Festa della mamma 2026, sei idee last minute per viaggiare con la donna più importante

Dalle terme naturali ai city break in treno, passando per borghi, giardini fioriti e musei gratis: 6 idee di viaggio per la Festa della mamma 2026 in Italia

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Festa della mamma 2026, sei idee last minute per viaggiare con la donna più importante
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Un giorno a Verona con la mamma

La Festa della mamma 2026 è l’occasione perfetta per condividere tempo insieme invece del solito dono materiale. E non serve organizzare un viaggio dall’altra parte del mondo: anche una fuga di un giorno, un weekend o un’esperienza immersa nella natura possono trasformarsi in un ricordo speciale. Dalle terme naturali ai city break low cost, passando per giardini in fiore, musei e notti in luoghi insoliti, ecco alcune idee last minute facili da organizzare in tutta Italia.

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