Fra le 3 torri che hanno reso celebre San Marino, la Cesta occupa il punto più alto del Titano e regala una visita intensa, fatta di mura antiche, silenzi di quota e orizzonti che arrivano fino all'Adriatico

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Seconda Torre di San Marino

C’è un piccolo Stato incastonato nell’Italia centrale, per la precisione è adagiato sulle creste del Monte Titano. Il suo nome è San Marino e, nonostante le minute dimensioni, è in grado di raccogliere in pochi chilometri secoli di autonomia, battaglie, architetture militari e panorami che restano impressi molto più di una fotografia. Chi raggiunge il suo centro storico incontra presto la Guaita, la prima e più celebre fortificazione, poi una dorsale di roccia, parapetti, bosco, strisce di luce e scorci improvvisi che conducono verso un altro baluardo. Più in alto, più raccolta e più severa, compare lei: la Seconda Torre.

Chiamata anche Cesta (e in alcuni documenti storici Fratta), occupa la vetta più elevata del Titano a più o meno 755 metri sul livello del mare. Nessun altro edificio sammarinese raggiunge questa quota, e infatti arrivarci equivale a seguire il filo della montagna lungo quello spettacolare percorso che collega le 3 torri della Repubblica.

A sinistra i pendii verdi, a destra la caduta netta della roccia, davanti una struttura di pietra calcarea che emerge dalla cresta quasi fosse parte stessa della cima. Chi giunge fin quassù scopre subito un dettaglio curioso: pur essendo uno dei simboli assoluti dello Stato, la Seconda Torre possiede un carattere più riservato rispetto alla Guaita, come fosse una sentinella silenziosa che continua a osservare la valle da oltre 7 secoli.

Breve storia della Seconda Torre di San Marino

Le origini della Cesta vanno cercate molto più indietro rispetto alla sua attuale configurazione medievale. Il nucleo primitivo, secondo la tradizione storica e l’etimologia latina del termine, svolgeva già funzioni di torre d’avvistamento in epoca romana. Una scelta perfettamente comprensibile: da questa altezza la vista spazia senza ostacoli verso la Romagna, le colline marchigiane, l’entroterra appenninico e, nelle giornate limpide, fino all’Adriatico.

La prima attestazione scritta risale al 1253, anno in cui la fortificazione compave in un documento con lo stesso nome tramandato fino a oggi. A quel tempo San Marino stava consolidando la propria identità politica, e il controllo delle alture rappresentava una priorità assoluta. Nel 1320 la torre ricevette un potenziamento decisivo, poiché venne aggiunto un alto muro esterno e l’intero complesso fu integrato nella seconda cinta difensiva della città. Da quella fase diventò un ingranaggio essenziale del sistema militare sammarinese.

Il mastio, con la sua inconfondibile pianta pentagonale, resta ancora uno degli elementi architettonici più affascinanti del complesso. Nel XVI secolo fu aperto l’ingresso ancora visibile oggi. L’architrave conserva un’incisione preziosa, con ai lati dello stemma della Repubblica in cui compare la data 1596, testimonianza del rifacimento della porta.

Dopo la fine del ‘500 il ruolo strategico del fortilizio iniziò gradualmente a ridursi. Secolo dopo secolo l’edificio perse centralità, fino a un lungo periodo di abbandono. Il salvataggio arrivò tra il 1924 e il 1925, anni di un restauro radicale che bloccò il degrado e riportarono la Cesta a un’immagine vicina a quella medievale. Gran parte dell’aspetto attuale nasce proprio da quell’intervento, condotto con l’intenzione di restituire identità storica al monumento.

Dal 1956 la torre accoglie anche il Museo delle Armi Antiche, una raccolta oplologica che custodisce circa 700 esemplari provenienti da epoche differenti.

Come funziona la visita e cosa vedere

Arrivando al cospetto della Seconda Torre di San Marino prima si nota il profilo delle mura, poi le aperture strette delle balestriere, quindi il disegno severo del mastio. Avvicinandosi, la pietra mostra venature, segni del tempo e piccoli dislivelli consumati da secoli di passaggi. L’accesso principale sorpassa la porta rinascimentale con lo stemma della Repubblica, un semplice attraversamento che cambia immediatamente ritmo e atmosfera.

Le caditoie, ancora perfettamente leggibili, raccontano un’epoca in cui la difesa ravvicinata decideva il destino di intere comunità. Le balestriere, strette e verticali, permettevano precisione e protezione. All’interno il percorso museale guida attraverso sale raccolte che ospitano armi bianche, archibugi, pistole a pietra focaia, armature, elmi, lame da parata e strumenti militari provenienti da secoli differenti.

La raccolta copre un arco temporale compreso tra il Medioevo e il XIX secolo, offrendo una lettura concreta dell’evoluzione bellica europea. Poi arriva il momento più atteso: salendo verso il punto più alto del complesso, la Cesta si apre improvvisamente verso l’esterno.

Davanti agli occhi compare una delle viste più ampie di tutta San Marino, mentre in basso si nota la città storica, più lontano le colline romagnole e ancora oltre la linea chiara dell’Adriatico. Sotto il versante orientale del complesso, inoltre, si sviluppa il Pilastro della Cesta, parete frequentata dagli arrampicatori.

Qui una via aperta nel 2000 conduce fino a una terrazza sommitale attraverso 5 tiri con difficoltà fino al 6b/A0, un itinerario tecnico che conferma quanto questo tratto del Titano rappresenti anche un piccolo riferimento verticale per l’alpinismo locale.

Dove si trova e come arrivare

La Seconda Torre di San Marino si trova nel punto più elevato del Monte Titano, il massiccio calcareo che sostiene il centro storico della Repubblica e ne definisce l’identità paesaggistica. Dal cuore della Città di San Marino il percorso più suggestivo parte dalla Prima Torre Guaita, da cui una dorsale panoramica conduce verso la Cesta attraversando il celebre Passo delle Streghe (tratto tra i più fotografati dell’intero Paese).

Un’alternativa parte dalla Cava Antica, area utile anche per il parcheggio, con una salita che consente di raggiungere direttamente la torre attraverso il versante boschivo. Per chi arriva dall’Italia, il riferimento più semplice è Rimini, da dove ci vogliono più o meno 40 minuti in auto passando da Borgo Maggiore e risalendo le curve del Titano.

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Una volta davanti alla Cesta si comprende subito perché questo luogo sia diventato un’icona nazionale, tanto da comparire persino sulle monete sammarinesi da 1 euro: tra tutte le immagini associate alla Repubblica, poche possiedono la stessa forza. Roccia, quota, storia militare, silenzio, vento e uno sguardo che abbraccia mezza Italia. La Cesta resta lassù, fedele al proprio ruolo originario, ovvero quello di guardare lontano prima degli altri.