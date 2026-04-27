PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Isola di Ventotene

Salendo a bordo di un traghetto che solca le limpide acque del Mar Tirreno, a un certo punto si nota un’isola che emerge come una lama di tufo chiaro. Quella è Ventotene, un fazzoletto di terra nel vero senso della parola: è lunga poco meno di 3 chilometri. Le dimensioni ridotte però ingannano: qui la scala è piccola, ma il contenuto immenso. Parte dell’arcipelago pontino e collocata tra Lazio e Campania, nasce da antiche attività vulcaniche sottomarine che hanno generato tufi e coste frastagliate.

Un’origine geologica che, per fortuna, si legge ancora nelle pareti scavate dal sale, nei costoni color miele e nei tagli netti della roccia. I Greci la chiamavano Pandataria, nome interpretato come dispensatrice di beni. I Romani, invece, la trasformarono in luogo strategico e residenza d’élite, ma anche in sede di esilio per donne della famiglia imperiale.

Secoli dopo divenne terra di confino politico: tra il 1941 e il 1942, durante il fascismo, qui prese forma il Manifesto di Ventotene, testo firmato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, considerato fondamento ideale dell‘Europa unita. Le auto sono poche e i percorsi brevi, al punto che ci si accorge presto che la fretta qui stona.

Non solo mare: cosa vedere a Ventotene

Esplorare l’interno di questa isola del Lazio significa scendere nelle viscere della Terra per scovare l’ingegno degli antichi coloni che dovettero inventarsi la vita in un posto privo di sorgenti d’acqua dolce. I Romani, infatti, trasformarono questa carenza in un capolavoro di idraulica che tuttora lascia a bocca aperta per precisione e durata.

Porto Romano

Il Porto Romano è il cuore scenografico dell’isola: scavato direttamente nel tufo tra I secolo a.C. e I secolo d.C., richiese l’asportazione di una massa enorme di roccia. Ancora adesso ripara le barche dai venti orientali, mentre le banchine moderne si inseriscono dentro l’impianto antico con una naturalezza sorprendente.

Le cavità laterali, un tempo funzionali alla vita portuale, oggi ospitano attività e depositi. Guardando bene si notano bitte modellate nella pietra utilizzate per l’ormeggio delle navi romane.

Piazza Castello e il borgo borbonico

Il centro abitato (che si chiama come l’isola stessa) ruota attorno a Piazza Castello, Piazza del Comune, Chiesa di Santa Candida e Piazza De Gasperi. Si tratta di un borgo in cui conviene fermarsi senza avere una meta precisa, perché una libreria minuscola, una terrazza, il profumo del pane, una conversazione tra residenti valgono quanto un monumento.

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Villa Giulia a Punta Eolo

Sul versante settentrionale sorgono i resti della residenza attribuita alla figlia di Augusto, Giulia, inviata qui in esilio. La posizione è eloquente: è su Punta Eolo, che domina il mare aperto e riceve luce piena fino al tramonto.

Restano ambienti termali, tracce del calidarium, del frigidarium, muri, pavimenti e articolazioni della villa digradante verso il mare. Eppure, si intuisce lo stesso la raffinatezza di un complesso progettato per potere, privacy e bellezza.

Cisterne romane

Ventotene era priva di sorgenti abbondanti, quindi l’acqua piovana andava raccolta con intelligenza. Per questo motivo sono state ideate grandi cisterne sotterranee, che ora testimoniano una straordinaria capacità tecnica. Rivestite in cocciopesto impermeabile, conservarono riserve vitali per secoli.

Entrarvi permette di passare dalla luce accecante esterna a un ventre fresco e silenzioso, ma anche di “perdersi” tra archi, pilastri, pareti umide e graffiti di epoche diverse.

Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico

Quest’isola dell’arcipelago pontino si trova lungo una rotta fondamentale per gli uccelli che dall’Africa puntano verso l’Europa. Non sorprende sapere, quindi, che è anche tappa scientifica di grande rilievo. Il museo racconta specie, migrazioni, monitoraggi e inanellamenti. Dalla terrazza si osserva un passaggio emozionante, con stormi che attraversano il cielo seguendo mappe antiche quanto il mondo.

Santo Stefano e l’ex carcere borbonico

A poca distanza prende vita Santo Stefano, isolotto amministrativamente legato a Ventotene. Qui nel 1795 fu realizzato il carcere borbonico a pianta circolare ispirato al Panopticon, modello pensato per il controllo totale dei detenuti.

La struttura impressiona ancora a causa di celle rivolte verso l’interno, mare tutto attorno e senso di isolamento assoluto. Rimase attivo fino al 1965 e ai tempi vi furono rinchiusi anche antifascisti e figure poi centrali nella vita pubblica italiana.

Le spiagge più belle di Ventotene

Le discese a mare riservano sorprese cromatiche che variano dal grigio ferroso al giallo zolfo, smentendo l’idea che le spiagge pontine siano tutte uguali. La particolarità risiede nella temperatura delle rocce, che trattengono il calore solare rilasciandolo dolcemente durante le ore pomeridiane. Tra le spiagge da non perdere:

Cala Nave : è la più celebre e si distingue per essere un’ampia baia protetta da pareti tufacee, con vista sugli scogli detti Nave di Terra e Nave di Fuori.

: è la più celebre e si distingue per essere un’ampia baia protetta da pareti tufacee, con vista sugli scogli detti Nave di Terra e Nave di Fuori. Cala Rossano : vicinissima al porto nuovo, è raccolta e pratica. Ideale per chi desidera un bagno rapido tra un arrivo e una partenza.

: vicinissima al porto nuovo, è raccolta e pratica. Ideale per chi desidera un bagno rapido tra un arrivo e una partenza. Parata Grande : si raggiunge tramite scalini incisi nella roccia. L’accesso regala già metà dell’esperienza, che culmina poi in un’acqua verde smeraldo e fondale invitante.

: si raggiunge tramite scalini incisi nella roccia. L’accesso regala già metà dell’esperienza, che culmina poi in un’acqua verde smeraldo e fondale invitante. Parata della Postina: baia sassosa dominata da un grande masso con archi naturali. Il rumore del mare rimbalza sotto la pietra e crea un’acustica speciale.

baia sassosa dominata da un grande masso con archi naturali. Il rumore del mare rimbalza sotto la pietra e crea un’acustica speciale. Cala Battaglia: più appartata, con atmosfera ruvida e paesaggio severo. Il top per chi desidera margini tranquilli.

Dove si trova e come arrivare

Ventotene si raggiunge via mare da Anzio, Formia e Terracina, con collegamenti che aumentano tra primavera ed estate. In alcuni periodi partono tratte anche dall’area napoletana. Conviene prenotare in anticipo durante i mesi più richiesti e verificare il meteo, dato che il vento incide sulle corse.

Il periodo migliore dipende dal tipo di viaggio desiderato:

Maggio e giugno : portano luce lunga, temperature miti, acqua già invitante e sentieri piacevoli.

: portano luce lunga, temperature miti, acqua già invitante e sentieri piacevoli. Luglio e agosto : hanno energia estiva piena, maggiore movimento e servizi al massimo regime.

: hanno energia estiva piena, maggiore movimento e servizi al massimo regime. Settembre : è forse il mese più riuscito. Mare caldo, ritmi migliori e Festa di Santa Candida con la celebre Gara delle Mongolfiere di carta realizzate dagli isolani.

: è forse il mese più riuscito. Mare caldo, ritmi migliori e Festa di Santa Candida con la celebre Gara delle Mongolfiere di carta realizzate dagli isolani. Ottobre: mette a disposizione quiete e colori morbidi, con un’isola quasi intima.

Presso l’isola di Ventotene tutto sembra ridotto di scala tranne ciò che conta davvero: il mare è enorme, la storia pure e il vento ancora di più.