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iStock Scorcio di Iraklia, perla delle Cicladi

Giugno è uno dei momenti migliori per partire alla scoperta dell’Europa: le giornate sembrano non finire mai, le temperature sono piacevoli quasi ovunque e molte destinazioni riescono ancora a conservare quell’atmosfera autentica che, con l’arrivo dell’alta stagione, tende a dissolversi. È il mese perfetto se sognate spiagge con poca folla, sentieri immersi nella natura, borghi sul mare, città culturali ancora vivibili e panorami che profumano già d’estate.

Dalle isole greche ai paesaggi silenziosi della Francia meridionale, passando per le coste croate, la Danimarca più rilassata e una sorprendente Capitale Europea della Cultura nel cuore della Slovacchia, le possibilità di viaggio sono infinite.

Ecco, allora, la nostra selezione di alcune delle destinazioni più affascinanti dove andare a giugno in Europa.

Iraklia, la Grecia più autentica

Se l’idea di estate perfetta coincide con silenzio, mare cristallino, ritmi lenti e villaggi dove sembra non essere cambiato nulla, allora Iraklia è una delle isole greche da prendere in considerazione “senza se e senza me”.

Piccola e ancora lontana dal turismo di massa, appartiene alle Piccole Cicladi e custodisce un volto genuino della Grecia che altrove sta scomparendo: non ci sono grandi resort, beach club alla moda o folla ma sentieri che attraversano paesaggi brulli e assolati, spiagge tranquille, taverne e il fruscio del vento che accompagna le giornate.

L’isola è molto amata dagli stessi greci, soprattutto da chi cerca lunghe camminate nella natura.: sono infatti otto i sentieri principali, perfetti per esplorare il territorio senza fretta e scoprire scorci panoramici sul mare Egeo.

Una delle attrazioni più particolari è poi la Grotta di Agios Ioannis, poco sotto la vetta della montagna più alta. Per raggiungerla serve una passeggiata di poco più di un’ora, ma il percorso fa parte dell’esperienza stessa: tra rocce, silenzi e profumo di erbe mediterranee, si arriva a questa suggestiva cavità naturale legata anche a tradizioni religiose locali.

I due villaggi raccontano alla perfezione l’anima di Iraklia. Agios Georgios è il cuore dove si concentra la vita quotidiana: il porto, le taverne, il minimarket, la scuola, l’ufficio postale e la spiaggia. Panagia, invece, conserva il fascino del villaggio agricolo greco, con case bianche, silenzi assoluti e un ritmo scandito ancora dalle stagioni e dalla terra.

Jutland, la Danimarca delle spiagge selvagge

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La penisola dello Jutland mostra un volto della Danimarca vario, dove città moderne e creative convivono con paesaggi rurali, immense spiagge battute dal vento e villaggi affacciati sul Mare del Nord: giugno è il momento ideale per esplorarla, quando le giornate nordiche diventano lunghissime e la luce sembra accompagnare ogni momento della giornata.

Tra le città più interessanti spiccano Aarhus e Aalborg, entrambe affacciate sull’acqua e contraddistinte da un mix riuscito di architettura contemporanea, cultura e vita locale. Aarhus, in particolare, è una delle città più vivaci della Scandinavia, ricca di musei, quartieri creativi e caffetterie dal design minimalista.

Ma il fascino dello Jutland è anche nei suoi paesaggi naturali, nelle lunghe spiagge sabbiose della costa occidentale e nelle campagne punteggiate di fattorie e piccoli villaggi dove ritrovare quiete e silenzio.

E poi c’è il celebre LEGOLAND® Billund Resort, meta per famiglie e appassionati LEGO® di tutte le età, in cui il mondo dei famosi mattoncini prende vita tra attrazioni, installazioni spettacolari e aree tematiche.

Alta Linguadoca, la Francia che pochi conoscono

Esiste una Francia lontana dai grandi itinerari turistici, plasmata da foreste, montagne selvagge, gole profonde e villaggi immersi nel silenzio: l’Alta Linguadoca, nel sud del Paese, è una di quelle destinazioni che sorprendono proprio perché ancora poco esplorate.

