le banchine: la luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica.

Dove si trova e come arrivare

L’Isle-sur-la-Sorgue si trova nella pianura del Comtat Venaissin, ai piedi dell’altopiano del Vaucluse, nel sud-est della Francia. In auto bastano circa 40 minuti da Avignone, 1 ora da Aix-en-Provence e poco più di 1 ora da Arles. Per chi arriva in aereo, lo scalo più vicino è l’Aeroporto di Marsiglia Provenza, collegato alla cittadina in meno di 1 ora tramite automobile.

Chi non vuole utilizzare un mezzo proprio o a noleggio può optare per la linea ferroviaria regionale che connette la bellissima cittadina ad Avignone e alle principali località del Vaucluse.

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Appena oltre i parcheggi periferici, basta attraversare uno dei primi ponti in pietra: da quel momento è l’acqua che prende il comando.