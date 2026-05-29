Un castello leggendario, che pare abbia ispirato artisti, pittori e scrittori per secoli, trasformandosi in uno dei luoghi più magnetici e cinematografici di Francia

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista dello Château Gaillard immerso nel verde

Alcuni dei luoghi più suggestivi in Europa lo sono perché capaci di evocare immediatamente il Medioevo più epico, quello dei sovrani guerrieri, delle alleanze spezzate e delle fortezze costruite per dominare il mondo. Château Gaillard, in Normandia, appartiene senza dubbio a questa categoria di posti che hanno dell’incredibile, capaci di stupire ancora oggi, quando tutto sembra invece “già visto”.

Arroccato su una falesia calcarea che domina una delle anse più scenografiche della Senna, il castello appare ancora oggi come un frammento di leggenda rimasto ancorato nel tempo. Le sue rovine, scolpite dal vento e dalla storia, raccontano l’ambizione smisurata di Riccardo Cuor di Leone, il re guerriero d’Inghilterra che volle erigere qui una delle fortezze più avanzate del Medioevo. Infatti, basta arrivare ai piedi delle sue mura per capire perché questo luogo continui ad affascinare viaggiatori, storici e fotografi provenienti da tutto il mondo.

La fortezza sulla Senna di Riccardo Cuor di Leone

Château Gaillard sorge a Les Andelys, nel cuore della Normandia francese e fu costruito tra il 1196 e il 1198 in tempi considerati straordinari persino per l’epoca. Riccardo Cuor di Leone, re d’Inghilterra e duca di Normandia, ordinò la realizzazione della fortezza per controllare la valle della Senna e difendere Rouen dall’avanzata del re di Francia Filippo Augusto.

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Il castello rappresentava un capolavoro assoluto di architettura militare medievale: bastioni concentrici, fossati asciutti, mura studiate per resistere agli assedi e una posizione praticamente inespugnabile a quasi cento metri sopra il fiume. Per molti storici, Château Gaillard era addirittura in anticipo di secoli rispetto alle fortificazioni contemporanee. Secondo una celebre tradizione, osservando la fortezza appena terminata, Riccardo Cuor di Leone avrebbe esclamato: “Che magnifica figlia di un anno”. Da qui deriverebbe il nome “Gaillard”, termine antico che indicava qualcosa di possente, vigoroso e audace – infatti, l’espressione si riferisce a qualcosa di “già cresciuto, forte”.

Ma il destino del castello fu tanto glorioso quanto tragico: dopo la morte di Riccardo nel 1199, infatti, Château Gaillard cadde sotto l’assedio di Filippo Augusto nel 1204, al termine di mesi drammatici segnati dalla fame e dalla disperazione. Tra gli episodi più cupi ricordati dalla storia vi è quello delle “bocche inutili”: centinaia di abitanti del villaggio, rimasti intrappolati tra le mura e l’esercito nemico, morirono di stenti nei fossati della fortezza.

Nel corso dei secoli il castello cambiò più volte padrone durante la Guerra dei Cent’Anni, fino a perdere gradualmente la sua funzione strategica. Le sue pietre vennero persino riutilizzate per altri edifici della regione, ma le rovine conservarono intatto il loro potere evocativo. Ancora oggi, quando la nebbia sale dalla Senna e avvolge le mura spezzate, Château Gaillard sembra appartenere più al regno delle leggende che alla realtà.

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Dove si trova Château Gaillard e come raggiungerlo

Château Gaillard si trova a Les Andelys, nel dipartimento dell’Eure, in Normandia, tra Parigi e Rouen. La sua posizione panoramica domina uno degli angoli paesaggistici più suggestivi della Senna e offre una vista spettacolare sulle falesie bianche, sui tetti del borgo e sulla valle circostante. Da Parigi è raggiungibile in circa un’ora e mezza d’auto, il che lo inquadra come una meta perfetta anche per un’escursione giornaliera. Chi preferisce i mezzi pubblici può arrivare in treno fino a Rouen o Vernon e proseguire poi verso Les Andelys in autobus o taxi.

Il sito è visitabile gran parte dell’anno, mentre alcune aree interne del castello aprono stagionalmente. La salita richiede scarpe comode: il sentiero che conduce alla fortezza attraversa la collina calcarea e regala scorci spettacolari già prima dell’arrivo. Oltre alla visita storica, l’esperienza più memorabile resta probabilmente quella del panorama. Al tramonto, quando la luce dorata accende le rovine e la Senna riflette il cielo normanno, Château Gaillard assume un’atmosfera quasi irreale.