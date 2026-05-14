Estate 2026, parte la Ferrovia delle Meraviglie, un viaggio nel tempo lungo un tracciato storico

Dopo il successo dell’estate scorsa, anche nel 2026 i treni storici italiani tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Quali vini si degustano a bordo? Dove si trova il Parco del Mercosur? Come prenotare il viaggio sulla Ferrovia?

Dopo il successo dell’estate scorsa, anche nel 2026 i treni storici italiani tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraversando la Val Roya e il Parco del Mercosur, con le carrozze Centoporte degli Anni ’30, uno dei rotabili storici più iconici della rete ferroviaria italiana.

Un viaggio nel tempo accompagnato da esperienze enogastronomiche a bordo del treno, con degustazioni di vini italiani e francesi che raccontano i territori attraversati dal magico convoglio.

Il treno partirà tutte le domeniche a partire da luglio e per tutta l’estate fino a settembre, per un’esperienza indimenticabile che piacerà a tutti.

A bordo del Treno delle Meraviglie

Il Treno delle Meraviglie è uno dei più panoramici che esistano in Italia. Nel 2020, una frana ha colpito il Colle di Tenda, inghiottendo la strada all’uscita del tunnel francese e causando l’isolamento della Val Roya, cuore della ferrovia che è stata riaperta proprio nell’estate 2025. Nel 2021, grazie alla ricchezza e alla particolarità paesaggistica dei territori che attraversa, questa linea ferroviaria è stata decretata vincitrice del decimo censimento I luoghi del Cuore del FAI.

Questa linea ferroviaria è un’opera titanica che parte dal Mediterraneo e raggiunge i mille metri di altitudine attraverso tunnel a spirale, lungo viadotti con panorami vertiginosi. Basti pensare che questa linea ferroviaria sfida i limiti fisici: in meno di 50 chilometri in linea d’aria – 96 di estensione lineare – supera un dislivello di ben mille metri. Nata nella mente di Camillo Benso Conte di Cavour, che a metà Ottocento intendeva collegare il Piemonte a Nizza, allora sabauda, la ferrovia fu costruita a partire dal 1882 e inaugurata nel 1928.

Un vero e proprio capolavoro creato dall’uomo, che comprende 33 gallerie, alcune delle quali elicoidali, per superare la pendenza, e 27 ponti e viadotti, gran parte dei quali distrutti nel 1943 dalle truppe tedesche in ritirata.

L’itinerario del treno

Il viaggio ha inizio a Torino, da dove il treno parte per attraversare la pianura piemontese e puntare dritto verso il cuore delle Alpi Marittime. Sebbene l’intero tragitto sia intriso di storia, la parte più scenografica ed emozionante si concentra nel tratto tra Cuneo e Tenda: qui, i binari sfidano la gravità, inerpicandosi lungo la Valle Vermenagna e addentrandosi nel ventre delle montagne con gallerie che si avvitano su se stesse per superare i forti dislivelli.

Una volta superato il valico, il treno prosegue la sua discesa panoramica lungo la selvaggia Val Roya, toccando borghi incastonati nella roccia e vallate silenziose, fino a raggiungere Ventimiglia, Sanremo e Imperia. In poche ore, i passeggeri vivono un contrasto unico: dal clima frizzante delle alte quote alpine alla dolce brezza del Mar Mediterraneo.

Quando parte la Ferrovia delle Meraviglie

Il treno partirà tutte le domeniche a partire dal prossimo 5 luglio 2026 fino al 6 settembre, a eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto. La circolazione è programmata per il sabato, da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia. La Ferrovia delle Meraviglie è un’iniziativa di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS e fa parte dei nuovi Itinerari d’Autore.

Il treno parte da Torino Porta Nuova alle 8.00 o da Torino Lingotto alle 8.09, si ferma a Cuneo alle 9.17, a Limone alle 9.58, a Tenda alle 10.26, a Breil alle 11.11, a Ventimiglia alle 12.01, a Sanremo alle 12.21 e a Imperia alle 12.35. Riparte da Imperia alle 14.55 per fermarsi a Sanremo alle 15.12, a Ventimiglia alle 15.37, a Breil alle 16.11, a Tenda alle 17.12, a Limone alle 17.45, a Cuneo alle 18.29 per terminare a Torino Lingotto alle 20.05 o a Porta Nuova alle 20.15.

Dove acquistare i biglietti e quanto costano

I biglietti per sperimentare questa esperienza di viaggio sono acquistabili sul sito Fstrenituristici, su tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie delle stazioni ferroviarie, i distributori self-service e le agenzie di viaggio. I biglietti costano 65,33 euro

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@Ufficio Stampa FS Italiane
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