Tra colline leggendarie e panorami sul Reno, una residenza eccentrica rivela lusso, storie improbabili e un fascino teatrale che resta addosso

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il fiabesco Castello di Drachenburg

Un profilo che sembra il frutto della fantasia più fervida appare tra gli alberi del massiccio dei Siebengebirge, poco sopra il corso largo e solenne del Reno. Torri sottili, pinnacoli decorativi e scalinate scenografiche riempiono lo sguardo già da lontano, anche perché tutto nasce da un’idea ottocentesca ambiziosa e quasi capricciosa. Vi stiamo parlando del Castello di Drachenburg, il quale domina il paesaggio sopra Königswinter, in Germania.

Costruito in appena 3 anni, tra 1882 e 1884, racconta una storia singolare fatta di ricchezza improvvisa, desiderio di prestigio e una certa dose di mistero. Attorno, un parco collinare si distende tra sentieri, terrazze e scorci che aprono la vista su una delle valli fluviali più celebrate d’Europa. Il luogo ha attratto poeti, viaggiatori e sognatori e il merito, forse, è anche dei due cervi dorati che accolgono con una presenza quasi surreale.

Da lì parte una scalinata ampia, pensata per impressionare prima ancora di essere percorsa. Quel che si capisce quasi subito, però, è che più che una fortezza difensiva o dimora realmente vissuta, questo castello è una vera dichiarazione di stile, un gesto architettonico che punta a stupire.

Breve storia del Castello di Drachenburg

Dietro questa fiabesca costruzione della Germania c’è la figura di Stephan von Sarter, figlio di un oste di Bonn che riuscì a costruire una fortuna grazie alla finanza e a operazioni legate anche al finanziamento del Canale di Suez. Un’ascesa sociale rapida, culminata con il titolo nobiliare nel 1882.

Proprio in quell’anno prese forma il progetto del Drachenburg con architetti di Düsseldorf, poi affiancati da un progettista con esperienza parigina, che concepirono una struttura che fonde elementi neogotici all’esterno e richiami rinascimentali negli interni. Il risultato è quello di apparire come una villa, un palazzo e un castello. Sì, tutto insieme.

Sarter, però, non abitò mai qui: preferì Parigi fino alla morte nel 1902. Il castello restò un sogno costruito per qualcuno che non lo visse mai davvero. Nel 1903 il nipote Jakob Biesenbach trasformò la proprietà in meta turistica. Nacquero un hotel in stile svizzero e alcune case estive nel parco, battezzate con nomi legati alla mitologia e all’opera, tra cui Tristan, Isolde e Parsifal.

Un nuovo passaggio di proprietà nel 1910 portò idee ancora più ambiziose. Si pensava infatti alla creazione di un parco divertimenti, un teatro e persino un hangar per dirigibili destinati a voli panoramici. Quasi niente venne mai realizzato, al punto che nel corso del ‘900 il manierò cambiò funzione più volte.

Fu dapprima collegio religioso, poi scuola durante il periodo nazista e anche un edificio danneggiato a causa della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, tra le altre cose, alcune truppe americane e rifugiati occuparono gli spazi. Un lento declino che lo portò vicino alla rovina negli anni 60, ma fino alla svolta del 1971 con Paul Spinat, imprenditore eccentrico che decise di salvarlo.

Vennero quindi avviati restauri e ricostruzioni con conseguente riapertura al pubblico nel 1973. Nel 1986 arrivò la tutela ufficiale come monumento e, negli anni successivi, un restauro accurato coordinato dalla fondazione del Nord Reno-Westfalia riportò la struttura all’aspetto attuale. Oggi il Drachenburg funziona come museo della Gründerzeit, epoca di espansione economica tedesca di fine ‘800.

Cosa vedere al Castello di Drachenburg

Se l’esterno del Castello di Drachenburg suggerisce Medioevo, gli interni raccontano un altro periodo storico: sale riccamente decorate, soffitti dipinti e vetrate istoriate ricostruite grazie a fotografie d’epoca. Tra gli ambienti più sorprendenti c’è senza dubbio la galleria d’arte neogotica, trasformata in cappella durante il periodo religioso. La luce filtra attraverso vetri colorati, creando giochi cromatici che cambiano con lo scorrere della giornata.

Le stanze private mostrano il lato più intimo del progetto originario, anche se il proprietario non vi abitò mai. Dettagli decorativi abbondano, con richiami storici reinterpretati in chiave ottocentesca. All’esterno, invece, è la Venus Terrace a rappresentare uno dei punti più scenografici.

Del resto, è proprio qui che si trovano i cervi dorati che, contemporaneamente, diventano quasi un simbolo. Da questo punto lo sguardo spazia sul Reno e sulla pianura circostante e, nelle giornate limpide, la sagoma del Duomo di Colonia compare all’orizzonte. Il parco merita tempo, anche perché presenta sentieri tra alberi secolari, piccole costruzioni sparse e spazi perfetti per una pausa sull’erba.

In più, durante eventi come il Festival of Imagination si popola di artisti, acrobati e musicisti che trasformano l’area in un mondo fantastico. Un’altra esperienza significativa riguarda la salita verso il Drachenfels, altura considerata tra le più frequentate del Paese. Sulla cima restano le rovine di un castello medievale del XII secolo, con un vista che amplia ulteriormente l’orizzonte sul fiume.

Chi cerca un’esperienza più rilassata può optare per le visite guidate. Durano tra 45 e 120 minuti e permettono di approfondire dettagli storici, architettonici e curiosità legate alla vita domestica dell’epoca.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Drachenburg si trova sopra Königswinter, lungo la valle del Reno, all’interno di un’area naturale protetta. La posizione contribuisce al suo fascino, anche se richiede un minimo di organizzazione. Dal centro abitato si può salire lungo un sentiero chiamato Eselsweg. Ci vogliono circa 30 minuti tra boschi e scorci panoramici che conducono all’ingresso.

L’alternativa più comoda passa per la Drachenfelsbahn, una storica ferrovia a cremagliera tra le più antiche di tutta la Germania. Parte dalla valle e raggiunge la zona del maniero con un percorso ripido e suggestivo. Chi prosegue fino alla cima del Drachenfels trova un ristorante panoramico ideale per una pausa prima della discesa.

Il periodo natalizio offre un’atmosfera particolare grazie ai mercatini dell’Avvento. Tuttavia, anche l’estate regala momenti intensi, soprattutto durante eventi culturali nel parco.

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Schloss Drachenburg (così è chiamato in tedesco) resta difficile da definire con una sola parola: qualcuno lo descrive come una “torta architettonica”, altri come un castello da fiaba. La verità sta nel mezzo, perché quel che è certo è che si tratta di una creazione fuori scala, nata da un sogno personale e sopravvissuta a decenni complicati.