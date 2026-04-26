iStock Duramadre: in Calabria attraverso il romanzo

Ci sono romanzi che hanno il potere di farci viaggiare verso luoghi da scoprire e nel tempo. È il caso di Duramadre, il nuovo libro di Erica Cassano, autrice rivelazione con La Grande Sete, che torna con una storia che ci accompagna nell’Italia del boom economico in un paesino della Calabria.

Ed è in quei luoghi meravigliosi e che lasciano senza fiato che andiamo grazie alle pagine di un libro che ci racconta la storia di Celeste, insegnante di quasi 40 anni che lì si trasferisce da Napoli. Una donna forte, che si ritrova trapiantata in un paese che non conosce dopo aver fatto una scelta per amore.

L’autrice non identifica Paese Nuovo, l’ambientazione, con nessun posto preciso. In un post social ha detto che inizialmente pensava di volersi ispirare al luogo in Calabria che ha dato i natali al nonno, ma di aver cambiato idea: “Avevo bisogno di creare un posto totalmente nuovo, immaginario, con le sue regole e le sue tradizioni”. Il risultato è un paese che assomiglia a tanti altri.

Quindi dove andare mentre si legge Duramadre di Erica Cassano, pubblicato da Garzanti? Ecco quattro luoghi imperdibili in Calabria da raggiungere in compagnia di questo romanzo, ma con una differenza: sebbene molte caratteristiche lo ricordino, il borgo raccontato tra le pagine è chiuso, mentre quelli che vi suggeriamo sono accoglienti e ci si sente proprio come a casa.

Mormanno

Immerso nel Parco Nazionale del Pollino, Mormanno è un paese medievale arroccato. Si trova a 840 metri di altitudine ed è un vero gioiello. Infatti, è la meta ideale per chi vuole fare una vacanza all’insegna della natura, tra alte montagne e una vegetazione selvaggia e antica.

Qui la storia sembra ancora riecheggiare tra le sue viuzze: fondato in epoca longobarda, è caratterizzato da strade strette, scalette, archi e portali. Inoltre, ci sono alcuni edifici da ammirare: ad esempio le tante chiese e le cappelle che punteggiano il territorio urbano, come il Duomo in stile barocco napoletano, oppure la chiesa di N. S. del Perpetuo Soccorso vicino alla quale si trova il Faro Votivo ai Caduti della Calabria. Quest’ultimo si trova sul monte San Michele, in località Torretta, e risale ai primi del Novecento.

Mormanno è un borgo autentico, per chi vuole assaporare l’anima della Calabria.

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Papasidero

Autenticità e bellezza fanno di Papasidero un luogo da raggiungere in compagnia dalle pagine di Duramadre di Erica Cassano. Ci sono diverse ottime ragioni per farlo, anche perché è uno di quei luoghi che riescono a coniugare natura, storia e vacanze attive. A tal proposito, lungo il fiume Lao si possono praticare escursioni e rafting.

Anche questo paese si trova nel Parco Nazionale del Pollino, quindi c’è possibilità di programmare escursioni per immergersi in un’ambientazione naturale di rara bellezza. Oppure si può passeggiare nella storia e ammirare la chiesa incastonata nella roccia: si tratta del Santuario della Madonna di Costantinopoli, databile al XVII secolo. Si raggiunge scendendo una scalinata e poi superando un ponte.

Per fare un ulteriore passo indietro nel tempo c’è la Grotta del Romito, un sito archeologico del Paleolitico Superiore con alcuni graffiti rupestri, tra cui spicca quello dedicato a un grande bovide.

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Praia a Mare

Ci spostiamo sul mare, in una delle località costiere più amate della Calabria. Praia a Mare si trova al confine con la Basilicata ed è la località ideale per chi cerca scorci da sogno. Tra i suoi elementi più caratteristici vi è l’isola di Dino che sembra dividere in due il mare della cittadina. Tante le meraviglie da vedere in questa località che offre tantissimi servizi per i turisti: la costa va esplorata, perché si trovano delle meravigliose grotte e il mare regala sfumature spettacolari.

Tra le tappe imperdibili “sulla terra”, invece, vi è il santuario della Madonna della Grotta, che si trova proprio dentro una grande cavità ai piedi del monte Vingiolo. Oppure il castello normanno e, ancora, la Torre di Fiuzzi che era stata innalzata per proteggersi contro le invasioni saracene.

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Aieta

Restiamo vicino a Praia con l’ultimo dei paesi da visitare in Calabria facendosi tenere compagnia da Duramadre di Erica Cassano. Siamo nell’entroterra, ad Aieta: un luogo iscritto nei Borghi più Belli d’Italia, dove si possono trovare tracce del passato. Come il Palazzo Rinascimentale Martirano-Spinelli, innalzato nel XVI secolo, mentre tra gli edifici di tipo religioso vale la pena citare la Chiesa di Santa Maria della Visitazione che è stata realizzata nel XII secolo. Non mancano altre chiese e cappelle, perché una cosa vale la pena fare ad Aieta è girare per le strade strette lasciandosi inebriare dalla meraviglia e scoprendo le tante ricchezze che si trovano qui.

Una Calabria autentica, che lascia senza fiato e che si può scoprire con una guida di viaggio unica: Duramadre di Erica Cassano.