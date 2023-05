I migliori luoghi da visitare a Vienna

Fonte: Shutterstock Veduta panoramica della splendida città di Vienna

Tra le capitali europee più eleganti e ricche di siti d’interesse in Europa ai primi posti troviamo senza dubbio Vienna, l’incantevole città dalle sfumature imperiali situata sulle rive del “bel Danubio blu”, come musicava Johann Strauss.

Dalle residenze reali alle gallerie d’arte, dalle strade piene di vita agli ampi spazi verdi, Vienna è una città dai mille volti in uno, facilissima da raggiungere grazie alle numerose reti di strade, ferrovie e all’aeroporto internazionale. È dotata di ottimi mezzi di trasporto e dispone di oltre il 50% di spazi verdi, caratteristiche che la rendono oggi una delle città ai primi posti per la qualità della vita. Ma il suo vero cuore pulsante è la musica: proprio qui hanno vissuto e si sono affermati i più grandi compositori classici di tutti i tempi.

Vediamo quali sono i luoghi simbolo di questa città, che fanno di Vienna una meta imperdibile.

Le opere sulla Ringstrasse: il palazzo reale di Hofburg

La storica Ringstrasse è una prestigiosa via di Vienna famosa in tutto il mondo, lunga circa 5,3 chilometri. Il suo nome significa letteralmente la “strada ad anello”, proprio perché circonda il centro storico e comprende altre sette “strasse”, strade. Venne costruita per volere dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria nel 1857 per collegare i sobborghi di Vienna con il centro imperiale, prendendo il posto delle antiche mura medievali.

Oggi quella sulla Ringstrasse è una piacevole passeggiata da godersi a piedi o sul tram, uno dei mezzi di trasporto più efficienti della città, e ammirare i palazzi, gli edifici storici, i musei e i rigogliosissimi parchi.

Proprio sulla Ringstrasse, a Heldenplatz, si trova il maestoso complesso del palazzo reale di Hofburg, una delle principali attrazioni di Vienna. Si tratta di una grande opera architettonica di 18 palazzi e più di 2600 stanze, una mastodontica residenza reale che per più di sei secoli ha ospitato la dinastia degli Asburgo, oggi sede ufficiale del presidente della Repubblica.

Nel palazzo, oltre agli sfarzosi appartamenti imperiali di Francesco Giuseppe e sua moglie Elisabetta (la famosa principessa Sissi), troviamo il Museo di Sissi, la Camera del Tesoro imperiale, il Museo di Argenterie di corte e la sede della scuola di equitazione spagnola. Chi vuole scoprire di più sulla vita della principessa può visitare gli appartamenti che si trovano all’interno del complesso di Hofburg, con un tour guidato alla scoperta della vita dell’imperatrice.

Proseguendo nell’Inner Stadt: il duomo di Santo Stefano e la Mozarthaus

Le bellezze dell’Inner Stadt, il centro storico, sono appena iniziate. Proprio per la concentrazione dell’inestimabile patrimonio architettonico tutto il distretto dal 2001 è considerato Patrimonio dell’Unesco, e le vie storiche ricche di caffè e spazi culturali donano alla città un’atmosfera elegante e allo stesso tempo vivace.

Un altro simbolo iconico della città è il duomo di Santo Stefano, o Stephansdom, situato nell’omonima piazza, Stephansplatz, una meravigliosa cattedrale gotica la cui bellezza è capace di oscurare qualsiasi altro palazzo nei dintorni.

Venne costruita a partire dal XII secolo, e la sua struttura dalle forme gotiche che svettano verso il cielo è tale da poter essere osservata da ogni angolo della città. La cattedrale è il simbolo di Vienna, anche per le tegole colorate sul tetto che formano lo stemma dell’Austria, di Vienna e dell’aquila bicefala che rappresentava proprio l’impero asburgico. All’interno della cattedrale è possibile ammirare i sepolcri di personaggi importanti, e risalendo i 343 gradini, salire fino su in cima al campanile, per godersi il panorama della città dall’alto.

Vienna è anche la città di riferimento internazionale per la musica classica e la patria dei più grandi musicisti di ogni epoca: oltre diecimila persone decidono ogni sera di trascorrere il proprio tempo libero ascoltando uno dei numerosi concerti offerti in città, numeri da record.

A pochi minuti da Stephanplatz si trova l’appartamento di Mozart, la Mozarthaus, l’unica residenza del compositore più famoso di tutti i tempi ancora esistente a Vienna. Mozart insieme ad altri scelse infatti proprio Vienna come casa adottiva per oltre 35 anni, e qui compose molte delle sue opere più importanti. Acquistando un biglietto per un tour guidato all’interno dell’appartamento è inoltre possibile assistere a una mostra incentrata sugli anni che hanno rappresentato l’apice della sua carriera. Nella Mozarthaus è anche possibile partecipare a uno dei numerosi concerti di musica classica che si svolgono in città.

I musei da vedere a Vienna: il Museumsquartier, l’Albertina e l’Accademia delle Belle Arti.

