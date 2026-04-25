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iStock Scorcio di Piazza Mario Pagano, la piazza principale della città

Arroccata su un crinale a oltre ottocento metri d’altitudine, Potenza, tra i capoluoghi più alti d’Europa, custodisce un fascino discreto, lontano dai riflettori delle mete più celebrate, e proprio per questo è ancora più interessante da scoprire.

Capoluogo e città più popolosa della Basilicata, sorprende per il carattere sospeso tra passato, quotidianità, scorci improvvisi che si aprono sul paesaggio lucano, saliscendi, vicoli e piazze che appaiono come piccoli teatri urbani.

Il suo segreto è racchiuso in quell’atmosfera autentica che si respira passeggiando nel centro storico, tra pietra chiara, portali nobiliari, chiese secolari e punti panoramici che regalano vedute inattese.

Cosa vedere a Potenza

Il centro storico, lungo la collina, vanta una dimensione raccolta, fatta di strade in pendenza, slarghi, architetture stratificate e memorie che affiorano in ogni quartiere.

Il centro storico e le piazze principali

Il cuore della città batte in Piazza Mario Pagano, considerata il salotto buono di Potenza, dove si coglie subito l’eleganza ottocentesca: la piazza si apre armoniosa, scandita da edifici signorili e impreziosita dalla presenza del Palazzo della Prefettura, mentre la duecentesca Chiesa di San Francesco aggiunge un richiamo alla dimensione più antica.

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Ma uno degli edifici che catturano lo sguardo all’istante è il Teatro Francesco Stabile, gioiello architettonico ottocentesco spesso chiamato “San Carlino” per l’assonanza con il celebre teatro napoletano: raffinato e scenografico, racconta una città colta e teatrale. Fermarsi per un caffè, magari nel tardo pomeriggio, è uno dei modi migliori per assaporare il ritmo cittadino.

Da qui si imbocca Via Pretoria, il corso pedonale che rappresenta l’anima viva di Potenza, tra botteghe, facciate storiche, palazzi nobiliari e scorci che mutano a ogni passo. Poco distante, si apre Piazza Matteotti, da sempre fulcro della vita quotidiana potentina. Un tempo sede dell’aristocrazia medievale, oggi conserva un fascino vivace e popolare con gli edifici colorati che la incorniciano e l’atmosfera che vi si respira.

Monumenti e chiese tra storia e spiritualità

Tra i luoghi simbolo di Potenza spicca la Cattedrale di San Gerardo, che veglia uno dei punti più panoramici della città: sorta nel Duecento sui resti di una chiesa paleocristiana, era in origine dedicata alla Vergine e solo in seguito intitolata al santo patrono.

La facciata neoclassica, costruita con due differenti tonalità di pietra, introduce a un interno sobrio ma ricco di suggestione, dove si conservano le reliquie di San Gerardo, e spiccano le porte bronzee, decorate con scene bibliche e riferimenti alla storia locale.

Molto antica è anche la Chiesa di San Michele Arcangelo, una delle tappe più interessanti per chi conoscere il volto sacro di Potenza, tra elementi barocchi e affreschi evocativi. Non per ultimo, ecco il Tempietto di San Gerardo, elegante edicola votiva ottocentesca, eretta nel 1865, uno dei simboli devozionali più sentiti che racconta il legame profondo tra Potenza e il suo patrono.

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Tra i monumenti civili più affascinanti va menzionata invece la Torre Guevara, ciò che resta dell’antico castello longobardo costruito prima dell’anno Mille: testimone di una Potenza medievale e fortificata, oggi ospita una galleria d’arte. Salendo fin qui, lo sguardo si apre sul Quartiere Portasalza e su scorci panoramici che valgono la visita.

Merita una sosta poi la Chiesa della Santissima Trinità, ricostruita dopo i terremoti del Seicento e dell’Ottocento: l’interno accoglie eleganti altari settecenteschi, un raffinato soffitto a cassettoni dorato e gli affreschi di Mario Prayer, che aggiungono una sorprendente ricchezza artistica.

I musei da visitare

Il Museo Archeologico Provinciale, nato all’inizio del Novecento per valorizzare i reperti provenienti dagli scavi di Metaponto, ha attraversato una storia complessa segnata da terremoti, incendi e continui trasferimenti, fino a diventare un punto di riferimento per la Rete della Cultura cittadina: visitarlo permette di compiere un viaggio nelle radici più remote del territorio.

Di grande rilievo è il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu, nello scenografico Palazzo Loffredo, che vanta una collezione di straordinaria importanza che comprende reperti preziosi e testimonianze che raccontano il mondo antico lucano e magnogreco. In estate, non mancano mostre ed eventi di sicuro interesse.

Più raccolto ma molto interessante è il Museo Diocesano, allestito nell’antico edificio del seminario seicentesco: il percorso conduce al cospetto di argenti sacri, dipinti dal Cinquecento al Novecento e preziosi manoscritti, tra cui una Bibbia miniata quattrocentesca che da sola meriterebbe la visita.

Altre chicche da non perdere

Ma non finisce qui: per lasciarsi incantare da Potenza c’è Villa di Montereale, uno dei polmoni verdi più amati dai potentini, un giardino storico dove concedersi una pausa, respirare un’altra dimensione della città e rallentare.

Per vivere appieno il contatto con la natura, il Parco fluviale del Basento regala un lungo percorso pedonale immerso nel verde, tra pioppi, ontani, aceri e fioriture spontanee che accompagnano passeggiate e pedalate e dove si incontra il ponte romano voluto dall’imperatore Diocleziano tra il III e il IV secolo, una presenza quasi inattesa nel paesaggio contemporaneo. Poco oltre compare anche la silhouette inconfondibile del Ponte Musmeci, capolavoro dell’ingegneria del Novecento e simbolo moderno della città.

E ancora non basta: un’altra suggestione arriva dalle due torri aragonesi, un tempo parte integrante delle mura cittadine, frammenti di una Potenza fortificata che ancora oggi emergono nel tessuto urbano come memorie in pietra.

E poi c’è Portasalza, il già citato quartiere dal carattere elegante, con le case in pietra faccia a vista e un’atmosfera che mantiene intatto il gusto di un’altra epoca, uno di quei luoghi che spesso sfuggono agli itinerari più battuti e proprio per questo sanno regalare sorprese.

Come arrivare a Potenza

Raggiungere Potenza è più semplice di quanto si immagini, e la città è ben collegata sia in treno che su strada.

Se vi spostate in treno, il capoluogo lucano dispone di svariati collegamenti che permettono di arrivare sia dal versante tirrenico sia da quello adriatico. Dalla stazione di Battipaglia parte infatti la linea che attraversa la Basilicata e collega Potenza a Taranto, mentre da nord si può raggiungere la città lungo la tratta Foggia-Potenza.

Anche gli autobus sono una soluzione spesso utilizzata, con diverse compagnie che connettono Potenza a molte città italiane: tempi di percorrenza possono essere lunghi, ma i collegamenti numerosi ed economici.

Se preferite muovervi in auto, potete arrivare dal versante tirrenico percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria e imboccando poi la Basentana, che conduce in città. Dal lato adriatico, invece, si passa da Foggia e Melfi, tra paesaggi che già anticipano il carattere autentico della Basilicata.