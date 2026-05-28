Il Castello Utveggio a Palermo domina il Monte Pellegrino con la sua meravigliosa architettura neogotica e offre panorami spettacolari sul golfo e sulla città

iStock Vista della città di Palermo e del Castello Utveggio

Il Castello Utveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello, ma in realtà si tratta di una costruzione del 1934, realizzata con finalità turistiche.

La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello Utveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano.

La storia del Castello Utveggio

Il Castello Utveggio fu costruito nel 1934 per volontà del Cavaliere Michele Utveggio, con l’intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L’intera struttura (edificio principale, strada di accesso con ponte, arredo esterno, grandi serbatoi di acqua potabile, impianto di sollevamento e magazzini) venne finalizzata in appena 5 anni ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata.

Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La Regione Siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni e esterni. L’edificio divenne così la sede di una Scuola di Eccellenza, il CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali).

Dopo questo periodo di rinascita, in cui ospitò anche Papa Giovanni Paolo II, il Castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola (2016), fino al 2025 quando venne finalmente riaperto al pubblico, dopo grandi lavori di restauro. Il Castello Utveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento.

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Visitare il Castello

La riapertura del Castello Utveggio offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull’intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto.

La visita al Castello è gratuita con prenotazione obbligatoria e ingresso in gruppi. I tour si svolgono di lunedì (per le visite scolastiche), giovedì, venerdì, sabato e domenica per le visite individuali con possibilità di scegliere tra i turni mattutini (ore 10, 11 e 12) e quelli pomeridiani (ore 16, 17 e 18). La visita dura circa 50 minuti ed è condotta in italiano e inglese.

Per le prenotazioni, consultare il sito del Turismo del Comune di Palermo.

L’insieme di natura, storia e panorama rende questa zona una tappa imperdibile per chi desidera scoprire il volto più autentico del capoluogo della Sicilia.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Il Castello di Utveggio si trova sulla sommità del Monte Pellegrino, nel territorio di Palermo, in una posizione dominante rispetto alla città e al mare che Goethe definì “il più bel promontorio del mondo”.

Il Castello Utveggio, per tutelare l’area naturalistica, non è raggiungibile in auto ma per accedere all’area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. Il punto di incontro è Largo Antonio Sellerio, alle falde del Monte Pellegrino. Al termine della visita prenotata la navetta ricondurrà i viaggiatori al punto di incontro. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità.