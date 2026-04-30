Il fascino regale di Villa della Regina a Torino: gioiello sabaudo tra vigne e giardini

Villa della Regina è una raffinata dimora sabauda seicentesca circondata da giardini e vigneti, con un belvedere dal quale ammirare la città di Torino

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato:

Il fascino regale di Villa della Regina a Torino: gioiello sabaudo tra vigne e giardini
Ufficio Stampa
La splendida Villa della Regina

Situata sulle pendici di una collina nel quartiere Borgo Po a Torino, Villa della Regina rappresenta uno dei complessi più scenografici d’Italia, oltre che parte del circuito delle Residenze Sabaude in Piemonte, Patrimonio UNESCO dal 1997. Visitandola è possibile fare un tuffo nella vita di corte seicentesca, camminando negli stessi luoghi che hanno visto passare personaggi importanti della storia italiana, legati ai Savoia e non solo.

D’altronde, questo splendido complesso composto da vigna, giardini e residenza, faceva parte della cosiddetta “Corona di delizie”, ossia palazzi e luoghi di svago e riposo della Corte dei Savoia. Se le sue mura potessero parlare, siamo sicuri che svelerebbero trame e segreti davvero interessanti.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Itinerari culturaliItaliaTorino