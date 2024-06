5 cose da vedere nei dintorni di Trento, poco fuori città

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Lago di Santa Massenza, nella Valle dei Laghi, vicino Trento

Trento è circondata da una varietà di luoghi incantevoli che meritano di essere esplorati. Se la città offre molte attrazioni storiche e culturali, i dintorni di Trento nascondono gemme naturali e storiche per cui avrete modo di apprezzare ancora più di questa regione. Da laghi pittoreschi e montagne maestose a borghi storici e santuari affascinanti: qui c’è qualcosa per ogni tipo di viaggiatore. Ecco 5 posti imperdibili nei dintorni di Trento, ideali per chi ama la natura, la storia e le esperienze uniche.

1. Doss Trento in funivia

Il Doss Trento (Dòs Trènt in dialetto trentino) è una collina che offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sulla valle dell’Adige. La collina è un luogo di grande importanza storica, con scavi archeologici che testimoniano insediamenti preistorici e romani. La funivia, che parte dal quartiere di Sardagna, è un modo emozionante e comodo per raggiungere la cima, offrendo una vista mozzafiato durante il tragitto.

Esperienza da non perdere: prendere la funivia per ammirare Trento dall’alto e poi visitare il Mausoleo di Cesare Battisti, un monumento dedicato al patriota italiano, situato proprio sulla sommità del Doss Trento.

Come arrivare: la funivia per il Doss Trento parte dal quartiere di Sardagna, facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici dal centro di Trento.

2. Levico Terme

Levico Terme, situata a circa 20 km da Trento, è una località termale rinomata per le sue acque benefiche e il suo affascinante lago. La cittadina offre un mix di benessere, natura e cultura, con i suoi parchi termali, le ville storiche e le passeggiate lungo il lago. Il Parco delle Terme di Levico è un gioiello di botanica e architettura paesaggistica, ideale per rilassarsi e rigenerarsi.

Esperienza da non perdere: un bagno rilassante nelle acque termali e una passeggiata nel Parco Asburgico delle Terme, ammirando la flora esotica e le eleganti strutture del parco.

Come arrivare: Levico Terme è raggiungibile in auto da Trento, in direzione di Pergine Valsugana. Per chi si sposta coi mezzi ci sono anche collegamenti ferroviari e autobus che partono da Trento.

3. Monte Bondone

Il Monte Bondone, a circa 15 km da Trento, è una destinazione popolare per gli amanti dello sport all’aperto. Con i suoi oltre 20 km di piste da sci in inverno e i numerosi sentieri panoramici in estate, è il luogo ideale per gli appassionati di attività all’aperto. D’estate, il Monte Bondone offre percorsi escursionistici di varie difficoltà e una splendida vista sulle Dolomiti.

Esperienza da non perdere: in estate, fare un’escursione fino alla cima del monte e visitare il Giardino Botanico Alpino Viote, per scoprire la straordinaria biodiversità delle piante alpine. In inverno, provare l’emozione di sciare sulle sue piste ben attrezzate.

Come arrivare: il Monte Bondone è raggiungibile in auto da Trento, seguendo la SP85. Durante la stagione sciistica, ci sono anche autobus navetta che collegano Trento alle principali località sciistiche del Monte Bondone.

4. Valle dei Laghi

A pochi chilometri da Trento, la Valle dei Laghi è una regione affascinante caratterizzata da una serie di laghi pittoreschi (più di 7!), vigneti e borghi storici. I laghi dell’area maggiormente noti sono il Lago di Terlago, i laghi di Lamar, il Lago di Cavedine e il Lago di Toblino. La valle è conosciuta per i suoi vini, in particolare il Vino Santo Trentino, e offre numerose opportunità per escursioni a piedi o in bicicletta tra paesaggi incantevoli.

Esperienza da non perdere: visitare il Lago di Santa Massenza e il suo villaggio, famoso per la distillazione della grappa. Partecipare a una degustazione di grappa in una delle distillerie locali per scoprire i sapori autentici della tradizione trentina.

Come arrivare: La Valle dei Laghi è facilmente raggiungibile in auto da Trento; ma ci sono anche collegamenti in autobus da Trento ai principali paesi della valle.

5. Santuario di San Romedio

Il Santuario di San Romedio, situato nella Val di Non a circa 40 km da Trento, è uno dei luoghi più suggestivi del Trentino. Costruito su una roccia alta 70 metri, il santuario è composto da cinque chiese sovrapposte ed è raggiungibile attraverso un sentiero panoramico che offre viste mozzafiato sul paesaggio circostante.

Esperienza da non perdere: percorrere il sentiero che parte dal vicino paese di Sanzeno, passando per il canyon di San Romedio, e visitare il santuario, immerso in un’atmosfera di pace e spiritualità. Non dimenticare di visitare l’orso bruno che vive nei pressi del santuario, simbolo della fauna locale.

Come arrivare: il Santuario di San Romedio è raggiungibile in auto da Trento, in direzione di Cles e poi seguendo le indicazioni per Sanzeno. Ci sono anche autobus che collegano Trento a Sanzeno, da dove parte il sentiero per il santuario.

Prodotti tipici di artigianato e gastronomia

Trento e i suoi dintorni sono famosi per i loro prodotti tipici, sia di artigianato che gastronomici. Tra i prodotti artigianali, spiccano le ceramiche, i tessuti e i lavori in legno, spesso decorati con motivi tradizionali alpini. Passeggiando per i mercati locali o visitando i laboratori artigiani, potrai trovare oggetti unici e di alta qualità, perfetti come souvenir o regali.

La gastronomia locale è altrettanto ricca e variegata. I salumi, come lo speck e la lucanica, e i formaggi, come il Trentingrana e il Puzzone di Moena, sono solo alcuni dei prodotti tipici da assaporare. Non perdete l’occasione di degustare i vini locali, tra cui il Marzemino, il Teroldego e il già citato Vino Santo. I mercati contadini e le sagre paesane sono il luogo ideale per scoprire e assaporare queste prelibatezze.

Periodo migliore per visitare i dintorni di Trento

Il periodo migliore per visitare Trento e i suoi dintorni dipende dalle attività da svolgere. La primavera e l’autunno sono ideali per esplorare i paesaggi naturali, fare escursioni e visitare i borghi, grazie alle temperature miti e ai colori spettacolari della natura. L’estate è perfetta per gli amanti delle attività all’aperto come l’escursionismo, la mountain bike e le passeggiate in montagna. L’inverno, con le sue abbondanti nevicate, trasforma Trento e le sue montagne circostanti in un paradiso per gli amanti dello sci e degli sport invernali. Le festività natalizie, con i mercatini di Natale che animano le piazze e le strade, offrono un’atmosfera magica e unica. Ogni stagione offre qualcosa di speciale, rendendo Trento e dintorni una meta affascinante tutto l’anno.