PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il misterioso borgo di Cirella Vecchia

In alto, su un promontorio che domina la Riviera dei Cedri da circa 172 metri di quota, ci sono muri consumati dal sole, archi vuoti e pietre ferite da secoli di assedi e abbandoni. È tutto ciò che rimane di Cirella Vecchia, borgo ormai abbandonato della Calabria. Tutto intorno profuma di fichi d’India, agave, rosmarino selvatico e terra secca, mentre il silenzio è quasi l’unica compagnia costante.

Davanti al promontorio galleggia l’Isola di Cirella, piccolo scoglio calcareo diventato simbolo dell’intera zona. Da lassù il Tirreno sembra aprirsi senza confini, mentre alle spalle compaiono i rilievi del Pollino, duri e selvatici. Dentro questo paesaggio ruvido, Cirella Vecchia conserva l’anima di un luogo sopravvissuto a invasioni, terremoti, pestilenze e bombardamenti.

Molti parlano di “borgo fantasma” e, se da un lato è certamente vero, dall’altro è riduttivo: tra questi ruderi si percepisce ancora il peso della vita quotidiana. Restano tracce di chiese, case nobiliari, mura difensive, scale consumate e aperture che incorniciano il mare. Alcuni affreschi resistono ancora dentro edifici religiosi devastati dal tempo.

Breve storia di Cirella Vecchia

La storia di Cirella Vecchia attraversa secoli lontanissimi. Reperti fossili rinvenuti nell’area hanno infatti confermato presenze umane già nel Paleolitico superiore. Successivamente arrivarono popolazioni greche, lucane e brettie tra il 600 e il 550 a.C., trasformando questo tratto di costa in un centro strategico della Magna Grecia.

In epoca romana Cerillae acquisì ulteriore importanza grazie alla posizione favorevole lungo il Tirreno. Fonti storiche collegano il territorio persino agli eventi della Seconda Guerra Punica e alla Battaglia di Canne del 216 a.C. Resti archeologici disseminati nel territorio raccontano ancora quella fase storica. Lungo la salita verso il villaggio appare anche un mausoleo romano, probabilmente destinato a funzioni funerarie.

Il volto attuale di Cirella Vecchia nacque però nel IX secolo. Le continue incursioni saracene lungo la costa spinsero gli abitanti verso l’altura, ritenuta più sicura e facilmente difendibile. Nacque così una città fortificata protetta da mura dove trovarono spazio il castello, edifici religiosi e abitazioni nobiliari. Restavano fuori soltanto il convento e alcune strutture legate agli ordini monastici.

La Chiesa di San Nicola Magno rappresentava il centro spirituale dell’abitato medievale. Accanto sorgevano la Chiesa di Santa Maria della Neve, il Convento di San Francesco di Paola costruito nel 1545 e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ancora oggi, tra pareti lesionate e navate aperte verso il cielo, si intravedono altari, frammenti decorativi e resti di affreschi.

Normanni, corsari ottomani, terremoti e pestilenze segnarono profondamente la vita del nucleo antico nel corso del tempo. Il colpo definitivo arrivò però tra il 1806 e il 1808, durante l’età napoleonica. Prima giunsero le truppe francesi e poi il bombardamento della marina britannica diretto contro le postazioni controllate dai francesi sulla costa calabrese. Gran parte dell’abitato venne devastata, al punto che gli abitanti abbandonarono definitivamente il promontorio trasferendosi più in basso, vicino al mare, dando origine all’attuale Cirella.

Da allora il paese antico rimase vuoto. Pietra dopo pietra, stagione dopo stagione, il borgo si trasformò in uno dei luoghi più scenografici della Calabria tirrenica.

Come visitare Cirella Vecchia e cosa vedere

Una piccola ma essenziale premessa: l’accesso al borgo richiede una certa attenzione, poiché i sentieri di ciottoli risultano sconnessi e levigati dai secoli. L’arrivo ai ruderi, però, produce subito una sensazione particolare, in quanto Cirella Vecchia mantiene anche adesso un aspetto autentico.

Contemporaneamente, sterpaglie, muri spezzati e sentieri irregolari contribuiscono al suo fascino. La parte più suggestiva riguarda certamente i resti del castello medievale. Oggi rimangono poche strutture, ma basta osservare la posizione strategica del promontorio per comprendere il ruolo difensivo della fortificazione. Da qui lo sguardo controllava mare e costa con largo anticipo rispetto agli assalti provenienti dal Tirreno.

Molto intense anche le rovine delle chiese. Tra aperture senza tetto e pareti erose dal tempo affiorano ancora dettagli decorativi, porzioni di altari e banchi liturgici. Dentro la Chiesa di San Nicola Magno si percepisce persino adesso la grandezza religiosa raggiunta dal borgo nei secoli passati.

Pochi metri più in là c’è il Teatro dei Ruderi, anfiteatro moderno costruito accanto all’area archeologica. Durante l’estate ospita concerti, rappresentazioni teatrali e rassegne culturali, tanto che le luci soffuse, il cielo aperto e le rovine medievali regalano uno degli scenari più particolari dell’intera Calabria.

Impossibile ignorare l’Isola di Cirella che proprio dalla stessa collina appare vicinissima e separata dalla costa da un tratto breve di mare trasparente. Sulla sommità riposano i resti di una torre difensiva del XVI secolo utilizzata per avvistare pirati turchi e corsari.

Vale la pena concludere la giornata nel centro storico di Diamante, famosa “Città dei Murales e del Peperoncino”, con oltre 300 dipinti che colorano vicoli e facciate.

Dove si trova e come arrivare

Cirella Vecchia si trova nel territorio comunale di Diamante, in provincia di Cosenza, quindi lungo la costa tirrenica della Calabria settentrionale. Il borgo domina la Riviera dei Cedri da un promontorio affacciato direttamente sul mare. L’uscita autostradale più vicina lungo la A2 del Mediterraneo è quella di Lagonegro Nord oppure Cosenza Nord, proseguendo successivamente verso la costa tirrenica tramite la SS18. Diamante dista circa 80 chilometri da Cosenza.

Dal centro moderno di Cirella inizia la salita verso l’area archeologica tramite una strada asfaltata che conduce fino al piazzale vicino al Teatro dei Ruderi. Da quel punto partono percorsi sterrati e gradini in pietra tra vegetazione mediterranea e rovine. Il periodo ideale per raggiungere questo borgo fantasma è quello tra le fine della primavera e l’inizio d’autunno, soprattutto durante le ore precedenti al tramonto.

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In questa fase della giornata, infatti, la luce radente, la brezza marina e i colori del Tirreno trasformano il promontorio in un luogo quasi cinematografico: qui la Calabria mostra il suo volto più antico, duro e magnifico.