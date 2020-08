L’Australia nasconde il suo segreto più bello sopra i nostri occhi

editato in: da

Nell’emisfero settentrionale c’è l’aurora boreale, al sud c’è l’aurora australe, fenomeno che illumina i cieli notturni di tonalità che virano dal verde al blu, dal viola al rosso. Ma la cosa bella è che l’aurora australe, a differenza dell’altra, è visibile in ogni mese dell’anno, sebbene ci siano alcuni periodi in cui è più probabile ammirarla. Per esempio da maggio ad agosto, ma anche in inverno e durante l’equinozio di primavera.

Inoltre l’aurora australe si caratterizza per colori più vivaci e innumerevoli sfumature. Il motivo per cui è meno conosciuta dell’altra è dovuto al fatto che, nonostante si possa vedere più volte all’anno, i luoghi adatti a questo scopo sono inferiori di numero rispetto a quelli del nord, dove il fenomeno dell’inquinamento luminoso è meno diffuso.

In lingua inglese viene chiamata “Southern lights” e ha origine dalle particelle provenienti dal Sole intrappolate dal campo magnetico terrestre. Le luci che si possono ammirare, e che la rendono tanto straordinaria, si formano nella fascia esterna dell’atmosfera.

E più si va a sud, in direzione Tasmania, più probabilità ci sono di vederla, soprattutto se ci si posiziona in luoghi poco illuminati ed estesi. Una location privilegiata per poterla ammirare è per esempio Bruny Island, in Tasmania, dove l’inquinamento urbano è minimo e la natura è selvaggia. Il posto perfetto per un’aurora australe da urlo!

Ma non è l’unica, anche il Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, sempre in Tasmania, è perfetto per osservarla così come Satellite Island, isolotto che consente di ammirare il cielo in tutto il suo splendore. Il solo “problema”, in questo caso, è che per soggiornarvi bisogna affittare l’isola intera! O ancora il Bathurst Harbour che dista parecchio dalle varie città e dove, quindi, l’inquinamento urbano è praticamente assente.

Non solo, anche la Nuova Zelanda, le isole Falkland, l’area circostante a Ushuaia e ovviamente l’Antartide sono posti ideali per ammirarla. Se siete appassionati di fenomeni celesti o semplicemente affascinati dall’idea di poter vivere un’esperienza così indimenticabile e unica, perché non organizzare il prossimo viaggio proprio nella magnifica Australia, spingendovi sempre più a sud a caccia dell’aurora perfetta!