Tra le cose da vedere a Vienna i numerosi musei offrono una vasta gamma di scelte artistiche in diverse zone della città, sia nel Museumsquartier che nel centro storico.

Il Museumsquartier è una zona in cui si concentra la presenza di più musei, costituendo un grande polo artistico unico al mondo di oltre sessantamila metri quadrati. Qui si trovano musei di arte tradizionale e moderna, alcuni agli antipodi tra di loro, che racchiudono importanti collezioni di artisti del calibro di Gustav Klimt e Andy Warhol.

Tra i musei più apprezzati dai visitatori di tutto il mondo nel quartiere dei musei spiccano il Leopold Museum, oltre cinquemila opere di pittura austriaca modernista del XIX secolo, e il MUMOK, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, un museo di arte contemporanea disposto su cinque piani con opere dalla pop-art americana al realismo radicale e la land art.

Da visitare anche il Museo dell’Albertina, situato all’interno del palazzo di Hofburg, che ospita artisti del calibro di Klimt, Cèzanne, e Picasso, e la pinacoteca dell’Accademia delle Belle Arti, a Schillerplatz, 1600 opere inestimabili realizzate a partire dal XIV secolo dai più grandi maestri.

Anche il castello del Belvedere, residenza estiva costruita per volere di Eugenio di Savoia agli inizi del 1700, ospita un importante museo d’arte in cui è custodita la famosissima opera di Klimt “Il Bacio”. Acquistando un biglietto per il castello è possibile visitare sia l’interno del Belvedere Superiore che le collezioni d’arte custodite nell’edificio.

La periferia di Vienna: il castello di Schönbrunn e le valli alpine

Visitare Vienna significa innanzitutto ammirare secoli di storia imperiale, rappresentati dalle numerose residenze costruite in onore delle dinastie più importanti del mondo, ma anche perdersi nelle valli austriache delle periferie.

Nella periferia di Vienna è situata un’altra imponente residenza imperiale, il castello di Schönbrunn, reggia degli Asburgo dal 1730 al 1918. Si trova a Hietzing, nella periferia ovest di Vienna, ed è uno splendido edificio costruito sul modello della reggia di Versailles dallo stile barocco, costruito nel 1696 per volere di Leopoldo I.

Il sovrano desiderava una nuova residenza per il figlio Giuseppe I, un palazzo che rappresentasse anche il potere della monarchia, e fosse il luogo di svolgimento per celebrazioni e feste di rilevanza. Oggi conta ben 1441 stanze, alcune destinate ad uso governativo e altre sotto forma di musei.

Il castello è circondato da un meraviglioso parco, che si estende per circa due chilometri quadrati caratterizzati da file di alberi, complessi architettonici con diverse attrazioni, fontane e geometrie floreali. Per una piacevole gita è possibile visitare il castello con un tour guidato con un’audioguida certificata, abbinando alla visita un pasto tradizionale locale.

La posizione geografica di Vienna permette anche di raggiungere i luoghi della Bassa Austria con poche ore di auto, come Salisburgo e le cime delle montagne dell’Hallstatt, nei paesaggi alpini. Vienna si trova inoltre a pochi chilometri dalla Slovacchia e dalle città europee di Bratislava, Budapest e Praga, raggiungibili a poche ore di macchina per una memorabile gita in giornata.

Cosa fare la sera: Vienna by night

Molti pensano che Vienna sia una città prettamente culturale con poco divertimento, ma non è la verità.

Ecco cosa fare a Vienna la sera: potrai scegliere tra i locali nella Schwedenplatz del primo distretto, il Naschmarkt, un mercato pieno di bar e ristoranti, i concerti nel Teatro dell’Opera, e il Prater, il parco giochi più famoso della città.

Se non hai ancora assaggiato le pietanze locali ti consiglio di trascorrere una serata camminando per le strade del centro. A Vienna troverai alcuni tra i dolci più famosi al mondo, prima fra tutte la Sachertorte, per concludere in dolcezza la giornata. Per una serata romantica un tour in barca sul canale del Danubio è l’ideale, tra le luci soffuse e il rumore dell’acqua avrai la possibilità di ammirare la città dalle sponde del canale.

Se invece preferisci divertirti tra giostre e ruote panoramiche non può mancare una visita al Prater, il parco divertimenti più in voga della città. Il biglietto per la ruota panoramica è acquistabile online, non puoi dire di aver visitato Vienna senza aver ammirato il suo skyline dall’alto!

Che altro dire di questa romantica città? È conosciuta come una città elegante e ricca, all’apparenza e a dire di alcuni poco accogliente, ma visitandola ti accorgerai che anche Vienna ha un cuore tenero per tutti i suoi visitatori. Porta con sé secoli di storia e cultura, tanto che occorrerebbe almeno una settimana di permanenza per visitare tutto. Dalla musica all’arte, dalla storia alla scienza, durante la tua permanenza breve o lunga che sia, con molta probabilità avrai anche la possibilità di partecipare a molti eventi internazionali e festival ospitati in città.