La natura domina il paesaggio con un’alternanza continua di ambienti diversi ma armoniosi: i monti del Caroux, le foreste del Somail e le gole di Héric compongono scenari che sembrano modellati per chi ama rallentare e ritrovare un contatto vero con l’ambiente.

I sentieri escursionistici si snodano tra boschi e vallate ricchissime di biodiversità, mentre il canto incessante delle cicale accompagna le passeggiate sotto il sole già estivo ma ancora piacevole. Con un po’ di fortuna, durante le escursioni si possono persino avvistare mufloni che si muovono tra le rocce e la vegetazione.

Trenčín, la città slovacca Capitale Europea della Cultura

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Ancora poco conosciuta dal turismo internazionale, Trenčín è una delle città più interessanti da scoprire in Slovacchia, soprattutto nel 2026, anno in cui condivide il titolo di Capitale Europea della Cultura insieme alla finlandese Oulu.

Facilmente raggiungibile sia da Bratislava sia da Vienna, si trova in una posizione privilegiata, ai piedi dei Carpazi Bianchi, catena montuosa che segna il confine naturale tra Slovacchia e Repubblica Ceca e che fa parte della Riserva della biosfera UNESCO.

Per tutto il 2026 la città ospiterà spettacoli dal vivo, festival, mostre, installazioni artistiche, eventi culturali e percorsi creativi che trasformeranno il centro storico in un laboratorio culturale a cielo aperto.

Ma Trenčín conquista anche al di là del suo calendario di eventi. A vegliare il panorama è l’imponente Castello, arroccato su una rupe e visibile da chilometri di distanza.

Passeggiando tra le vie del centro si attraversano secoli diversi: resti medievali, torri, edifici austro-ungarici e piazze vivaci convivono in un’atmosfera elegante. Si respira una storia antichissima che arriva fino all’epoca romana, testimoniata dalla celebre iscrizione dell’imperatore Marco Aurelio incisa nella roccia sotto il castello.

Makarska, la spettacolare riviera della Croazia

Tra le zone più affascinanti della Dalmazia centrale c’è senza dubbio la riviera di Makarska, un lungo tratto costiero che si estende per oltre cinquanta chilometri tra spiagge di ciottoli, mare trasparente e montagne che sembrano tuffarsi nell’Adriatico.

La cittadina di Makarska, cuore della riviera, sorge all’interno di una splendida baia racchiusa tra Capo Osejava e la penisola di Sveti Petar. Alle sue spalle, il massiccio del Biokovo, una presenza imponente che regala scenari spettacolari e rende questa zona della Croazia così diversa da molte altre località balneari europee.

Sono soprattutto le bellezze naturali a conquistare chi vi arriva: le spiagge di ciottoli bianchi e il mare dalle sfumature turchesi sono il grande richiamo della riviera, ma Makarska è anche una destinazione perfetta per chi ama le vacanze attive.

I sentieri che attraversano il monte Biokovo o seguono la costa permettono infatti di alternare giornate di mare a trekking panoramici e attività all’aria aperta. Non mancano poi ristoranti, bar sul lungomare e strutture turistiche capaci di soddisfare sia chi cerca relax sia chi un’atmosfera più vivace.

Albena, la Bulgaria estiva tra relax e movida

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Se desiderate vivere il mare della Bulgaria in modo più rilassato rispetto alle località più affollate del Mar Nero prendete in considerazione Albena, elegante località balneare immersa nel verde e affacciata su una lunga spiaggia sabbiosa.

Non lontano da Varna, raggiungibile seguendo la costa, riesce a unire tranquillità e vita serale senza eccessi. La presenza della foresta alle spalle del litorale rende infatti il paesaggio suggestivo e diverso rispetto ad altre destinazioni balneari della zona.

Le spiagge dai fondali bassi e il clima rilassato la rendono molto amata dalle famiglie, soprattutto a giugno quando il mare inizia a scaldarsi.

Eppure Albena riesce anche a sorprendere chi cerca un po’ di movida estiva: offre beach bar, cocktail bar e feste sulla spiaggia che animano le serate senza perdere quell’atmosfera tranquilla che rappresenta il suo vero punto di forza.