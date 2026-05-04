La bellezza selvaggia dell’australiana Wharton Beach, tra le spiagge più belle del mondo nel 2026

Le onde cristalline di Wharton Beach regalano scenari mozzafiato e condizioni perfette per fare surf, incorniciate da spettacolari scogliere rocciose

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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La bellezza selvaggia dell’australiana Wharton Beach, tra le spiagge più belle del mondo nel 2026
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La spiaggia di Wharton Beach è tra le più belle al mondo

Per chi sta organizzando un viaggio nell’Australia Occidentale e desidera una perfetta giornata di mare, lontano dalla folla delle spiagge più note di Esperance, Wharton Beach è assolutamente perfetta. Presente nella classifica 2026 stilata da World’s 50 Best Beaches, si distingue per la sua posizione remota e per i suoi panorami costieri mozzafiato.

Tra il viaggio per arrivarci, il colore dei suoi fondali bassi e la sua atmosfera tranquilla, raramente affollata anche in alta stagione, c’è qualcosa di innegabilmente speciale in questo luogo. È la fuga ideale per chi cerca calma e solitudine, oltre che per chi pratica surf e per chi sogna di avvistare i delfini. Per non parlare, poi, delle sue viste oceaniche panoramiche: siamo sicuri che, appena la vedrete, sarà amore a primo sguardo.

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