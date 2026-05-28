Bandiere Verdi 2026, ecco le spiagge scelte dai pediatri per i bambini

Pubblicata la lista delle Bandiere Verdi 2026: premiate le 164 spiagge italiane ed estere ideali per bambini e famiglie secondo il parere di 3.238 pediatri

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Sara Boccolini

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Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Bandiere Verdi 2026, ecco le spiagge scelte dai pediatri per i bambini
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Veduta aerea della spiaggia di Lu Impostu, San Teodoro

Le Bandiere Verdi rappresentano uno dei riconoscimenti più importanti per le località balneari adatte alle famiglie con bambini. Certificate dai pediatri, le spiagge considerate ideali per i più piccoli rispondono a criteri precisi: fondali bassi e sicuri, acque cristalline, ampi spazi per giocare, presenza di bagnini, servizi dedicati e aree dove i bambini possano divertirsi in tranquillità.

Per il 2026 le Bandiere Verdi salgono a 164 complessive, di cui 153 in Italia. Il progetto, nato nel 2008, continua così a premiare le migliori destinazioni family friendly del Mediterraneo e non solo. Quest’anno sono state introdotte sei nuove località, tre italiane e tre africane, confermando la crescente attenzione verso il turismo balneare pensato per le famiglie.

La cerimonia di consegna ufficiale delle Bandiere Verdi 2026 si svolgerà nella sede del Comune di Termoli (Campobasso) sabato 11 luglio.

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