Fteri Beach a Cefalonia è tra le spiagge più belle del mondo 2026: una baia selvaggia tra scogliere bianche e mare turchese

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iStock La paradisiaca spiaggia greca di Fteri

Lontana dalle rotte più battute, dove la natura si esprime nella sua forma più pura, Fteri Beach, sull’isola di Cefalonia, nel 2026 è stata riconosciuta come seconda tra le 50 spiagge più belle del mondo, un traguardo che non sorprende chi ha avuto la fortuna di scoprirla.

Nascosta in una baia appartata sul versante nord-occidentale dell’isola, si rivela solo a chi è disposto a cercarla, ed è proprio un simile isolamento a renderla così speciale.

Fteri Beach, un rifugio incontaminato

Arrivando a Fteri, tra le spiagge più belle del mondo del 2026, la prima sensazione è quella di trovarsi davanti a un paesaggio quasi primordiale: le candide scogliere, alte e luminose, abbracciano la baia disegnando una curva perfetta che accompagna lo sguardo fino al mare e, alle loro pendici, si distende una spiaggia di ciottoli bianchissimi, mescolati a sabbia chiara, che riflettono la luce con un’intensità quasi abbagliante.

Da un lato, il bianco della roccia e dei sassi, dall’altro il blu del Mar Ionio che qui assume sfumature sorprendenti: trasparente vicino alla riva, poi turchese, poi verde smeraldo, fino a diventare blu profondo, in un gioco di colori che cambia senza sosta con la luce del giorno.

Ma non è tutto: Fteri resta sempre poco affollata, anche nei periodi più frequentati si incontrano poche persone, spesso non più di una decina, un aspetto che permette di vivere la spiaggia in una dimensione rara, fatta di spazio e quiete.

Alle spalle della spiaggia, la vegetazione mediterranea cresce fitta e intensa, e crea un contrasto ancora più netto tra il verde degli alberi e il bianco accecante della baia.

Una spiaggia selvaggia, senza servizi e compromessi

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Fteri non è una spiaggia per tutti ed è questo uno dei suoi punti di forza: non esistono stabilimenti, bar, lettini o ombrelloni né vi sono servizi o infrastrutture, nulla che modifichi l’equilibrio naturale del luogo.

Eppure, a differenza di molte baie simili, offre uno spazio retrostante abbastanza ampio e aperto, che consente di sostare senza la presenza di pareti rocciose instabili o a strapiombo: ciò rende la permanenza più tranquilla e vivibile, pur mantenendo intatto il carattere selvaggio.

Chi arriva qui lo fa, infatti, con l’obiettivo di rallentare, osservare ed entrare in vera connessione con il paesaggio: insomma, non si tratta di una spiaggia da “consumo veloce”, ma da vivere appieno.

Come raggiungere Fteri Beach

La via più semplice per raggiungere Fteri Beach è via mare: i taxi boat partono principalmente da Zola e permettono di arrivare in una decina di minuti alla spiaggia, godendo anche di una prospettiva suggestiva delle scogliere e della costa.

In alternativa, è possibile raggiungerla a piedi seguendo un sentiero piuttosto ripido, un percorso che richiede un po’ di impegno, ma che rende l’arrivo ancora più gratificante.

Qualunque sia la scelta, il consiglio è di arrivare preparati: non essendovi alcun tipo di servizio, è importante portare con sé acqua, cibo e tutto il necessario per la permanenza ma, come già accennato, è proprio questa assenza a rendere Fteri ciò che è, un paradiso dove la natura non è stata adattata all’uomo, ma è l’uomo che si adatta alla natura.