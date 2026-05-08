La Festa della mamma 2026 è l’occasione perfetta per condividere tempo insieme invece del solito dono materiale. E non serve organizzare un viaggio dall’altra parte del mondo: anche una fuga di un giorno, un weekend o un’esperienza immersa nella natura possono trasformarsi in un ricordo speciale. Dalle terme naturali ai city break low cost, passando per giardini in fiore, musei e notti in luoghi insoliti, ecco alcune idee last minute facili da organizzare in tutta Italia .

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Una giornata alle terme

Le terme restano uno dei regali più apprezzati per la Festa della mamma, soprattutto se si scelgono luoghi immersi nel verde e facilmente raggiungibili. In Toscana, le Cascate del Mulino di Saturnia regalano acque calde sulfuree all’aperto circondate dalla campagna maremmana, ideali anche per una gita in giornata.

In Lazio, le terme dei Papi di Viterbo permettono di concedersi qualche ora di benessere senza allontanarsi troppo da Roma. Chi preferisce il Nord Italia può puntare sulle vasche di Leonardo che sono le terme libere di Bormio, nel cuore delle Alpi, oppure sulle terme di Sirmione affacciate sul Lago di Garda.

City break in Italia

Per chi vuole sorprendere la mamma con un piccolo viaggio in treno senza spendere troppo, i city break sono una soluzione pratica e sostenibile.

Torino è perfetta per un weekend tra caffè storici, musei e splendide passeggiate lungo il Po. Bologna conquista con i suoi portici, i mercati storici e le trattorie tradizionali dove gustare ottimi tortellini, mentre Verona è sempre una scelta romantica tra piazze eleganti e scorci sull’Adige. Anche Trieste è una meta perfetta per una fuga di primavera con la mamma: si raggiunge facilmente in treno e offre un mix di mare, cultura mitteleuropea e castelli.

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Gite tra borghi, laghi e panorami fioriti

Sul Lago di Como si possono visitare borghi affacciati sull’acqua, come Bellagio, e passeggiare tra ville storiche e giardini in fiore. In Umbria, località come Spello e Rasiglia regalano atmosfere rilassate, vicoli colorati e percorsi in natura. Chi cerca un’esperienza più scenografica può scegliere il Parco Giardino Sigurtà, vicino a Valeggio sul Mincio, dove a maggio le fioriture trasformano il parco in un’esplosione di colori perfetta per una giornata madre e figli.

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Una notte in luoghi insoliti

Per rendere ancora più memorabile la Festa della mamma 2026 si può scegliere un soggiorno fuori dal comune. In Trentino e Veneto esistono diverse case sull’albero immerse nei boschi, perfette per staccare dalla quotidianità. In Piemonte e Toscana, invece, si stanno diffondendo i bubble hotel, strutture trasparenti circondate dalla natura dove rilassarsi ammirando le stelle. Chi ama il mare può invece optare per i glamping vista spiaggia in Sardegna o in Puglia, ideali per vivere un’esperienza diversa senza rinunciare al comfort.

Musei gratis e iniziative culturali per mamma e figli

Molte città italiane organizzano eventi speciali per la Festa della mamma con ingressi gratuiti nei musei. A Brescia, domenica 10 maggio, le mamme accompagnate dai propri figli entrano gratis nei Musei Civici e la stessa iniziativa viene proposta anche a Bassano del Grappa.

Anche il Museo Egizio di Torino organizza per domenica 10 maggio un'iniziativa dedicata alle mamme regalando loro l'ingresso se accompagnate dai figli. A Perugia la Città del Cioccolato festeggia la mamma con l'ingresso gratuito e un goloso omaggio nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026.

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Un regalo speciale

Se il tempo per organizzare una gita è poco, c’è sempre un’ultima idea che funziona: regalare un buono viaggio. Un voucher per un volo, un’esperienza benessere o un weekend permette alla mamma di scegliere quando partire e dove andare.