Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Sebbene il capoluogo di regione, Palermo, si trovi nella parte ovest dell’isola e sia una tappa imprescindibile di un viaggio qui, anche la Sicilia Orientale è un vero e proprio scrigno di meraviglie, un luogo dove la storia millenaria incontra paesaggi mozzafiato e un mare cristallino.

Questo angolo dell’isola, infatti, non manca di città d’arte, borghi incantevoli, spiagge da sogno e vanta persino uno dei più famosi e maestosi vulcani europei, l’Etna, che domina l’orizzonte del territorio catanese. Se state pianificando un viaggio alla scoperta della Sicilia Orientale, ecco una guida alle mete da non perdere in questo angolo di paradiso, dove rilassarsi su spiagge idilliache, fare un salto indietro nel tempo alla scoperta di reperti archeologici incredibili e lasciarsi conquistare da una cucina che vi stupirà a ogni morso!

Siracusa, antica perla del Mediterraneo

Siracusa è senza dubbio una delle città più affascinanti della Sicilia Orientale. Antica e potente metropoli della Magna Grecia, un tempo rivale di Atene, oggi la splendida Siracusa incanta i visitatori con il suo straordinario patrimonio storico e culturale.

Il cuore pulsante della città è in realtà la caratteristica Ortigia, una piccola isola collegata alla terraferma da due ponti. Qui si trovano alcuni dei monumenti più esemplari e famosi del luogo, come la Fonte Aretusa, una sorgente di acqua dolce ricca di leggende e il maestoso Castello Maniace, storica fortezza affacciata sul mare. Da non perdere, se vi trovate a Siracusa, è anche una visita al Parco Archeologico della Neapolis, con il suo suggestivo Teatro Greco, ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali, soprattutto per le rinomate tragedie greche, viste ogni stagione da turisti e studenti del liceo classico.

Catania, tra incanto barocco e vita vivace

Adagiata tra il mar Ionio e le pendici dell’Etna, Catania è una città dal fascino travolgente. Eterna “rivale” di Palermo (avrete già sentito parlare anche della famosa faida lessicale tra “arancina” e “arancino”), in realtà il suo centro storico, interamente ricostruito in stile barocco dopo il devastante terremoto del 1693, non ha nulla da invidiare ad alcuna altra città dell’isola, tanto che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco.

La visita a Catania non può che partire da Piazza del Duomo, dominata dalla Cattedrale di Sant’Agata e dalla caratteristica Fontana dell’Elefante, simbolo della città. Per un’esperienza autentica, inoltre, una tappa imperdibile è la Pescheria, il pittoresco mercato del pesce, dove si respira l’anima verace della città e si può fare una ricca spesa di pesce a prezzi eccezionali, acquistando prodotti freschissimi che potrete anche degustare nei vari ristoranti della città.

Taormina, il balcone sul mare che guarda al vulcano

Taormina è senza dubbio una delle destinazioni più suggestive della Sicilia Orientale: arroccata su un verdeggiante promontorio, la città regala viste spettacolari sulla costa e persino sull’Etna.

L’attrazione principale di Taormina è senza alcun’ombra di dubbio il suo magnifico Teatro Antico, un’imponente struttura greco-romana incastonata nella roccia, da cui si gode di un panorama indimenticabile. Passeggiando lungo il Corso Umberto, invece, si scoprono eleganti boutique, caffè storici e palazzi dall’architettura raffinata, dove ristorarsi con una fresca granita sicula.

Le spiagge più belle della Sicilia Orientale

A proposito di relax e granite… Un giro al mare non lo si fa? Ma certo, il mare della Sicilia Orientale è famoso per i suoi scenari paradisiaci che hanno ben poco – cioè nulla – da invidiare ai luoghi più esotici. Tra le spiagge più belle della Sicilia Orientale di certo spicca Isola Bella, una piccola riserva naturale a pochi km da Taormina, perfetta per lo snorkeling grazie alle sue acque cristalline.

Altre località balneari imperdibili in questa zona sono Fontane Bianche, nei pressi di Siracusa, con la sua sabbia bianca e il mare turchese e la Riviera dei Ciclopi, caratterizzata da scogliere laviche e faraglioni spettacolari.

Tra le meraviglie dell’entroterra siciliano, inoltre, non possiamo non menzionare in Sicilia Orientale le Gole dell’Alcantara, che offrono uno spettacolo veramente unico: queste grotte hanno origine da un canyon vulcanico scavato dal fiume Alcantara, con pareti basaltiche alte fino a 25 metri. Le acque fredde e limpide del fiume, in questa zona, rendono questo luogo perfetto per escursioni, canyoning e trekking immersi in una natura incontaminata.

Le attrazioni naturali: l’Etna e il Vallo di Noto

Un viaggio in Sicilia Orientale non è completo, per l’appunto, senza un’escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Per gli amanti dell’avventura, qui ci sono sentieri che conducono fino ai crateri sommitali, da cui si gode una vista mozzafiato su tutto il territorio circostante. Un’altra meraviglia naturale imperdibile in Sicilia Orientale è la Riserva di Vendicari, un’area protetta dove si alternano spiagge dorate, saline popolate da fenicotteri (decisamente aesthetic da fotografare!) e antiche e affascinanti tonnare.

I borghi barocchi del Vallo di Noto

Il sud-est della Sicilia, però, è anche famoso per i suoi borghi dall’impronta barocca, ricostruiti dopo il terremoto del 1693. Noto, capitale del barocco siciliano, è un gioiello architettonico che incanta i visitatori a colpo d’occhio con la sua scenografica Cattedrale di San Nicolò e i sontuosi palazzi nobiliari disseminati per le viuzze del centro storico.

Altri borghi da visitare sono indubbiamente Scicli, con le sue chiese e palazzi incastonati nella roccia e Ragusa Ibla, un dedalo di vicoli che conducono a piazze incantevoli e terrazze panoramiche dove respirare l’aria più autentica della Sicilia.