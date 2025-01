Bagni di Segesta, le terme degli dei a ingresso gratuito

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Esiste un luogo di incredibile bellezza nel BelPaese, fatto di mare, di acque cristalline e di spiagge dorate, un posto la cui costa in maniera suggestiva segue sinuosamente una curva fino ad assomigliare, per chi la guarda dall’alto, a una mezza Luna. Questo luogo si chiama Trapani, una provincia nel cui cuore domina l’omonima città, che conserva un patrimonio naturalistico, storico e culturale davvero sorprendente, tutto da scoprire.

I motivi per cui raggiungere questo territorio della Sicilia occidentale sono tantissimi, e tra questi troviamo anche le terme di Segesta, una vera oasi di meraviglie perfetta per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi a stretto contatto con la natura.

Queste terme, conosciute anche col nome di Bagni di Segesta, sono costituite da sorgenti idrotermali situate nel comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani appunto. Sono antiche, affascinanti e mitologiche. Non è un caso, infatti, che siano chiamate anche terme degli dei. Ma come si raggiunge questo luogo paradisiaco? Quali sono gli orari e i costi? Scopriamolo insieme.

Terme di Segesta: un’antica fonte di benessere nella Sicilia occidentale

Immerse nella suggestiva campagna siciliana, queste terme così antiche e affascinanti sono strettamente legate alla mitologia greca, da qui il nome di terme degli dei.

Secondo la leggenda la divinità fluviale Krimisòs avrebbe riscaldato le acque del fiume per aiutare la ninfa Egesta che in questo luogo aveva trovato ristoro dalla sua fuga da Troia. Ed è sempre qui che la ninfa e il dio del fiume si innamorarono, dando poi successivamente il nome Segesta alla città che aveva visto nascere il loro amore.

La leggenda romantica, e suggestiva, che è stata tramandata per secoli incontra poi le testimonianze storiche che riferiscono dei poteri incredibili di queste sorgenti termali e che portano la firma di Strabone e Plinio il Vecchio.

L’eredità antichissima vive e sopravvive in questo luogo grazie anche a quella che è diventata una tradizione per i cittadini del posto (e oggi anche per i viaggiatori che giungono fin qui): immergersi nelle acque curative e fare il pieno di benessere in un’oasi selvaggia e naturale che entra di diritto tra le migliori terme di tutta la Sicilia.

Le sorgenti termali, infatti, hanno permesso la creazione di un’area lussureggiante e gratuita accessibile a chiunque. Le stesse, inoltre, sono utilizzate da due stabilimenti termali situati rispettivamente a Castellammare e ad Alcamo.

I Bagni liberi di Segesta: le terme gratuite degli dei

Conosciuti anche con il nome Polle del Crimisio, i Bagni liberi di Segesta sono un’oasi naturale tutta da scoprire. Racchiusi tra pareti rocciose di travertino bianco, con striature rosa che brillano al sole, questi specchi d’acqua sembrano essere protetti dalla natura alla stregua di un tesoro prezioso. A rendere l’atmosfera ancora più magica e suggestiva ci pensano i canneti, gli oleandri e i fichi d’india che crescono tutto intorno e che fanno di questo paesaggio pittoresco una perla da scoprire, da vivere e condividere.

Il paesaggio incontaminato e il potere curativo delle acque, che sgorgano a una temperatura di 47 gradi, hanno reso questo luogo una vera e propria attrazione turistica. Sono numerose, infatti, le persone che durante tutto l’anno raggiungono questa parte della Sicilia, per immergersi nelle piccole e rigeneranti calette a costo zero. I bagni di Segesta, infatti, sono assolutamente gratuiti, ma non per questo meno terapeutici rispetto alle altre terme d’Italia.

Come arrivare alle terme libere di Segesta

Per raggiungere le terme libere di Segesta è consigliabile optare per un mezzo proprio. È comunque possibile raggiungere la località termale anche in treno, grazie alla linea Palermo-Trapani, scendendo alla fermata di Castellammare del Golfo. Due, invece, sono gli aeroporti di riferimento per chi viaggia in aereo: il Falcone-Borsellino di Palermo e il Vincenzo Florio di Trapani Birgi.

Per chi arriva in auto, invece, l’uscita da prendere è quella di Castellammare del Golfo, da qui è possibile seguire la segnaletica stradale che conduce allo Stabilimento delle Terme. Poco prima dell’entrata è necessario imboccare una piccola strada fino a un parcheggio dove lasciare l’auto per poi proseguire a piedi.

Raggiungere le sorgenti termali è un’esperienza di benessere a tutto tondo. I percorsi semplici e suggestivi, infatti, attraversano tunnel naturali di piante fluviali che portano direttamente alle vasche. Lungo il tragitto è presente anche una piccola grotta che le persone utilizzano per fare la sauna e per rilassarsi circondati da una vegetazione ricca di profumi e colori, e accompagnati solo dal canto degli uccelli.

