Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista della spiaggia a Camogli, in Liguria

Giugno è forse il mese più sottovalutato per viaggiare in Italia, anche se ultimamente molti più viaggiatori iniziano ad apprezzare i vantaggi della bassa stagione. Scelto di meno rispetto a luglio e agosto, giugno – per chi può permettersi ferie anticipate – è uno dei momenti migliori dell’anno per partire. Le giornate sono lunghissime, il caldo è ancora piacevole, i centri storici respirano un’atmosfera più rilassata e molte località riescono a mostrare il loro volto più autentico prima dell’arrivo dell’alta stagione. È il periodo ideale per chi sogna spiagge vivibili, borghi fioriti, sentieri panoramici e festival che animano piazze e lungomari senza la frenesia dell’estate conclamata.

Da nord a sud, l’Italia a giugno cambia ritmo. Le montagne profumano d’estate, i piccoli paesi organizzano sagre e celebrazioni storiche, mentre le coste iniziano lentamente a popolarsi di viaggiatori in cerca di sole e quiete. E se le mete più celebri restano sempre una garanzia, esistono luoghi meno scontati che in questo periodo regalano esperienze ancora più memorabili. Tra mare da non crederci, villaggi colorati, colline e tradizioni locali, ecco otto destinazioni perfette per una vacanza di giugno in Italia.

Val di Funes, Alto Adige

Nel mese di giugno la Val di Funes sembra uscita da un dipinto alpino. I prati diventano di un verde intenso, le cime delle Dolomiti conservano ancora qualche traccia di neve e le temperature sono perfette per escursioni panoramiche senza il caldo dell’estate piena.

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Questa valle dell’Alto Adige è una delle più scenografiche d’Italia, ma riesce ancora a mantenere un’atmosfera lenta e silenziosa. I sentieri attraversano masi, pascoli e piccoli villaggi dominati dalle celebri chiesette alpine, mentre le giornate si concludono tra rifugi, cucina tirolese e tramonti rosati sulle Odle.

Termoli, Molise

Chi pensa al Molise come a una regione poco turistica spesso non immagina la bellezza di Termoli. Eppure giugno è il periodo perfetto per scoprirla. Il suo borgo antico affacciato sul mare Adriatico ha un fascino genuino, con vicoli chiari, trabucchi, piazzette e scorci che ricordano certe località del sud molto più celebri. Le spiagge iniziano a popolarsi, ma restano vivibili e tranquille, mentre il porto conserva ancora il ritmo autentico della tradizione marinara.

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Inoltre, da qui partono anche i collegamenti per le Isole Tremiti, ideali per una gita in giornata tra acqua cristallina e natura selvaggia.

Gradara, Marche

A cavallo tra Marche ed Emilia-Romagna, Gradara è una delle mete più affascinanti da visitare a giugno per chi ama i borghi storici. Dominata dal suo castello medievale, legato alla leggenda di Paolo e Francesca, la cittadina regala un’atmosfera a dir poco cinematografica. Passeggiare lungo le mura al tramonto, tra botteghe, balconi fioriti e scorci sulle colline marchigiane, è un’esperienza che rallenta immediatamente il ritmo del viaggio e vi fa davvero “sentire in vacanza”, al di là dell’ufficio e delle email da leggere.

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Nel mese di giugno iniziano inoltre eventi culturali, spettacoli all’aperto e appuntamenti dedicati alla tradizione medievale, che rendono il borgo ancora più suggestivo nelle ore serali.

Maratea, Basilicata

Spesso oscurata da altre destinazioni del sud Italia, Maratea a giugno è semplicemente meravigliosa. Qui il mare incontra montagne verdissime, strade panoramiche e piccole baie nascoste raggiungibili in barca o attraverso sentieri immersi nella macchia mediterranea. Il centro storico, elegante e silenzioso, si anima pian piano con l’arrivo dell’estate, ma mantiene ancora un’atmosfera d’altri tempi, che le città non conoscono più.

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Le giornate scorrono tra aperitivi vista mare, gite in barca e tramonti spettacolari sul Tirreno – un bel programma, no? Proprio giugno, infatti, permette di vivere questa parte della Basilicata con una calma sempre più rara nelle grandi mete balneari italiane.

Treviso, Veneto

C’è chi sceglie giugno per il mare e chi invece preferisce città eleganti, vivibili e piene di atmosfera. Treviso è una di queste, con i suoi canali, le case affrescate e le piazze raccolte, la città veneta diventa perfetta all’inizio dell’estate. I tavolini all’aperto riempiono il centro storico, le biciclette scorrono lungo le mura e il clima invita a vivere lentamente ogni angolo della città.

Treviso è anche un’ottima base per esplorare le colline del Prosecco e piccoli borghi veneti meno battuti dal turismo internazionale. Un viaggio ideale per chi cerca arte, gastronomia e un’atmosfera sofisticata ma sempre all’insegna del relax.

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Ponza, Lazio

Visitare Ponza a giugno è ideale per vedere l’isola nel suo momento migliore. Il mare è già perfetto per i primi bagni, ma le folle estive non hanno ancora trasformato il ritmo del luogo. Le case color pastello del porto, le scogliere bianche e le calette raggiungibili solo via mare creano uno scenario mediterraneo spettacolare. Le giornate scorrono lentamente anche qui, tra giri in barca, piccoli ristoranti vista mare e tramonti che tingono il porto di rosa e arancione.

È una vacanza che sa di estate italiana allo stato puro, lontana dalla frenesia dell’alta stagione che qui, si vede, eccome.

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Castelluccio di Norcia, Umbria

Tra fine giugno e inizio luglio, l’altopiano di Castelluccio di Norcia inizia a trasformarsi in uno degli spettacoli naturali più belli d’Italia. La celebre fioritura regala campi colorati che sembrano dipinti, con sfumature rosse, viola, gialle e blu che cambiano ogni settimana. Visitare Castelluccio in questo periodo vuol dire dunque immergersi in un paesaggio quasi irreale, circondato dai Monti Sibillini e da una natura che in estate raggiunge il suo momento più spettacolare.

Le strade panoramiche umbre, i piccoli agriturismi e l’aria fresca dell’altopiano completano un viaggio perfetto per chi desidera rallentare davvero e spegnere le notifiche moleste dallo smartphone per fare un salto indietro nel tempo, quando la vita aveva questi ritmi.

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Camogli, Liguria

Giugno è forse il mese più bello per scoprire Camogli, meta piuttosto inflazionata in altri periodi. Il piccolo borgo marinaro ligure conserva ancora un’atmosfera autentica, con le facciate colorate che si specchiano nel mare e le barche dei pescatori attraccate lungo il porticciolo.

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Le temperature sono ideali per passeggiare sul lungomare o raggiungere in battello luoghi iconici come San Fruttuoso e Portofino, evitando però il caos dell’alta stagione. Inoltre, in questo periodo la Riviera ligure vive una lunga serie di eventi, feste patronali e sagre legate al mare e alla tradizione gastronomica locale, da non farsi sfuggire se siete buone forchette. Camogli riesce a racchiudere tutto ciò che si cerca da una vacanza di giugno: bellezza, luce, buon cibo e quel senso di leggerezza che anticipa l’estate vera.