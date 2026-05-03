Un angolo della costa nord della Cornovaglia che unisce surf potente, memorie di pescatori, architetture discrete e paesaggi intensi che cambiano volto con luce e maree

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza di Newquay

Recentemente inserita tra le fughe costiere più eleganti d’Europa per il 2026 da European Best Destinations, Newquay è una raffinata città che si trova sulla costa settentrionale della Cornovaglia, affacciata direttamente sull’Atlantico. Osservando le sue foto, si nota che sembra una sorta di lingua di terra protesa verso un orizzonte instancabile, punteggiata da scogliere alte incise da millenni di vento salmastro. In mezzo a tutto questo, poi, è celata una successione di baie sabbiose che cambiano carattere nel giro di pochi metri.

Un posto con un certo fascino (azzardiamo) regale, anche se il suo nome antico, Towan Blystra, appartiene a un passato di villaggio di pescatori. Com’è stato possibile questo cambio così drastico? Il merito è principalmente dell’arrivo della ferrovia nel 1876, la quale ha aperto le porte a visitatori provenienti da tutta la Gran Bretagna. Oggi, infatti, è una delle mete balneari più amate del Paese e anche la capitale del surf inglese.

Newquay ha la fortuna di essere lambita da onde atlantiche lunghe, vento costante e fondali che modellano frangenti perfetti per questo sport acquatico. A volte il mare mostra un lato più feroce con il leggendario Cribbar (la più grande e famosa onda), chiamato anche “Widow Maker”, in grado di sollevarsi fino a 10 metri in giornate rare e spettacolari. Dietro questa energia contemporanea, però, si nasconde un’anima più silenziosa fatta di porticcioli, sentieri costieri e piccoli edifici particolarmente graziosi.

Cosa vedere a Newquay

Non sono molti i centri abitati, specialmente nel Regno Unito, che vantano una varietà paesaggistica così concentrata in pochi chilometri di litorale. Poi ci sono le tracce del tempo, che si leggono nelle fondamenta delle abitazioni più antiche e nella disposizione delle strade che seguono le curve naturali delle scogliere.

Huer’s Hut

Piccola costruzione bianca arroccata sulla scogliera, la Huer’s Hut pare quasi un punto disegnato sul paesaggio. La sua storia affonda almeno nel XIV secolo e racconta un mestiere ormai scomparso: la figura dello “huer”, che aveva il compito di osservare il mare alla ricerca dei banchi di sardine, chiamate pilchards.

Quando la luce riflessa sull’acqua rivelava la loro presenza, la vedetta gridava “Hevva, hevva!” per avvisare pescatori e abitanti. Con rami di ginestra indicava la direzione alle barche, guidando una sorta di coreografia collettiva. L’intero villaggio si attivava in pochi istanti, consapevole che da quel momento dipendeva una parte importante della sopravvivenza annuale.

Newquay Harbour

Il porto, ovvero il Newquay Harbour, mantiene ancora oggi una funzione operativa. Oltre a essere uno scenario pittoresco, infatti, è un viavai di piccole imbarcazioni da pesca che entrano ed escono seguendo il ritmo delle maree. Visitarlo equivale a percepire un legame diretto con il passato, quando traffici marittimi e scambi commerciali sostenevano l’economia locale.

Trenance Gardens e Boating Lake

Trenance Gardens e Boating Lake evidenziano un grande contrasto rispetto alla forza dell’oceano. Giardini curati con precisione offrono prati, ponticelli e alberi ornamentali. Il lago, invece, consente brevi uscite in barca mentre si è accompagnati da un’atmosfera rilassata che sorprende in una località dominata da vento e onde.

Le spiagge principali

E poi le magnifiche spiagge, come Fistral Beach che rappresenta il cuore pulsante del surf, con onde regolari e competizioni internazionali. Non è di certo da meno Porth Beach, la quale si presta a momenti più tranquilli grazie a un’ampia distesa sabbiosa.

Crantock Beach, invece, sfoggia un paesaggio più selvaggio, con dune e fiume che si apre verso il mare. Tutte condividono sabbia dorata e una luce che cambia rapidamente, trasformando colori e contrasti.

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Cosa fare a Newquay

La permanenza in spiaggia in questa perla della Cornovaglia è assicurata e magica, ma la verità è che sono disponibili pure alcune attività che vanno ben oltre il “semplice” relax. L’ambiente invita infatti a esperienze dinamiche, spesso legate agli elementi naturali. Tra le migliori da fare ci sono:

Provare il surf sulle onde atlantiche : scuole specializzate forniscono attrezzatura e istruttori, rendendo accessibile anche ai principianti uno sport simbolo della zona.

: scuole specializzate forniscono attrezzatura e istruttori, rendendo accessibile anche ai principianti uno sport simbolo della zona. Percorrere un tratto del South West Coast Path : si tratta di un sentiero costiero di oltre 1000 km che attraversa panorami spettacolari tra scogliere, baie e praterie battute dal vento.

: si tratta di un sentiero costiero di oltre 1000 km che attraversa panorami spettacolari tra scogliere, baie e praterie battute dal vento. Partecipare a eventi stagionali : festival come il Boardmasters uniscono musica e surf, il tutto condito da un’atmosfera vivace piena di artisti internazionali e competizioni sportive.

: festival come il Boardmasters uniscono musica e surf, il tutto condito da un’atmosfera vivace piena di artisti internazionali e competizioni sportive. Esplorare il mare con safari nautici : alcune escursioni in barca consentono di avvistare fauna marina e osservare la costa da una prospettiva diversa.

: alcune escursioni in barca consentono di avvistare fauna marina e osservare la costa da una prospettiva diversa. Visitare attrazioni familiari : come lo zoo e l’acquario, tra i più grandi della Cornovaglia.

: come lo zoo e l’acquario, tra i più grandi della Cornovaglia. Fare una gita nei dintorni: molto interessanti sono i villaggi di St Mawgan o Perranporth, poiché rivelano un volto più autentico della regione, tra campagne e piccoli centri storici.

Dove si trova e come arrivare

La città di Newquay si colloca lungo la costa nord della Cornovaglia, nel sud-ovest dell’Inghilterra, affacciata direttamente sulla forza impetuosa dell’Oceano Atlantico (che, come avete capito, qui si fa davvero sentire). La posizione la rende un punto strategico per esplorare sia il litorale sia l’entroterra e i collegamenti risultano semplici grazie a diverse opzioni:

Ferrovia: collega la cittadina a Londra e ad altre grandi città britanniche, ricalcando in parte il tracciato storico che ha favorito lo sviluppo turistico.

collega la cittadina a Londra e ad altre grandi città britanniche, ricalcando in parte il tracciato storico che ha favorito lo sviluppo turistico. Auto : strade principali permettono l’accesso con un proprio mezzo e attraversando paesaggi rurali tipici della contea.

: strade principali permettono l’accesso con un proprio mezzo e attraversando paesaggi rurali tipici della contea. Aereo: presente anche un piccolo aeroporto nelle vicinanze, utile per voli nazionali e alcuni collegamenti europei.

Arrivando via terra, l’ultimo tratto regala un primo assaggio del territorio: campi aperti lasciano spazio a improvvisi scorci sull’oceano. Poi compaiono le scogliere, il vento si fa più deciso e Newquay si rivela con il suo profilo irregolare, tra case basse, spiagge luminose e un mare che sembra non avere fine.