Quando andare e altre info utili

L’acqua delle Polle del Crimiso oggi ha una temperatura accertata di circa 47 gradi. Secondo fonti storiche e attuali i benefici delle acque sono in grado di intervenire su malattie reumatiche, respiratorie e cutanee, grazie alla ricchezza di minerali nelle calde acque termali.

Le terme libere di Segesta sono raggiungibili tutto l’anno, ma sono maggiormente consigliati i periodi più freschi o miti, quindi la primavera e l’autunno. Cosa portare con sé per un’esperienza termale all’insegna del benessere? Sicuramente un asciugamano e il costume, ma sono consigliate anche le scarpe da scoglio o da barca poiché il fondale delle fonti è particolarmente scivoloso a causa dei fanghi termali di cui potete usufruire, naturalmente, in maniera gratuita.

Terme Segestane

Oltre alle terme libere, vera e propria attrazione naturale delle terre di Sicilia, esistono anche due stabilimenti termali all’interno dei quali è possibile beneficiare di tutto il potere terapeutico delle acque delle Polle del Crimisio.

Le Terme Segestane, situate a Castellammare del Golfo nella contrada Ponte Bagni, sorgono proprio sulle sorgenti termali, dove la temperature raggiunge i 47 gradi. Lo stabilimento, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, offre la possibilità di immergersi all’interno di piscine con acqua termale e numerosi trattamenti di benessere, tra cui fanghi, inalazioni e bagni ipertermali.

Il complesso ospita ben sei piscine termali, di cui una esterna, dotate di idromassaggio e cascate. L’acqua all’interno delle vasche ha una temperatura che varia dai 37 gradi ai 39 gradi.

Giorni apertura, costi e orari terme

Le piscine delle Terme Segestane sono aperte tutti i giorni, fatta eccezione del periodo che va dal 1° dicembre al 6° gennaio. Sono previste, inoltre, altre chiusure straordinarie in concomitanza con ponti e festività. Lo stabilimento è aperto la mattina, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 24. L’ingresso serale è consentito fino alle 21.00 mentre i giorni di chiusura settimanali sono il lunedì mattina e il giovedì.

Il costo di ingresso giornaliero alle piscine è di 18 euro a persona. È possibile poi aggiungere altri servizi come fango e bagno terapeutico, al costo di 30 euro, massaggi e inalazioni.

Come arrivare

Le Terme Segestane si trovano a Castellamare del Golfo, in località Ponte di Bagni. È possibile raggiungerle in automobile, uscendo allo svincolo dell’autostrada A29 per Castellammare del Golfo (km 7,600) e proseguendo sulla Strada Provinciale che collega il comune siciliano a Segesta.

Per chi arriva in treno, invece, la stazione più vicina è quella di Alcamo Diramazione che dista poco più di 3 km dal complesso termale.

Terme Gorga

A pochi chilometri in auto dall’affascinante sito archeologico di Segesta sorge un altro complesso termale che sfrutta le sorgenti dell’affascinante territorio, stiamo parlando delle Terme Gorga.

Situate ad Alcamo in contrada Gorga, dalla quale prendono il nome, queste terme sono ospitate all’interno di un antico mulino ristrutturato. Le acque da cui attinge lo stabilimento sono di tipo alcalino-solfuree e sgorgano a temperature di 49 gradi.

Il complesso comprende uno stabilimento termale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, situato al primo piano e comprensivo di due piscine, un hotel e un ristorante. Oltre alle immersioni nelle acque termali è possibile accedere a tutta una serie di servizi e trattamenti come: inalazioni, irrigazioni nasali, fanghi e stufe, docce nasali e aereosol.

Giorni apertura, costi e orari terme

Le Terme Gorga, che sfruttano il potere curativo dell’omonima sorgente, sono aperte tutti i giorni dell’anno dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 22.00 ad eccezione del sabato e della domenica che osservano il seguente orario: 8.30 – 22.00.

L’ingresso al complesso, con la possibilità di accedere alle due piscine termali, è di 7 euro a persona per tre ore. È inoltre possibile acquistare un ingresso comprensivo di pranzo o cena all’interno del ristorante della struttura. Altri servizi termali sono inoltre disponibili a prezzi vantaggiosi grazie alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Come arrivare

Le Terme Gorga si trovano a Calatafimi, nella contrada Corga, e sono immerse nella natura sulla sponda orientale del fiume Caldo. Sono situate e a pochi chilometri dal sito archeologico di Segesta e a circa 35 km da Trapani.

Il modo migliore per raggiungerle è in automobile (mezzi propri o noleggio) percorrendo la A29 (Palermo-Mazara del Vallo) e uscendo ad Alcamo Ovest. In alternativa è possibile raggiungere il compresso anche in treno grazie alla vicinissima stazione di Alcamo Diramazione. Dalla fermata è possibile raggiungere le Terme di Gorga con una passeggiata a piedi di circa un chilometro.