La costa del Bohuslän in Svezia offre 8.000 isole, villaggi di pescatori e paesaggi di granito perfetti per una vacanza estiva slow e a contatto con la natura

iStock Capanne di pesca colorate a Smögen

C’è una nuova idea di estate che sta conquistando sempre più viaggiatori: quella della “coolcation”, ovvero vacanze in luoghi dal clima più fresco, immersi nella natura e lontani dalle mete più affollate. In questo scenario, la costa del Bohuslän, nella Svezia occidentale, si afferma come una destinazione sorprendente e ancora poco inflazionata.

Qui, tra Göteborg e il confine con la Norvegia, si estende un tratto costiero di circa 280 chilometri che racchiude un arcipelago spettacolare composto da oltre 8.000 isole e isolotti. Scogliere di granito rosa modellate dai ghiacci, villaggi di pescatori e un mare che cambia colore con la luce rendono questo angolo di Scandinavia perfetto per un viaggio estivo all’insegna della lentezza e dell’autenticità.

Cosa vedere e fare nel Bohuslän

Esplorare il Bohuslän, classificato come la settima area selvaggia più bella del mondo, significa immergersi in un paesaggio fatto di mare, rocce e piccoli villaggi sospesi nel tempo. Tra attività all’aria aperta, escursioni in kayak, gastronomia e scorci spettacolari, ogni giornata offre qualcosa di diverso.

Arcipelago nel sud di Göteborg

Quest’area rappresenta una delle porte d’ingresso al Bohuslän, con un arcipelago facilmente accessibile da Göteborg. Partendo da Saltholmen si potrà accedere a tutte le meraviglie di questa zona. Le isole sono perfette per l’island hopping e per esperienze di slow travel tra villaggi costieri, natura incontaminata e collegamenti in traghetto che permettono di esplorare il mare senza auto.

Facendo scalo a Styrsö Bratten è consigliato fare una passeggiata lungo lo scenografico sentiero che porta al punto più alto di Styrsö – Stora Rös per avere una vista panoramica sull’arcipelago. Da Styrsö è poi possibile raggiungere Donsö – tradizionale villaggio di pescatori – o Vrångö.

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Arcipelago settentrionale di Göteborg

Öckerö è un arcipelago di 10 isole abitate dove la vita è profondamente legata al mare. Qui si trovano comunità di pescatori, piccoli porti e paesaggi marini autentici, ideali per chi cerca tranquillità e contatto diretto con la cultura locale dell’arcipelago. I luoghi da non perdere in questo arcipelago sono: Hönö, famoso per il porto pittoresco, Rörö, sede di una riserva naturale e Hälsö ideale per un’aria sospesa nel tempo.

Kungälv e la storia lungo il fiume

Kungälv unisce natura e patrimonio storico con imponenti fortezze, vicoli caratteristici e il suggestivo arcipelago di Marstrand.

È una tappa interessante in Svezia per chi vuole alternare paesaggi naturali e testimonianze storiche della regione percorrendo sentieri e passeggiate panoramiche, esplorando le scogliere di Koön e ammirando le foreste di Svartedalen.

Orust, un gioiello della Svezia

Orust è una delle isole più grandi del paese e offre un mix di villaggi di pescatori, natura costiera e percorsi escursionistici. È una destinazione ideale per vivere il Bohuslän in modo lento, tra mare e sentieri panoramici.

Stenungsund e la porta verso l’arcipelago

Stenungsund è un punto strategico di accesso alle isole e al mare aperto. Qui si possono fare escursioni in barca, andare a pesca di aragosta, rilassarsi in natura e dedicarsi allo shopping di gioielli artigianali unici, rendendola una base comoda per esplorare la costa.

Tjörn, tra arte e paesaggi marini

Tjörn, l’isola dell’arte, è conosciuta per il suo forte legame tra natura e cultura. L’isola offre panorami costieri suggestivi, piccoli villaggi e una vivace scena artistica che si integra perfettamente con il paesaggio marino. Da vedere il Nordic Watercolor Museum, il faro di Pater Noster, la scultura Anna. Questa isola regala una grande varietà di esperienze all’aria aperta.

Uddevalla e l’arcipelago interno del Bohuslän

Uddevalla si trova in una posizione strategica lungo la costa e rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare l’arcipelago. La zona è caratterizzata da scogliere a picco, montagne con foreste lussureggianti, passeggiate panoramiche e una vegetazione rigogliosa. Questo è il luogo perfetto per chi ama le attività acquatiche e le escursioni verso punti panoramici incredibili.

Tanum e le incisioni rupestri UNESCO

Tanum è famosa per le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. Oltre al valore storico, la zona offre paesaggi costieri tipici del Bohuslän, tra rocce levigate e natura selvaggia, le fitte foreste di Bullaren, il Parco nazionale Marino di Kosterhavet e l’arcipelago con le isole Väderöarna.

Lysekil tra mare e scogliere

Lysekil è una delle località più iconiche della costa, circondata da scogliere di granito rosso, dove il fiordo di Gullmars incontra il mare dello Skagerrak. È perfetta per attività outdoor, escursioni e per vivere l’atmosfera autentica dell’arcipelago.

Sotenäs e i paesaggi più selvaggi del Bohuslän

Sotenäs offre alcuni dei paesaggi più spettacolari della costa, con scogliere, villaggi di pescatori e natura incontaminata. È una zona ideale per chi cerca il lato più autentico e selvaggio del Bohuslän dove praticare escursionismo, fare attività all’aperto e assaggiare i prodotti del mare. Da non perdere la Smögenbryggan – la famosa passeggiata sul lungomare sull’isola di Smögen.

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Munkedal tra foreste e costa

Munkedal combina foreste, fiumi e accesso alla costa, offrendo un’esperienza più verde e naturalistica rispetto alle isole. È una tappa interessante per escursioni e attività all’aria aperta. Qui si trova anche il Munkedals Jernväg, museo ferroviario del XIX secolo.

Strömstad e il nord del Bohuslän

Strömstad è una delle ultime grandi città prima del confine norvegese e rappresenta l’estremo nord della costa del Bohuslän. Da qui si accede a un arcipelago più selvaggio e a paesaggi marini ancora più aperti e ventosi. Proprio qui si trova uno dei paesaggi di maggior pregio del Bohuslän: Blomsholm – un sito che custodisce resti dell’età della pietra e del Medioevo.

Dove si trova e come arrivare

La costa del Bohuslän si trova nella parte occidentale della Svezia e si estende lungo il Mare del Nord, tra la città di Göteborg e il confine con la Norvegia. È una delle tre aree principali della Svezia occidentale e rappresenta la porzione più marittima e scenografica della regione.

Il punto di accesso principale è Göteborg, facilmente raggiungibile dall’Italia con voli diretti o con scalo. Da qui, ci si può muovere verso nord utilizzando treni, autobus o auto a noleggio. Tuttavia, una volta arrivati sulla costa, il modo migliore per esplorare l’arcipelago è affidarsi ai traghetti locali, che collegano le diverse isole in modo capillare.

Molte isole sono car-free, il che contribuisce a mantenere un ambiente tranquillo e sostenibile. Questo rende il Bohuslän una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della natura, della lentezza e di un turismo più consapevole.