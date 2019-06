Le nuove mete delle vacanze a due passi da Milano

editato in: da

Sono le valli Trompia e Sabbia, in provincia di Brescia e a un paio d’ore da Milano, le nuove mete dove andare in vacanza nel Nord Italia. Zone poco conosciute e finora poco turistiche, un territorio “periferico”, dove sono presenti fenomeni di spopolamento ma che, entro i prossimi anni, diventeranno sempre più un polo di attrazione grazie al progetto “Valli Resilienti”.

Le valli comprendono 25 Comuni e offrono l’opportunità di trascorrere del tempo in un paesaggio immerso nella natura. La Valle Trompia, per esempio, ospita sul suo territorio il maestoso Monte Maniva, mentre la Valle Sabbia è bagnata dalle acque del suggestivo lago d’Idro, due veri e propri paradisi naturali a un passo dal centro urbano.

Trascorrere anche solo una giornata nelle Valli Resilienti, nel cuore delle Prealpi bresciane, è sicuramente un ottimo modo per vivere un’esperienza slow, lontana dal clamore della città e immersa nel verde, scoprendo al tempo stesso itinerari insoliti e ancora poco battuti e un’offerta gastronomica autentica e genuina.

Queste valli incontaminate offrono l’opportunità di vivere l’alta montagna, stando però a due passi dalla città, esperienze nel verde, passeggiare e degustare prodotti tipici, fare trekking a passo d’asino o pedalare in sella a una bicicletta sul Lago d’Idro.

I più attivi non potranno perdersi camminate e tour che comprendano il museo archeologico O.r.m.a. e la Miniera Marzoli o pedalare lungo la via del ferro, in sella alla propria bici per andare alla scoperta dell’Alta Valle Trompia e dei suoi paesaggi, risalendo lungo il fiume Mella con sosta allo splendido forno fusorio restaurato di Tavernole, un luogo frequentato anche dal grande Leonardo da Vinci.

Tra le tante attività organizzate dai contadini del luogo c’è la possibilità di prendere parte a una giornata in malga e assistere – e partecipare attivamente – alla preparazione del formaggio il Nostrano Val Trompia DOP oppure raccogliere mirtilli e fare marmellate in compagnia dei giovani dell’Agriturismo Chichimela e incontrare i soci dell’Azienda Agricola Zerma dove degustare salumi, formaggi, latte appena munto e l’immancabile polenta.

Per chi è più contemplativo, è possibile praticare yoga nella natura durante dei soggiorni dedicati oppure, per chi viaggia con i bambini, prendere parte a una passeggiata in compagnia degli asini per le valli alla scoperta degli ecomusei.

Il circuito non è fatto solo di proposte turistiche responsabili. Parte della sua forza è data dalla costruzione di uno “stile” di ricettività turistica etico e solidale. Ne è un esempio il NonSoloBar Co.ge.s.s., il bar solidale che si trova nel borgo di Lavenone.

Qui lavorano persone disabili che, attraverso i laboratori formativi della cooperativa sociale Co.ge.ss, hanno la possibilità di imparare il mestiere dal punto di vista tecnico e di costruire una relazione con i clienti della piccola comunità.

La cooperativa gestisce anche Casa Maer, una casa d’artista del progetto Borghi Italiani promosso da Airbnb che è stata inaugurata a ottobre 2018 grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Casa Maer si affianca all’offerta turistica dell’Ostello sociale Borgo Venno.

A pochi chilometri da Lavenone, nel Comune di Marmentino, si trova un’altra struttura ricettiva che fa parte del circuito delle Valli Accoglienti e Solidali: Casa Saoghe. Una casa contadina trasformata in luogo di accoglienza solidale e affidata alla cooperativa Fraternità Impronta. Questa casa vacanze è gestita dai minori con fragilità, ospiti della Cascina Cattafame che, accompagnati dagli educatori della cooperativa, si occupano dell’accoglienza e della cura del verde.