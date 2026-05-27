Tra mare e storia, il Castello di Santa Severa, in una cornice unica sul litorale tirrenico, narra magia con eventi estivi culturali, musicali e artistici

iStock Il castello di Santa Severa si affaccia sul mare

Il Castello di Santa Severa è uno dei luoghi storici più affascinanti del litorale laziale, situato a pochi chilometri a nord di Roma nel comune di Santa Marinella. Affacciato direttamente sul Mar Tirreno, rappresenta un raro esempio di complesso monumentale rimasto intatto nel tempo e oggi valorizzato come spazio multifunzionale.

La sua posizione panoramica e la lunga storia che lo caratterizza lo rendono una meta ideale per chi desidera unire cultura, mare e archeologia in un’unica visita. Il castello è facilmente riconoscibile per la sua imponente struttura che domina la costa e racconta secoli di trasformazioni storiche e sociali.

La storia del Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa sorge sul sito di Pyrgi, città portuale collegata all’antica Caere (Cerveteri) fondata tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C.. Durante il III secolo a.C., attraverso la romanizzazione del territorio costiero, su una parte del sito etrusco venne fondato il castrum romano di Pyrgi. In epoca medievale il sito venne poi trasformato in borgo conosciuto come Castellum Sanctae Severae mentre il castello venne costruito nel XIV secolo.

Nel corso dei secoli il castello passò attraverso vari proprietari fino a diventare un presidio strategico dello Stato Pontificio lungo la costa laziale. Dopo un periodo di massimo splendore raggiunto nel Seicento, il Castello ebbe una lenta decadenza fino a essere utilizzato come postazione militare strategica dai tedeschi nel 1943.

Visitare il Castello

Oggi il Castello di Santa Severa è un importante spazio multifunzionale che ospita mostre, eventi e percorsi espositivi. La visita permette di esplorare le antiche mura, le torri e il cortile interno, oltre al Museo del Mare e della Navigazione Antica che racconta il legame tra il castello e il Mediterraneo.

Il complesso offre anche aree verdi, spazi per eventi all’aperto e un’area archeologica che testimonia le origini antiche del sito.

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Eventi estivi al Castello di Santa Severa

Durante l’estate il Castello diventerà il cuore pulsante della cultura del Lazio grazie alla rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 2026”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Dal 1 giugno al 30 agosto il grande prato ai piedi della fortezza ospiterà un fitto calendario di appuntamenti tra musica, teatro, cinema, letteratura e arte contemporanea.

La stagione si apre con la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, un omaggio alla diva hollywoodiana con oltre cento opere tra cui lavori di Andy Warhol e altri artisti internazionali, che raccontano il mito e la fragilità di Marilyn.

Il programma musicale include concerti di artisti come Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Stadio, Gaia e Alexia, oltre a eventi dedicati al jazz, allo swing e alla lirica. Spazio anche ai giovani talenti con il contest LazioSound e ospiti speciali come Noemi.

Il teatro propone spettacoli per famiglie e grandi nomi della scena italiana, mentre il cinema all’aperto alterna classici Disney e commedie italiane. Non mancano danza, talk di attualità, incontri letterari con “Libri e Calici”, iniziative enogastronomiche e visite guidate.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale del Castello di Santa Severa.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Castello di Santa Severa si trova sulla costa tirrenica del Lazio, nel comune di Santa Marinella, a circa 50 chilometri da Roma. È facilmente raggiungibile sia in auto tramite la SS1 Aurelia, sia in treno grazie alla linea ferroviaria regionale con fermata Santa Severa Nord.