C’è un mese che chi ama viaggiare dovrebbe segnare in rosso sul calendario, quello che anticipa la tanto desiderata – quanto odiata – alta stagione: stiamo parlando proprio di giugno. Il mese di giugno è infatti il momento perfetto per partire spendendo meno, evitando il caos di luglio e agosto e godendosi giornate già comunque lunghissime, temperature piacevoli e località ancora vivibili anche in modalità turista. In pratica, potremmo dire che giugno è una sorta di versione premium dell’estate, ma senza il sovrapprezzo.
Giugno è dunque il mese delle occasioni intelligenti: i voli low cost si trovano ancora con tariffe umane, molti treni diretti permettono fughe strategiche senza stress aeroportuale e gli hotel, in tante destinazioni, non hanno ancora raggiunto i picchi stagionali. Inoltre, molte mete europee e mediterranee sono già nel loro momento migliore: mare balneabile, tavolini all’aperto, festival locali e quell’atmosfera di inizio estate che sa di libertà.
La vera mossa, però, è scegliere posti meno scontati. Non le solite capitali iper fotografate o le spiagge prese d’assalto sui social, ma destinazioni ancora autentiche, scenografiche e con un rapporto qualità-prezzo molto più interessante. Ecco dove andare in vacanza a giugno spendendo poco, tra Italia ed Europa.
Indice
Albania
Negli ultimi anni l’Albania è passata da segreto ben custodito a trend estivo, ma giugno resta il momento ideale per scoprirla prima dell’assalto pieno. La Riviera Albanese, bellissima e ancora da scoprire per molti italiani, offre mare trasparente, spiagge luminose e piccoli villaggi affacciati su baie spettacolari. Da Milano, Roma, Bologna e altre città italiane si trovano spesso voli economici su Tirana, con trasferimenti interni semplici e convenienti.
Saranda è la base più comoda, mentre Ksamil regala scenari tropicali a poche ore dall’Italia. Chi cerca qualcosa di più rilassato può puntare invece su Himara o Dhërmi, ancora più interessanti fuori alta stagione. Il lato food poi è una sorpresa continua: pesce fresco, formaggi locali, byrek appena sfornati e cene abbondanti a prezzi che in molte località italiane coprirebbero appena un antipasto.
Slovenia
Vicina all’Italia, elegantissima e spesso sottovalutata: la Slovenia a giugno è un colpo di genio. Lubiana è una capitale piccola, ordinata, creativa e super vivibile, perfetta per un weekend lungo o come base per esplorare il Paese. In poco tempo dalla scena urbana si raggiungono il Lago di Bled, le grotte di Postumia, i vigneti del Carso e perfino la costa adriatica slovena. Un cocktail raro: città affascinanti, natura da cartolina e distanze brevi.
Sul fronte gastronomico merita la nostra attenzione: ottimi vini bianchi, cucina alpino-mediterranea e bakery sorprendenti, il tutto senza i prezzi di altre capitali europee. Dal Nord Italia si arriva comodamente anche in auto o con collegamenti ferroviari verso Lubiana via Trieste o Venezia.
Montenegro
Chi sogna la Croazia di qualche anno fa dovrebbe guardare il Montenegro. Kotor, incastonata tra montagne e mare, ha una delle baie più scenografiche d’Europa. Perast sembra una cartolina antica, mentre Budva è più vivace e balneare. Giugno è perfetto perché il clima è già estivo ma i flussi turistici sono ancora gestibili. Si può cenare vista acqua senza sentirsi in piena battaglia da alta stagione, d’altronde è molto interessante anche la cucina locale: grigliate di pesce, insalate fresche, formaggi di montagna e dolci balcanici spesso ignorati dalle guide mainstream.
Con voli convenienti su Podgorica o Tivat, resta una delle destinazioni più intelligenti del Mediterraneo orientale.
Polonia
Per chi preferisce una vacanza urbana, la Polonia è una certezza. Cracovia resta affascinante, elegante e piena di energia, ma vale la pena considerare anche Breslavia o Danzica, meno battute e molto scenografiche. Giugno è il mese ideale: giornate lunghe, piazze vive, locali pieni di atmosfera e costi ancora molto favorevoli rispetto a tante città occidentali.
La chicca assoluta? Il food. Pierogi artigianali, zuppe tradizionali, bakery contemporanee e cocktail bar sorprendenti. In alcune città si cena bene con cifre che altrove coprono appena un aperitivo.
Abruzzo
Se si cerca una vacanza economica in Italia con grande varietà, l’Abruzzo è una scelta spesso geniale. A giugno la Costa dei Trabocchi è splendida, con mare piacevole e borghi marinari ancora rilassati. In meno di due ore si passa dalla spiaggia alla montagna: Gran Sasso, parchi naturali, paesi in pietra e panorami enormi.
Sul fronte gastronomico è quasi ingiusto parlarne poco: arrosticini, zafferano aquilano, confetti di Sulmona, pasta alla chitarra e vini locali, insomma, una regione sottovalutata anche a tavola. Da Milano, Bologna, Roma e altre città si raggiunge facilmente in treno o auto, senza necessità di volo.
Entroterra pugliese
La Puglia a giugno conviene soprattutto scegliendo la parte meno ovvia. Invece delle zone già super esposte, meglio guardare alla Valle d’Itria, a Ceglie Messapica, Martina Franca (con le sue celebri bombette!) o piccoli borghi bianchi tra ulivi secolari. Qui l’estate comincia con lentezza elegante: masserie, piazzette silenziose, cene all’aperto e mercati locali. I prezzi di giugno sono spesso molto più interessanti rispetto a luglio inoltrato.
La parte enogastronomica è quasi una religione: focacce, burrata, bombette pugliesi, orecchiette fatte a mano e gelati artigianali memorabili. Con voli low cost su Bari o Brindisi e ottimi collegamenti ferroviari, resta una scelta davvero smart.
Romania
Chi cerca qualcosa di diverso senza spendere troppo dovrebbe mettere la Romania in lista. Bucarest è vivace, creativa e piena di locali sorprendenti, ma il vero gioiello è la Transilvania con Brașov, Sibiu e villaggi immersi nel verde. A giugno il clima è piacevole e perfetto per spostarsi, i paesaggi sono verdissimi, le città ancora vivibili e i costi molto competitivi. I voli dall’Italia, inoltre, sono frequenti e spesso tra i più convenienti del periodo.
Da provare assolutamente la cucina locale: zuppe rustiche, carni speziate, dolci della tradizione e vini in crescita.
Portogallo, Algarve occidentale
Lisbona è amata da tutti, ma chi vuole spendere meglio a giugno può guardare all’Algarve occidentale, più selvaggia e meno stereotipata. Lagos, Sagres e dintorni regalano scogliere incredibili, spiagge immense e tramonti notevoli.
Giugno qui è perfetto: clima caldo ma non eccessivo, oceano vivace e prezzi ancora più gestibili rispetto ai mesi centrali. Obbligatorio da ordinare al ristorante: sardine grigliate, pastel de nata appena sfornati e cataplana di pesce. Con voli low cost su Faro, la logistica è semplice e molto appetibile.