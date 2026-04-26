Antichissima, teatrale e intensa: Béziers domina l'Orb dall'alto delle sue colline e intreccia 27 secoli di storia con vino, canali, mercati e luce mediterranea

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza di Béziers

Sopra un’altura calcarea del dipartimento dell’Hérault, nel sud della Francia, riposa una delle comunità urbane più antiche di tutto il Paese. Quando si arriva, prima si scorge il profilo severo della cattedrale, poi i ponti sull’Orb, infine un mosaico di tetti color miele che scende verso il fiume. Questa antica città si chiama Béziers e vanta origini che gli archeologi collocano almeno nel VI secolo a.C., forse ancora prima.

Fenici, Greci, Romani, mercanti del vino, vescovi, costruttori visionari, rivolte religiose e rinascite moderne hanno lasciato strati visibili a occhio nudo. Chiamata anche la “Città Indomita” perché durante la crociata contro i Catari, nel 1209, fu travolta da uno dei massacri più celebri del Medioevo europeo, dietro alla sua lunga storia nasconde anche un’anima solare e generosa.

Cosa vedere a Béziers

Sì, occorre mettere in conto un po’ di fatica perché il centro storico di questa località di Francia è un intricato labirinto di salite ripide, che premiano lo sguardo con scorci improvvisi su tetti di tegole rosse e vallate verdi.

Un consiglio per chi decide di visitare Béziers? Alzare spesso lo sguardo, in quanto i dettagli stanno in alto, su cornici scolpite, balconi in ferro battuto, torrette, timpani e finestre rinascimentali incastonate tra facciate più semplici.

Cattedrale di Saint-Nazaire

Un vero e proprio colosso gotico del XIII secolo. La Cattedrale di Saint-Nazaire, piantata sul bordo della rupe, sembra più una fortezza che un luogo di culto. Merli, torri, feritoie e masse murarie compatte furono anche una dichiarazione politica dopo gli anni catari.

iStock

Dentro, invece, pare di non aver capito niente dal suo aspetto esteriore: è un susseguirsi di vetrate colorate, navate alte, penombra fresca e silenzio che assorbe i passi. Il punto migliore però è il giardino dell’antico episcopio, dietro l’edificio, con una vista che abbraccia la Valle dell’Orb, i ponti cittadini e nelle giornate terse perfino il riflesso del Mediterraneo.

Pont Vieux e fiume Orb

Il vecchio ponte medievale collega Béziers al suo fiume con arcate eleganti in pietra. Guardarlo dal basso (con la cattedrale sopra) regala una delle immagini più potenti della città. L’Orb nasce nell’entroterra montuoso e scende verso il mare, e lo fa scavando la valle che rende questa città naturalmente dominante.

Les 9 Écluses de Fonseranes

Arrivare al cospetto delle 9 Écluses de Fonseranes (Chiuse di Fonseranes) significa avere l’opportunità di ammirare un capolavoro assoluto di ingegneria idraulica. Queste celebri chiuse del Canal du Midi, infatti, permettono alle imbarcazioni di superare un dislivello importante attraverso una sequenza spettacolare di bacini.

Il Canal du Midi, inaugurato nel XVII secolo, collegò Atlantico e Mediterraneo tramite vie interne. L’ideatore fu Pierre-Paul Riquet, nato proprio a Béziers.

Allées Paul-Riquet

Cuore elegante dell’800 locale, Allées Paul-Riquet è un largo viale alberato che ricorda i boulevard francesi di gusto haussmanniano. Al centro campeggia la statua di Riquet, mentre attorno scorrono caffè, tavolini, librerie e voci.

Les Halles

Les Halles è un mercato coperto storico del 1891. Restaurato con cura, è oggi pieno di profumi intensi. Vale la visita anche senza acquisti, per divertirsi a captare accenti diversi, osservare gesti rapidi dei venditori e seguire semplicemente il ritmo quotidiano.

Antiche arene romane

Una curiosità rara: i resti dell’anfiteatro romano furono inglobati nei secoli da abitazioni successive, regalando colori vivaci, muri antichi e vita contemporanea nello stesso perimetro. In sostanza, passato e presente si stringono la mano nel vero senso della parola.

Plateau des Poètes

Infine il Plateau des Poètes, giardino paesaggistico ottocentesco vicino alla stazione, progettato in stile inglese. Ricco di fontane, statue, alberi maturi e vialetti sinuosi, si rivela come una pausa verde inattesa.

Cosa fare a Béziers

La città di Béziers richiede tempo per essere capita veramente, preferendo i ritmi lenti delle stagioni agricole ai tour frenetici. Più che collezionare tappe, infatti, conviene assorbire atmosfere, seguire odori e fermarsi quando qualcosa richiama l’attenzione. Tra le migliori attività da fare:

Bere un calice del Languedoc in enoteca: i dintorni producono etichette celebri tra Saint-Chinian, Faugères e altre denominazioni. Rossi intensi, bianchi freschi e rosati perfetti per il clima mediterraneo.

i dintorni producono etichette celebri tra Saint-Chinian, Faugères e altre denominazioni. Rossi intensi, bianchi freschi e rosati perfetti per il clima mediterraneo. Sedersi in terrazza sulle Allées Paul-Riquet : ordinare un caffè o un bicchiere serale consente di vedere la città cambiare ritmo tra pomeriggio e sera.

: ordinare un caffè o un bicchiere serale consente di vedere la città cambiare ritmo tra pomeriggio e sera. Salire al tramonto verso la cattedrale : la pietra prende toni dorati, i tetti si accendono e il vento porta odore di erbe secche e acqua.

: la pietra prende toni dorati, i tetti si accendono e il vento porta odore di erbe secche e acqua. Seguire il canale a piedi o in bici : il tratto lungo il Canal du Midi alterna platani, ponti, lentezza e silenzi rarissimi.

: il tratto lungo il Canal du Midi alterna platani, ponti, lentezza e silenzi rarissimi. Provare il mercato all’ora giusta: mattina presto per la merce migliore, tarda mattinata per l’energia più vivace.

mattina presto per la merce migliore, tarda mattinata per l’energia più vivace. Vivere la Feria di agosto : per diversi giorni Béziers muta pelle e si riempie di musica, folla, abiti bianchi e rossi, tradizioni taurine e notti lunghe.

: per diversi giorni Béziers muta pelle e si riempie di musica, folla, abiti bianchi e rossi, tradizioni taurine e notti lunghe. Raggiungere il mare in giornata: Valras-Plage, Sérignan Plage, Portiragnes e Vias distano poco. Sono zone di sabbia ampia e Mediterraneo vicino che trasformano lo scenario in meno di mezz’ora.

Dove si trova e come arrivare

Béziers si trova in Occitania, nel sud della Francia, tra Montpellier e Narbonne, a circa 10 km dalla costa mediterranea. La posizione la rende strategica tra mare, vigne e altopiani interni (c’è tutto, quindi, per passarvi giorni di vacanza). In treno si arriva facilmente grazie alla stazione collegata alla rete nazionale francese, con servizi rapidi verso Montpellier, Tolosa, Nîmes, Perpignan e Parigi.

In auto risulta comoda tramite le autostrade A9 e A75, arterie decisive per chi entra dalla costa o dal Massiccio Centrale. Per via aerea il riferimento è l’aeroporto Béziers Cap d’Agde, utile per diversi collegamenti europei stagionali e annuali.

Dal centro storico gran parte delle visite richiede scarpe comode. Béziers sale, scende, devia e sorprende. Chi accetta questo gioco torna a casa con una città vera negli occhi: è una Francia priva di filtri e che mantiene radici profonde in un passato che non intende far svanire.