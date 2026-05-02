Se luglio è il mese dell’ansia da prenotazione e agosto quello del budget in crisi, a giugno l'Europa sorprende con mete soleggiate, senza che pianga il portafoglio

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il suggestivo villaggio di Biertan in Transilvania

C’è un mese che chi ama viaggiare dovrebbe segnare in rosso sul calendario, quello che anticipa la tanto desiderata – quanto odiata – alta stagione: stiamo parlando proprio di giugno. Il mese di giugno è infatti il momento perfetto per partire spendendo meno, evitando il caos di luglio e agosto e godendosi giornate già comunque lunghissime, temperature piacevoli e località ancora vivibili anche in modalità turista. In pratica, potremmo dire che giugno è una sorta di versione premium dell’estate, ma senza il sovrapprezzo.

Giugno è dunque il mese delle occasioni intelligenti: i voli low cost si trovano ancora con tariffe umane, molti treni diretti permettono fughe strategiche senza stress aeroportuale e gli hotel, in tante destinazioni, non hanno ancora raggiunto i picchi stagionali. Inoltre, molte mete europee e mediterranee sono già nel loro momento migliore: mare balneabile, tavolini all’aperto, festival locali e quell’atmosfera di inizio estate che sa di libertà.

La vera mossa, però, è scegliere posti meno scontati. Non le solite capitali iper fotografate o le spiagge prese d’assalto sui social, ma destinazioni ancora autentiche, scenografiche e con un rapporto qualità-prezzo molto più interessante. Ecco dove andare in vacanza a giugno spendendo poco, tra Italia ed Europa.

Albania

Negli ultimi anni l’Albania è passata da segreto ben custodito a trend estivo, ma giugno resta il momento ideale per scoprirla prima dell’assalto pieno. La Riviera Albanese, bellissima e ancora da scoprire per molti italiani, offre mare trasparente, spiagge luminose e piccoli villaggi affacciati su baie spettacolari. Da Milano, Roma, Bologna e altre città italiane si trovano spesso voli economici su Tirana, con trasferimenti interni semplici e convenienti.

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Saranda è la base più comoda, mentre Ksamil regala scenari tropicali a poche ore dall’Italia. Chi cerca qualcosa di più rilassato può puntare invece su Himara o Dhërmi, ancora più interessanti fuori alta stagione. Il lato food poi è una sorpresa continua: pesce fresco, formaggi locali, byrek appena sfornati e cene abbondanti a prezzi che in molte località italiane coprirebbero appena un antipasto.

Slovenia

Vicina all’Italia, elegantissima e spesso sottovalutata: la Slovenia a giugno è un colpo di genio. Lubiana è una capitale piccola, ordinata, creativa e super vivibile, perfetta per un weekend lungo o come base per esplorare il Paese. In poco tempo dalla scena urbana si raggiungono il Lago di Bled, le grotte di Postumia, i vigneti del Carso e perfino la costa adriatica slovena. Un cocktail raro: città affascinanti, natura da cartolina e distanze brevi.

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Sul fronte gastronomico merita la nostra attenzione: ottimi vini bianchi, cucina alpino-mediterranea e bakery sorprendenti, il tutto senza i prezzi di altre capitali europee. Dal Nord Italia si arriva comodamente anche in auto o con collegamenti ferroviari verso Lubiana via Trieste o Venezia.

Montenegro

Chi sogna la Croazia di qualche anno fa dovrebbe guardare il Montenegro. Kotor, incastonata tra montagne e mare, ha una delle baie più scenografiche d’Europa. Perast sembra una cartolina antica, mentre Budva è più vivace e balneare. Giugno è perfetto perché il clima è già estivo ma i flussi turistici sono ancora gestibili. Si può cenare vista acqua senza sentirsi in piena battaglia da alta stagione, d’altronde è molto interessante anche la cucina locale: grigliate di pesce, insalate fresche, formaggi di montagna e dolci balcanici spesso ignorati dalle guide mainstream.

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Con voli convenienti su Podgorica o Tivat, resta una delle destinazioni più intelligenti del Mediterraneo orientale.

Polonia

Per chi preferisce una vacanza urbana, la Polonia è una certezza. Cracovia resta affascinante, elegante e piena di energia, ma vale la pena considerare anche Breslavia o Danzica, meno battute e molto scenografiche. Giugno è il mese ideale: giornate lunghe, piazze vive, locali pieni di atmosfera e costi ancora molto favorevoli rispetto a tante città occidentali.

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La chicca assoluta? Il food. Pierogi artigianali, zuppe tradizionali, bakery contemporanee e cocktail bar sorprendenti. In alcune città si cena bene con cifre che altrove coprono appena un aperitivo.

Abruzzo

Se si cerca una vacanza economica in Italia con grande varietà, l’Abruzzo è una scelta spesso geniale. A giugno la Costa dei Trabocchi è splendida, con mare piacevole e borghi marinari ancora rilassati. In meno di due ore si passa dalla spiaggia alla montagna: Gran Sasso, parchi naturali, paesi in pietra e panorami enormi.

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Sul fronte gastronomico è quasi ingiusto parlarne poco: arrosticini, zafferano aquilano, confetti di Sulmona, pasta alla chitarra e vini locali, insomma, una regione sottovalutata anche a tavola. Da Milano, Bologna, Roma e altre città si raggiunge facilmente in treno o auto, senza necessità di volo.

Entroterra pugliese

La Puglia a giugno conviene soprattutto scegliendo la parte meno ovvia. Invece delle zone già super esposte, meglio guardare alla Valle d’Itria, a Ceglie Messapica, Martina Franca (con le sue celebri bombette!) o piccoli borghi bianchi tra ulivi secolari. Qui l’estate comincia con lentezza elegante: masserie, piazzette silenziose, cene all’aperto e mercati locali. I prezzi di giugno sono spesso molto più interessanti rispetto a luglio inoltrato.

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La parte enogastronomica è quasi una religione: focacce, burrata, bombette pugliesi, orecchiette fatte a mano e gelati artigianali memorabili. Con voli low cost su Bari o Brindisi e ottimi collegamenti ferroviari, resta una scelta davvero smart.

Romania

Chi cerca qualcosa di diverso senza spendere troppo dovrebbe mettere la Romania in lista. Bucarest è vivace, creativa e piena di locali sorprendenti, ma il vero gioiello è la Transilvania con Brașov, Sibiu e villaggi immersi nel verde. A giugno il clima è piacevole e perfetto per spostarsi, i paesaggi sono verdissimi, le città ancora vivibili e i costi molto competitivi. I voli dall’Italia, inoltre, sono frequenti e spesso tra i più convenienti del periodo.

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Da provare assolutamente la cucina locale: zuppe rustiche, carni speziate, dolci della tradizione e vini in crescita.

Portogallo, Algarve occidentale

Lisbona è amata da tutti, ma chi vuole spendere meglio a giugno può guardare all’Algarve occidentale, più selvaggia e meno stereotipata. Lagos, Sagres e dintorni regalano scogliere incredibili, spiagge immense e tramonti notevoli.

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Giugno qui è perfetto: clima caldo ma non eccessivo, oceano vivace e prezzi ancora più gestibili rispetto ai mesi centrali. Obbligatorio da ordinare al ristorante: sardine grigliate, pastel de nata appena sfornati e cataplana di pesce. Con voli low cost su Faro, la logistica è semplice e molto appetibile.