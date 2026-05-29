Il caldo anticipa l'estate: dalle sponde del Garda alle porte di Roma, ecco la guida definitiva per trovare freschezza e divertimento nei parchi acquatici

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio Stampa L'oasi di Caribe Bay a Jesolo

Sfrecciare giù da scivoli mozzafiato alla velocità della luce, costruire barche di mattoncini colorati tra mille spruzzi o semplicemente rilassarsi al sole su una spiaggia di sabbia bianchissima: suona come il modo perfetto per inaugurare l’estate, vero? Quest’anno non c’è bisogno di aspettare il solstizio: con le temperature che stanno già registrando picchi tipicamente estivi in tutta la penisola, la voglia di freschezza e divertimento è scattata in anticipo.

Che siate alla ricerca di una discesa adrenalinica da altezze vertiginose o di lagune tranquille perfette per i più piccoli, i parchi acquatici italiani sono pronti a inaugurare una stagione da record con aperture anticipate e novità incredibili. Dalle sponde del Lago di Garda fino alle porte della Capitale, l’offerta di quest’anno unisce ambientazioni uniche al mondo e atmosfere tropicali.

Caribe Bay, Jesolo (Veneto)

Sabato 30 maggio riparte la stagione di Caribe Bay, l’oasi tropicale eletta per 15 volte Miglior Parco Acquatico d’Italia ai Parksmania Awards. L’offerta per l’estate 2026 del parco acquatico a Jesolo unisce il relax della sabbia bianca a forti scariche di adrenalina, grazie a storiche attrazioni come Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa. La grande novità di quest’anno è l’inclusione nel biglietto d’ingresso del Caribbean Golf, un minigolf a tema pirati da 24 buche, accessibile direttamente dall’interno.

Ad arricchire le giornate ci saranno quattro spettacoli dal vivo quotidiani con acrobati e performer internazionali. Infine, per garantire un’esperienza di totale benessere a contatto con la natura, da questa stagione il parco diventa interamente smoking-free, riservando ai fumatori solo specifiche aree dedicate.

Acquaworld, Concorezzo (Lombardia)

Sempre il 30 maggio, Acquaworld inaugura la stagione estiva riaprendo l’area esterna con il ritorno di Tiki Bay e Blue Paradise. L’unico parco acquatico italiano aperto tutto l’anno si trasforma in un’oasi tropicale a breve distanza da Milano, offrendo spiagge di sabbia bianchissima, cabane balinesi, la laguna e gli scivoli della Maki Maki Tower.

Per il suo quindicesimo anniversario, il parco amplia l’offerta culinaria con undici punti ristoro e ripropone la comoda formula del pranzo al sacco fino al 7 settembre. Tra schiuma party e promozioni speciali sui biglietti, la stagione promette relax e divertimento per tutta la famiglia.

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Magicland, Valmontone (Lazio)

Dal 30 maggio al 2 giugno, MagicLand a Valmontone celebra il suo quindicesimo anniversario inaugurando la stagione con un lungo fine settimana ricco di eventi, tra cui i Camper Days. La vera stella del weekend è però la riapertura di MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico da 40.000 metri quadri.

La stagione 2026 debutta con l’inaugurazione di quattro nuovi scivoli alti 15 metri, che arricchiscono l’offerta di Playa del Sol, la spiaggia con sabbia che non scotta, e della grande piscina a onde. Pensato per tutti, il complesso offre anche un’area benessere e una quiet room dedicata ai visitatori con autismo.

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Aqua World – Cinecittà World, Roma (Lazio)

Anche alle porte della Capitale il divertimento acquatico entra nel vivo, a partire da sabato 30, con la riapertura di Aqua World, il parco di Cinecittà World pensato per offrire una vera fuga esotica a breve distanza dalla città. Qui le atmosfere cinematografiche lasciano spazio a spiagge dorate, giochi d’acqua e aree relax immerse nella vegetazione, con zone riservate per chi cerca il massimo del comfort.

Per gli amanti dell’adrenalina ci sono le curve mozzafiato degli scivoli Vortex & Boomerang, mentre il cuore pulsante del divertimento è la Cinepiscina. Tra musica, animazione dal vivo e gli attesissimi schiuma party del fine settimana, il parco si trasforma nel palcoscenico perfetto per rinfrescare l’estate 2026.

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Gardaland, Castelnuovo del Garda (Veneto)

Infine, in vista del ponte del 2 giugno, la voglia di vacanze in famiglia e tempo di qualità trova la risposta perfetta sulle sponde del Lago di Garda. Sabato 30 maggio riapre infatti LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo e unico parco acquatico a tema LEGO® in Europa.

Qui il divertimento assume forme uniche: è possibile personalizzare il proprio gommone con i celebri mattoncini prima di lasciarsi trasportare lungo il LEGO® River Adventure, un percorso acquatico che attraversa la suggestiva Miniland, dove i più famosi monumenti italiani sono riprodotti in scala 1:20. Per i più dinamici non mancano gli scivoli di Jungle Adventures, l’area Beach Party con le sue divertenti secchiate a sorpresa e la LEGO® Creation Island per costruire imbarcazioni uniche.