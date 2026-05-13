Tra le 50 spiagge più belle d'Europa nel 2026, Calo des Marmols è probabilmente la location più tranquilla e incontaminata di tutta l'isola di Maiorca

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La spiaggia selvaggia di Calo des Marmols

Lungo i suoi 550 chilometri di costa, Maiorca vanta alcune delle spiagge più belle e pulite di tutto il Mediterraneo. Il suo punto di forza, oltre all’innegabile bellezza, è l’incredibile varietà. Sull’isola, ogni tipo di vacanziere troverà sempre la spiaggia più adatta ai suoi gusti: dalle tranquille località per famiglie con acque calme e sabbia dorata, alle calas (calette) rocciose, alcune non facili da raggiungere, e proprio per questo contraddistinte da un suggestivo fascino selvaggio.

Una di queste è stata appena premiata come una delle 50 spiagge più belle d’Europa occupando la 43esima posizione: stiamo parlando di Calo des Marmols, la “cala di marmo”, una piccola e idilliaca baia sabbiosa situata sulla costa sud-orientale di Maiorca, tra Cala Santanyi e Cap de ses Salines.

Il fascino solitario e incontaminato di Calo des Marmols

Lontana da ogni segno di civiltà, dagli hotel e dai negozi di una delle isole più gettonate della Spagna, Calo des Marmols è frequentata soprattutto da chi non ha paura di avventurarsi lasciando dietro di sé ogni comodità.

Chiunque si prenda la briga di percorrere l’arduo e roccioso sentiero che conduce alla spiaggia, sarà ricompensato alla fine con una splendida cala composta da finissima sabbia bianca, immersa in uno scenario magnifico circondato da scogliere di marmo (da qui il nome) alte 20 metri, pareti a picco e l’acqua turchese più limpida e cristallina che si possa immaginare. Grazie alla trasparenza dell’acqua e ai pendii rocciosi, inoltre, la cala è perfetta anche per fare snorkeling.

Da qui si gode di un’affascinante vista panoramica sull’arcipelago dell’isola di Cabrera, al largo della costa meridionale.

Dove si trova e come raggiungerla

Tra le 50 spiagge più belle d’Europa, Calo des Marmols è situata a sud-est di Maiorca, nel comune di Santanyí, incastonata tra Cala Santanyi e il faro di Cap de ses Salines. Considerata l’ultima caletta della costa orientale, dista circa 15 minuti da Caló des Moro e 40 minuti da Porto Colom. Raggiungere questo paradiso richiede spirito d’avventura, poiché è completamente isolato da hotel e strade asfaltate. La città più vicina è Cala Llombards, dove consigliamo di fare rifornimento di tutte le cose necessarie per il trekking e per trascorrere una tranquilla giornata di mare.

L’opzione principale via terra parte dal faro di Cap de ses Salines: un trekking costiero di circa 5 chilometri (circa un’ora e mezza di cammino) lungo un sentiero roccioso e talvolta impervio. È indispensabile indossare scarpe robuste e portare almeno due litri d’acqua, data l’assenza totale di servizi e zone d’ombra. La fatica del viaggio è ampiamente ricompensata da un anfiteatro naturale di scogliere marmoree alto 20 metri.

Molti visitatori preferiscono approcciare la baia via mare, arrivando in barca a vela o a motore per ancorare nelle sue acque turchesi profonde circa 3-4 metri.