Tra il viaggio per arrivarci, il colore dei suoi fondali bassi e la sua atmosfera tranquilla, raramente affollata anche in alta stagione, c’è qualcosa di innegabilmente speciale in questo luogo. È la fuga ideale per chi cerca calma e solitudine , oltre che per chi pratica surf e per chi sogna di avvistare i delfini. Per non parlare, poi, delle sue viste oceaniche panoramiche: siamo sicuri che, appena la vedrete, sarà amore a primo sguardo.

Per chi sta organizzando un viaggio nell’ Australia Occidentale e desidera una perfetta giornata di mare, lontano dalla folla delle spiagge più note di Esperance, Wharton Beach è assolutamente perfetta. Presente nella classifica 2026 stilata da World’s 50 Best Beaches , si distingue per la sua posizione remota e per i suoi panorami costieri mozzafiato.

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Wharton Beach, la spiaggia selvaggia dove regna la tranquillità

Alla terza posizione nella classifica delle spiagge più belle del mondo per il 2026, Wharton Beach rappresenta l'essenza più pura della costa australiana, un luogo dove la colonna sonora della natura non è interrotta dal caos cittadino, ma composta esclusivamente dai suoni dell'oceano.

Questa perla della Duke of Orleans Bay si distingue per un'accessibilità impeccabile: le sue acque calme e il fondale sabbioso invitano a un ingresso in mare dolce e rigenerante. A differenza delle pur celebri Lucky Bay o Twilight Beach, Wharton mantiene un'atmosfera raccolta e mai eccessivamente affollata, garantendo una pace profonda a chiunque la visiti.

Per vivere la giornata perfetta, il segreto risiede nel monitorare il vento, prediligendo le brezze di terra che spingono verso il largo, e nel puntare sui mesi più secchi, quando il cielo terso esalta la trasparenza turchese del mare. Arrivare al mattino presto permette di godersi la distesa di sabbia in quasi totale solitudine.

Oltre alla bellezza paesaggistica, la spiaggia conquista per la sua praticità: l'accesso è gratuito, non essendo soggetta a ticket d'ingresso, e offre servizi essenziali come parcheggi e servizi igienici. Che si tratti di avventure in surf o semplice birdwatching tra beccacce di mare e mangiamiele del New Holland, Wharton Beach si conferma un gioiello imperdibile capace di superare ogni aspettativa.

Dove si trova e come raggiungerla

Wharton Beach è situata a circa un'ora di auto da Esperance, in Australia. Per raggiungerla, è sufficiente percorrere la Fisheries Road fino a Condingup, per poi svoltare verso sud seguendo le indicazioni stradali. Posizionata strategicamente tra i parchi nazionali di Cape Le Grande e Cape Arid, questa distesa di 4,5 chilometri di sabbia bianchissima offre un rifugio incontaminato senza i costi d'ingresso tipici delle aree protette.

Sebbene i trasporti pubblici siano scarsi, il noleggio di un'auto (preferibilmente un 4x4) garantisce la massima libertà, permettendo persino l'accesso diretto sul litorale con il veicolo. A brevissima distanza si trova Little Wharton Beach, un'alternativa ancora più intima e raccolta. Sebbene sia di rara bellezza, l'accesso ai veicoli è particolarmente ostico a causa della sabbia farinosa e del fondo stradale irregolare. Tuttavia, è facilmente raggiungibile con una breve passeggiata dal piccolo parcheggio, rendendo l'esplorazione accessibile a tutti.