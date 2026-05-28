Per il 2026 le Bandiere Verdi salgono a 164 complessive, di cui 153 in Italia. Il progetto, nato nel 2008, continua così a premiare le migliori destinazioni family friendly del Mediterraneo e non solo. Quest’anno sono state introdotte sei nuove località , tre italiane e tre africane, confermando la crescente attenzione verso il turismo balneare pensato per le famiglie.

Le Bandiere Verdi rappresentano uno dei riconoscimenti più importanti per le località balneari adatte alle famiglie con bambini. Certificate dai pediatri, le spiagge considerate ideali per i più piccoli rispondono a criteri precisi: fondali bassi e sicuri, acque cristalline, ampi spazi per giocare, presenza di bagnini, servizi dedicati e aree dove i bambini possano divertirsi in tranquillità.

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Le new entry delle Bandiere Verdi 2026

Tra le novità italiane del 2026 entrano ufficialmente Modica in Sicilia, Sellia Marina in Calabria e Campomarino in Molise. Proprio quest’ultima segna un ritorno importante per il Molise, che dopo 14 anni conquista una nuova Bandiera Verde e porta a due il numero totale dei riconoscimenti regionali.

Anche all’estero arrivano nuove assegnazioni. La Repubblica del Gambia debutta infatti con tre spiagge premiate dai pediatri: Fajara Beach, Kololi Beach e Kotu Beach. Le località africane selezionate sono state giudicate particolarmente adatte ai bambini grazie agli ampi arenili, ai servizi presenti sul territorio e alla sicurezza garantita dalla presenza dei bagnini.

Le Bandiere Verdi vengono assegnate sulla base delle indicazioni di 3.238 pediatri italiani e stranieri che partecipano volontariamente all’iniziativa. I medici valutano non solo la qualità del mare e la sicurezza della spiaggia, ma anche la presenza di servizi utili alle famiglie, attività ricreative e strutture facilmente accessibili.

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Le regioni con più spiagge family friendly

La regione con il maggior numero di Bandiere Verdi 2026 è la Calabria, che raggiunge quota 22 località premiate. Subito dopo si trova la Sicilia con 19 spiagge riconosciute dai pediatri come perfette per i bambini. Sul podio sale anche la Sardegna con 16 Bandiere Verdi, mentre Marche e Puglia condividono il quarto posto con 13 località ciascuna.

Seguono Campania con 12 spiagge premiate, Toscana e Abruzzo con 11, Emilia-Romagna e Lazio con 10 e Veneto con 6. Numeri più contenuti per Liguria con 4 località family friendly, Basilicata, Molise e Friuli-Venezia Giulia con 2 spiagge ciascuna.

Tra le province italiane più premiate spiccano Latina, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Venezia e Teramo, territori che negli anni hanno investito molto sui servizi dedicati alle famiglie e sulla sicurezza delle spiagge.

Le spiagge estere con Bandiera Verde 2026

Oltre all’Italia, il riconoscimento coinvolge anche diverse località straniere. In Europa sono cinque le spiagge premiate: quattro si trovano in Spagna e una in Romania. Nel continente africano salgono invece a sei le spiagge con Bandiera Verde. Oltre alle tre nuove località del Gambia, confermate anche Coco Beach in Tanzania, Kendwa e La Marsa in Tunisia.

Negli ultimi anni il progetto ha assunto una dimensione sempre più internazionale, con l’obiettivo di promuovere un turismo balneare sicuro, accessibile e realmente pensato per il benessere dei bambini e delle famiglie.